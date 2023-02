Fiorentina-Braga 3-2: tre assist per Bonaventura

La Fiorentina accede agli ottavi di UEFA Europa Conference League. Al Franchi la gara di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta finisce 3-2, dopo lo 0-4 di Braga. Gli ospiti vanno avanti di due reti nei primi 34 minuti, ma la Viola reagisce grazie alle reti di Rolando Mandragora, Riccardo Saponara e Arthur Cabral, tutti imbeccati da Giacomo Bonaventura.

Vincenzo Italiano regala a Salvatore Sirigu il debutto con la maglia viola. In difesa trova spazio Luca Ranieri, Alessandro Bianco a centrocampo. Davanti il tridente è formato da Saponara, Cabral e Nicolás González.

Highlights: Braga - Fiorentina 0-4

La prima palla gol della partita è per Bonaventura. Il centrocampista controlla bene sulla sponda di Nico González, si gira in un fazzoletto ma conclude alto. La Fiorentina sfonda soprattutto a sinistra da dove capitan Cristiano Biraghi fa sempre partire cross interessanti. Da uno di questi Nico González impegna Tiago Sá con un colpo di testa.

Al primo vero affondo passano però gli ospiti. Sirigu si oppone al diagonale del vivace Rodrigo Gomes ma nulla può contro il rasoterra angolato di André Castro dal limite dell’area sullo sviluppo dell’azione. Poco dopo ci prova anche Álvaro Djaló da fuori, ma Sirigu non si fa sorprendere.

L'esultanza di Mandragora Getty Images

Il gol di Álvaro Djaló è solo rimandato perché l’attaccante la piazza nell’angolino con uno splendido destro da fuori al 35’. Il panico viola dura poco perché Mandragora si inserisce con grande determinazione e insacca da pochi passi sullo splendido lavoro di Bonaventura.

La ripresa si apre con la parata di Tiago Sá su Cabral. Ma per il pari viola non bisogna aspettare troppo. Bonaventura, ancora lui, premia l'inserimento di Saponara a sinistra e il numero 8 la mette nell'angolino basso dove Tiago Sá non può proprio arrivare. A segnare il gol della vittoria ci pensa poi Cabral. Su splendido assist di? Bonaventura of course.