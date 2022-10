Ci pensa Jović, Fiorentina - Başakşehir 2-1

La Fiorentina si qualifica almeno per i play-off e resta in corsa per il primo posto nel Gruppo A grazie alla doppietta di Luka Jović che ribalta la rete turca di Danijel Aleksić in apertura.

Vincenzo Italiano parte con Riccardo Saponara in attacco insieme a Jović e Christian Kouamé. Turno di riposo per Cristiano Biraghi con Dodô e Aleksa Terzić terzini ai lati di Nikola Milenković e Igor.

La prima occasione è per la Fiorentina ma Kouamé gira alto da buona posizione sull'ottimo centro da sinistra di Saponara. A passare in vantaggio sono così gli ospiti. Lungo rilancio del portiere Muhammed Şengezer, la difesa viola si addormente e Pierluigi Gollini si fa trovare nella terra di nessuno permettendo a Aleksić di insaccare agevolmente.

La Fiorentina cerca di reagire subito e non deve aspettare troppo per il gol del pareggio. Perfetto l'assist di Kouamé da destra e Jović anticipa tutti e insacca di punta andando in gol per la terza partita consecutiva di UEFA Conference League. Per il Başakşehir, invece, è il primo gol subito nella competizione.

Per poco non diventano subito due perché Muhammed Şengezer è chiamato al grande intervento in tuffo per alzare sopra la traversa la spettacolare conclusione di Kouamé da 35 metri. Poi Jović spara incredibilmente alto da due passi sul perfetto passaggio di Saponara da sinistra.

Jovic esulta dopo il gol dell'1-1 Getty Images

Kouamé continua il suo show personale anche nella ripresa e si libera a sinistra con una grande giocata prima di centrare per Jović che manca il colpo di testa vincente. Poco dopo occasione anche per Milenković che non trova la zampata vincente da due passi.

La Fiorentina spinge. Il gol del meritato sorpasso lo segna ancora Jović, questa volta di testa in tuffo dopo che il primo tentativo al volo di Kouamé era stato respinto da Muhammed Şengezer.

Italiano si gioca anche la carta Arthur Cabral richiamando in panchina l'autore dei due gol viola. Gli altri nuovi entrati Jonathan Ikoné e Giacomo Bonaventura hanno entrambi la palla buona per il tris ma la falliscono clamorosamente. Si va così all'ultima giornata con le due squadre entrambe qualificate e a pari punti ma con i turchi in vantaggio negli scontri diretti.