Lukaku-Eriksen stendono il Getafe, l'Inter vola ai quarti

I Nerazzurri si impongono 2-0 a Gelsenkirchen contro il Getafe e approdano ai quarti di finale: Romelu Lukaku sblocca il match nel primo tempo, Christian Eriksen chiude i conti nel finale di gara. Errore fatale dal dischetto per Jorge Molina.

Il Getafe si rende subito pericoloso e dopo appena 2' sfiora l'1-0 con un pregevole colpo di testa di Nemanja Maksimović nel cuore dell'area di rigore ma l'intervento di Samir Handanovič è decisivo. La squadra spagnola pressa a tutto campo e costringe l'Inter ad arretrare.



Al 18' Marc Cucurella viene lanciato in profondità sulla sinistra e serve in area Jaime Mata: il No7 addomestica il pallone e si gira ma la sua conclusione viene stoppata provvidenzialmente da Alessandro Bastoni.

I Nerazzurri si affacciano per la prima volta dalle parti di David Soria al 27' con Lautaro Martínez: l'attaccante argentino sfrutta un lancio sbagliato di Tímor e punta la difesa avversaria, superando in velocità Djené ma il suo tiro in diagonale viene respinto dall'estremo difensore del Getafe. E' ancora Soria due minuti più tardi a opporsi alla violenta conclusione di Lautaro.

Il Getafe abbassa il ritmo, l'Inter di Conte invece inizia a premere. E il gol arriva al 33': Lukaku 'scappa' in profondità sul lancio dalle retrovie di Bastoni, vince il duello fisico con Djené e trafigge Soria con un bel diagonale di sinistro.

A inizio ripresa, ci provano subito Niccolò Barella dalla distanza e Danilo d'Ambrosio con una spettacolare rovesciata ma il risultato non cambia. Il Getafe risponde con Mata, che in mezzo all'area si stacca dalla marcatura dei difensori e gira di testa: Handanovič è attento e alza la sfera sopra la traversa.

Al 76' il Getafe spreca l'occasione più grande: il direttore di gara fischia un calcio di rigore agli spagnoli dopo il fallo di mano in area di Diego Godín e Jorge Molina si presenta sul dischetto ma il suo piatto destro è impreciso e non inquadra la porta di Handanovič.

Nel finale l'Inter chiude i giochi e fissa il punteggio sul 2-0 grazie a Eriksen, appena entrato in campo al posto di Marcelo Brozović: il danese è freddo nel ribadire a rete dopo la goffa respinta in area di Djené. L'Inter, non senza sofferenze, festeggia la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Europa League.

Formazioni

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio (Biraghi 84'), Barella, Brozović (Eriksen 82'), Gagliardini, Young; Lautaro Martínez (Alexis Sánchez 70'), Lukaku

Getafe: Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Olivera (Portillo 88); Nyom (Jason 69'), Maksimović (Ángel 56'), Arambarri (Hugo Duro 88), Tímor, Cucu; Mata (Molina 69')

Reazioni post-partita



Romelu Lukaku: "Era una partita difficile, contro una squadra che gioca con aggressività. Ma oggi abbiamo fatto bene, la difesa ha fatto un buon lavoro. Sono contento di aver segnato, e per Christian, che ha fatto un gol importante. Dobbiamo continuare con la stessa mentalità e voglia di migliorare ogni giorno".



Antonio Conte: "I nostri avversari sono partiti forte poi abbiamo preso la partita in mano, abbiamo avuto occasioni e abbiamo segnato. La partita ce l'aspettavamo così. Nel momento in cui dovevamo sporcarci ci siamo sporcati, e questo è molto positivo. I ragazzi stanno crescendo nella determinazione, nella voglia di non subire gol. Per noi andare avanti in Europa è anche motivo di accumulare esperienza, queste sono partite da dentro o fuori".