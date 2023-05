Basilea - Fiorentina 1-3 (and. 2-1): Barák porta i Viola a Praga

Un gol di Antonín Barák allo scadere dei tempi supplementari porta la Fiorentina a Praga. I Viola, che affronteranno il West Ham in Repubblica Ceca, avevano rimontato la sconfitta interna contro il Basilea dell'andata grazie alla doppietta di Nico González.

AFP via Getty Images

Vincenzo Italiano ritrova Nikola Milenković dopo la squalifica dell’andata e gli piazza vicino Igor cambiando interamente la coppia centrale rispetto alla sfida di Firenze. Le altre due novità sono Gaetano Castrovilli a centrocampo e Josip Brekalo a sinistra in attacco. Il Basilea conferma invece gli stessi undici dell’andata.

La squadra di casa lascia l’iniziativa alla Fiorentina cercando di chiudere tutti gli spazi e di ripartire in contropiede quando possibile. Il possesso palla viola è troppo lento per mettere in difficoltà la folta retroguardia svizzera. I padroni di casa sono invece sempre pericolosi quando ripartono.

Highlights: Fiorentina - Basilea 1-2

La prima palla gol per la Fiorentina arriva poco dopo la mezz'ora ma Nico González non trova l’angolo lontano con il colpo di testa sul cross da sinistra di capitan Cristiano Biraghi. Marwin Hitz alza poi sopra la traversa la conclusione di Giacomo Bonaventura. Il portiere del Basilea non può però nulla contro il perfetto colpo di testa di Nico González sull’angolo da destra di Biraghi.

La Fiorentina continua ad attaccare e Hitz deve superarsi sul colpo di testa a botta sicura di Bonaventura. La ripresa ricomincia con Jonathan Ikoné al posto di Brekalo, ma la Fiorentina si fa beffare presto da una prodezza di Zeki Amdouni che riporta il Basilea in vantaggio nella doppia sfida.

La gioia di Nico Gonzalez AFP via Getty Images

La Fiorentina si ributta in avanti e Bonaventura sfiora la traversa con un tiro al volo sul cross di Biraghi. Il forcing viola continua e alla fine Nico González risolve una mischia in area con un rasoterra nell'angolino. Siamo di nuovo in parità.

La Fiorentina cerca di chiuderla ma il Basilea resiste e porta la sfida ai supplementari. Jović, entrato al posto di Cabral, si vede negare il gol da un miracolo di Hitz. Ma il gol che porta la Fiorentina a Praga lo segna un altro giocatore entrato dalla panchina: è Barák a scatenare la festa viola.

Formazioni

Basilea: Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Xhaka (Frei 88'), Burger (Males 106'), Calafiori; Augustin (Zeqiri 81'), Amdouni, Diouf

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenković, Igor (Ranieri 56'), Biraghi; Bonaventura (Barák 106'), Amrabat, Castrovilli (Mandragora 120+2'); Brekalo (Ikoné 46'), Cabral (Jović 91'), González