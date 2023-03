Andata degli ottavi di Europa Conference League: anteprima partita per partita

Lazio e Fiorentina proseguono l'avventura agli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League, dove ci sono anche West Ham, Villarreal e Nice. Ecco l'anteprima di ogni partita.

Cosa sono gli ottavi di finale? Questo turno vede in gara le otto prime classificate nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League contro le otto squadre che hanno superato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le sfide si giocano con partite di andata e ritorno e si concludono giovedì 16 marzo; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 17 marzo; le squadre sconfitte usciranno dalle competizioni europee 2022/23.

Martedì 7 marzo

I biancocelesti hanno vinto 4-2 in casa contro il Feyenoord nella fase a gironi di questa Europa League, ma il tecnico dell'AZ, Pascal Jansen, prende ispirazione dai successi della squadra di Rotterdam in Europa. "Siamo agli ottavi e il Feyenoord è arrivato in finale la scorsa stagione", ha commentato. "Questo dimostra che una squadra del nostro paese può farcela".

Lo sapevi?

L'AZ ha applaudito dopo essere stata sorteggiata contro la Lazio agli ottavi di finale. "Penso che i ragazzi lo abbiano fatto principalmente perché la Lazio è una grande squadra", ha spiegato Jansen.

Guarda i gol di Immobile con la Lazio nei Paesi Bassi

Giovedì 9 marzo

Cinque volte secondo nella massima divisione cipriota, l'AEK Larnaca è ancora una volta in corsa per il suo primo titolo nazionale. La squadra di José Luis Oltra, però, ha impressionato anche in Europa, raggiungendo gli ottavi di finale. Il West Ham è altalenante in Premier League, ma ha vinto tutte e otto le partite delle competizioni UEFA di questa stagione e può aspettarsi un folto contingente di sostenitori a Cipro, dove c'è una grande comunità di cittadini britannici.

Dopo aver perso l'andata per 1-0, lo Sheriff ha vinto 3-1 a Belgrado, eliminando il Partizan agli spareggi e approdando per la prima volta alle fasi primaverili delle competizioni UEFA per club. L'andata contro il Nizza sarà la 17esima partita europea di una stagione iniziata al primo turno di qualificazione. Il centrocampista del club francese Aaron Ramsey si aspetta una partita difficile: "Ho molta esperienza in Europa e so quanto possano essere difficili queste gare".

Highlights: Partizan - Sheriff 1-3

Il portiere Bart Verbruggen ha parato tre rigori nello spareggio a eliminazione diretta tra Anderlecht e Ludogorets e ha lasciato di buon umore il club di Bruxelles nonostante il difficile sorteggio contro il Villarreal, vincitore dell'Europa League 2020/21. "Non vedo l'ora di poter dimostrare quanto siamo forti", ha dichiarato il tecnico dell'Anderlecht, Brian Riemer. "Non sarò facile, certo, ma siamo pronti".

Fasi successive Le gare di ritorno sono in programma giovedì 16 marzo. Le vincitrici guadagnano un posto al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 17 marzo, che non prevede teste di serie.

La viola ha vinto le ultime sei partite europee ma si è scontrata duramente contro un'avversaria turca in questa stagione, perdendo 3-0 in casa dell'İstanbul Başakşehir nella fase a gironi. Il Sivasspor ha vinto il girone senza mai perdere in trasferta, motivo per cui l'allenatore Rıza Çalımbay è ottimista: "Affrontiamo una delle squadre più forti di questo turno, ma io ho fiducia nella mia. Possiamo fare bene".

Lo sapevi?

La Fiorentina ha vinto tutte e quattro le precedenti partite casalinghe contro squadre turche, segnando 10 gol e subendone uno solo.

I gol più belli della Fiorentina nella fase a gironi di Conference League

I campioni di Polonia hanno superato i norvegesi del Bodø/Glimt all'ultimo turno e ritrovano un'altra squadra del nord, gli svedesi Djurgården. Il tecnico del Lech, Jon van den Brom, potrebbe chiedere consigli ai suoi tre giocatori svedesi: il centrocampista e capitano Jesper Karlström, l'attaccante Mikael Ishak e il difensore Filip Dagerstål, che ha giocato nel Djurgården dal 2015 al 2020 e ha vinto il campionato con entrambe le squadre (il Djurgården nel 2019, il Lech la scorsa stagione).

Lo Slovan ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di una competizione UEFA per la prima volta dopo la finale di Coppa delle Coppe 1968/69, persa 3-2 contro il Barcellona. Anche se le circostanze sono un po' scoraggianti, la squadra di Vladimír Weiss non si lascerà intimorire dai suoi avversari, perché li ha incontrati nella fase a gironi vincendo 2-0 in Svizzera e pareggiando 3-3 in Slovacchia.

Highlights fase a gironi: Slovan Bratislava - Basilea 3-3

Dopo aver eliminato il Qarabağ ai rigori nell'ultimo turno, il Gent affronta una squadra turca. È incoraggiante il fatto che i suoi unici precedenti contro una squadra della Süper Lig si siano conclusi con un 2-0 in casa e un 1-0 in trasferta contro il Konyaspor nella fase a gironi di Europa League 2016/17. Tuttavia, l'allenatore del Başakşehir, Emre Belözoğlu, è fiducioso: "Vogliamo continuare ad andare avanti in campionato, coppa e Conference League. Siamo abbastanza forti per superare questo turno".

