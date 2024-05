Fiorentina - Club Brugge 3-2: Nzola la decide nel recupero

Un gol in pieno recupero del subentrato M'Bala Nzola regala il successo alla Fiorentina dopo che il Club Brugge era riuscito a rispondere due volte ai gol viola, la seconda dopo essere rimasto in dieci per l'espulsione di Raphael Onyedika.

Momenti chiave 5': Sottil porta avanti la Fiorentina con un bel tiro a giro

17': Vanaken pareggia su rigore per gli ospiti

37': Belotti riporta avanti i Viola girandosi bene in area

63': Onyedika riceve due gialli in tre minuti ma Thiago pareggi per gli ospiti

90+1': Il subentrato Nzola regala il successo ai Viola in mischia

La partita in breve: Fiorentina-Brugge 3-2

Partenza da sogno per la Fiorentina: apertura di Nico González per Riccardo Sottil, che riceve all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, si crea lo spazio per la conclusione dal limite e disegna un destro a giro imprendibile per Nordin Jackers.

La squadra di casa continua a spingere ma pian piano il Brugge guadagna metri e Pietro Terracciano è chiamato in causa per sventare il destro di Igor Thiago. Il VAR rileva un fallo di mano in area di Cristiano Biraghi e Hans Vanaken pareggia dal dischetto.

La gioia di Belotti UEFA via Getty Images

Al 37' la squadra di Vincenzo Italiano torna avanti: Jackers respinge con difficoltà la potente conclusione di Giacomo Bonaventura, poi Mechele si oppone al tentativo di acrobazia di Nico González. La sfera termina sui piedi di Andrea Belotti che è rapidissimo nel girarsi e trovare l'angolo più lontano col sinistro. Poco dopo Lucas Beltrán sfiora il tris di testa sul cross di Sottil.

Dopo l'ora di gioco gli ospiti restano in dieci con Onyedika che colleziona due gialli nel giro di tre minuti. Poco prima del secondo Ferran Jutglà aveva sfiorato il pareggio. Pareggio che arriva al 63'. Spileers ribalta il fronte con un lunghissimo lancio premiando l'inserimento in profondità di Thiago: il numero 99 sorprende alle spalle Luca Ranieri e batte Terracciano con un preciso diagonale.

La Fiorentina prova a far contare la superiorità numerica ma Jackers sventa su Jonathan Ikoné, entrato al posto di Beltrán. Un altro nuovo entrato, Nzola, segna il gol della vittoria in pieno recupero. Il tentativo di conclusione di Barák sul cross di Ranieri viene murato da Mechele, che poi devia sul palo il sinistro di Nzola. Sul pallone vagante il più rapido di tutti è ancora il numero 18 della Fiorentina, che ribadisce in rete col mancino segnando il gol-vittoria.

Fiorentina - Club Brugge 3-2: la partita minuto per minuto e i commenti

Formazioni

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur (Lopez 70'), Bonaventura (Barak 88'); Nico Gonzalez, Beltran (Ikoné 70'), Sottil (Kouamé 52'); Belotti (Nzola 88').

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Spileers (Ordonez 90+3'), Mechele, Meijer; Skoras (Nielsen 65'), Odoi (Balanta 90+3'), Onyedika; Vanaken, Thiago, Jutglà (Vetlesen 79').