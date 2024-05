Club Brugge-Fiorentina 1-1 (tot: 3-4): Viola, ancora finale

La Fiorentina pareggia in rimonta sul campo del Club Brugge e conquista, per il secondo anno consecutivo, la finale di UEFA Europa Conference League. Al Jan Breydelstadion finisce 1-1, con Lucas Beltrán che su rigore risponde al vantaggio dei belgi realizzato da Hans Vanaken. I Viola di Vincenzo Italiano, che all'andata avevano vinto 3-2, volano così ad Atene, dove mercoledì 29 maggio se la vedranno con i greci dell'Olympiacos o con gli inglesi dell'Aston Villa.

Momenti chiave 20': Il capitano Vanaken, a segno anche all'andata, sblocca il risultato

35': Kouamé centra la traversa con un sinistro di controbalzo

74': Anche Biraghi centra la traversa su calcio di punizione

75': Il colpo di testa di Kouamé, pescato da Nico González, finisce sul palo

85': Beltrán pareggia su calcio di rigore firmando il gol qualificazione

90'+4': Il difensore ghanese Odoi è espulso dalla panchina

La partita in breve: Beltrán risponde a Vanaken, estasi Viola

Il rigore trasformato dall'attaccante argentino dei Viola Getty Images

Italiano si affida al 4-2-3-1 con Andrea Belotti terminale offensivo davanti al terzetto composto da Nicolás González, Beltrán e Christian Kouamé, ma i Viola sono sorpresi dal grande avvio dei padroni di casa. Che passano dopo 20'. Un errore sul rinvio di Pietro Terracciano innesca l'azione dei ragazzi di Nicky Hayen, sul cross di Vanaken il difensore Maxim De Cuyper non tocca il pallone che supera comunque il portiere Viola: per il capitano - a segno anche all'andata - è il settimo gol in questa Conference League.

La Fiorentina barcolla ma non crolla, difettando però di precisione in fase offensiva. Nico González, liberato dal filtrante del brasiliano Arthur, si presenta solo davanti a Simon Mignolet, ma si fa "ipnotizzare" dall'ex portiere del Liverpool: sul tap-in non riesce a far centro nemmeno Beltrán. A dieci minuti dall'intervallo sembra fatta per il pareggio Viola, ma il sinistro di Kouamé si stampa sulla traversa.

Nella ripresa Italiano si affida ad Alfred Duncan e M'Bala Nzola, che prendono il posto di Arthur e del "Gallo" Belotti. I Viola attaccano alla ricerca del pareggio, ma non riescono a fare amicizia con i legni. Cristiano Biraghi, il capitano, centra la traversa su punizione; pochi istanti dopo il colpo di testa dell'ivoriano Kouamé va a finire contro il palo.

All'82', però, la Fiorentina trova il sospirato pari che vale la qualificazione. Il difensore Brandon Mechele colpisce in area Nzola e l'arbitro assegna il calcio di rigore, che Beltrán trasforma malgrado Mignolet intuisca il suo tiro. Per l'argentino è il decimo gol in stagione, il quarto in UEFA Europa Conference League, quello che vale la qualificazione ad Atene.

L'arbitro concede 7' di recupero, Nico González e Nzola potrebbero colpire in ripartenza mentre il Club Brugge subisce l'espulsione dalla panchina del difensore ghanese Denis Odoi, che era stato sostituito. Finisce 1-1, un risultato che fa esplodere di gioia la Fiorentina, che in attesa di conoscere il suo avversario, proverà a prendersi la rivincita alla OPAP Arena.

Club Brugge-Fiorentina 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Il Club Brugge festeggia dopo essere passato in vantaggio sui Viola Belga/AFP via Getty Images

Statistiche chiave

La Fiorentina sarà la prima squadra a giocare due finali di Europa Conference League.

La squadra italiana è imbattuta nelle ultime 13 partite europee (7 vittorie e 6 pareggi), la sua striscia positiva più lunga. Comprese le qualificazioni, è sempre passata negli ultimi 9 scontri con la formula andata-ritorno in Europa Conference League.

I Viola non sono riusciti a segnare soltanto in due delle ultime 27 partite in competizioni UEFA.

Il Club Brugge non si qualifica per la finale di una competizione UEFA dal 1978, quando giocò la finale dell'allora Coppa dei Campioni.

La formazione belga è quella che ha segnato di più nelle competizioni UEFA per club maschili, con 42 reti comprese le qualificazioni.

Il Club Brugge non ha mai vinto nelle ultime 13 partite contro avversarie italiane (5 pareggi e 8 sconfitte).

Formazioni



Club Brugge: Mignolet; Odoi (Nusa 86'), Mechele, Ordóñez; Sabbe, Vetlesen (Zinckernagel 70'), Vanaken, De Cuyper; Skóraś (Nielsen 86'), Thiago, Jutglà

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur (Duncan 70'), Mandragora; Nicolás González, Beltrán (Ranieri 90'), Kouamé; Belotti (Nzola 70')