Guida alla seconda giornata di UEFA Europa Conference League

Con dieci pareggi nelle 16 partite della prima giornata, la UEFA Europa Conference League si conferma come una competizione equilibrata e combattuta anche per le cosiddette 'big'.

In questo articolo presentato da Enterprise, vi raccontiamo gli spunti più interessanti della seconda giornata.

Giovedì 15 settembre

Gruppo A: RFS - Hearts (21:00), İstanbul Başakşehir - Fiorentina (21:00)

Gruppo B: FCSB - Anderlecht (21:00), Silkeborg - West Ham (21:00)

Gruppo C: Lech - Austria Wien (21:00), Hapoel Beer-Sheva - Villarreal (21:00)

Gruppo D: Partizan - Nice (21:00), Köln - Slovácko (21:00)

Gruppo E: Apollon Limassol - Dnipro-1 (18:45), AZ Alkmaar - Vaduz (18:45)

Gruppo F: Djurgården - Molde (18:45), Gent - Shamrock Rovers (18:45)

Gruppo G: Slavia Praha - Ballkani (18:45), CFR Cluj - Sivasspor (18:45)

Gruppo H: Žalgiris - Basel (18:45), Pyunik - Slovan Bratislava (18:45)

Orari in CET

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi di finale si disputeranno ulteriori spareggi a eliminazione diretta tra le otto seconde classificate dei gironi e le terze classificate dei gironi di UEFA Europa League.

Guida alle partite

Gli Hammers contro un ex beniamino dell'Aston Villa

Il West Ham ha messo da parte i problemi in campionato vincendo 3-1 in casa contro l'FCSB nella prima giornata, ma adesso è atteso da un'altra sfida difficile in Danimarca. I nomi dei giocatori del Silkeborg potrebbero non suonare familiari per i tifosi inglesi ma i più anziani potrebbero ricordare il loro allenatore Kent Nielsen, che è stato un centrocampista di un'altra squadra con la maglia del Claret-and-Blue, l'Aston Villa, dal 1989 al 1991.

Il Silkeborg è, sulla carta, la sfavorita del Gruppo B. Questa è la loro prima partecipazione europea dal 2001/2002 e, dopo la sconfitta per 1-0 in casa dell'Anderlecht, non vincono in Europa da nove partite (P1 S8), ovvero dal 2-0 sugli sloveni del Mura nell'agosto 1998. Nielsen, tuttavia, è pronto all'avventura. "Sarà una grande sfida", ha detto. "Saremo sfavoriti in ogni partita, ma vedremo se riusciremo a creare qualche problema a queste squadre con il nostro tipo di gioco".

Highlights: West Ham - FCSB 3-1 

Mesut Özil scenderà in campo contro la Fiorentina?

L'İstanbul Başakşehir è tra le squadre che hanno più impressionato alla prima giornata. Il 4-0 sull'Hearts ha completato una settimana da dimenticare per le squadre scozzesi (Celtic e Rangers hanno perso con margini elevati in UEFA Champions League). Allenato dall'ex centrocampista turco (110 presenze in nazionale), Emre Belözoğlu, i Gufi Grigi hanno giocato un gran calcio a Edimburgo anche senza la stella Mesut Özil, arrivato nel mercato estivo.

Il 33enne ex centrocampista dell'Arsenal e della Germania, non è ancora al top della forma ma dopo la vittoria della prima giornata potrebbe essere difficile per lui trovare spazio anche se fosse al massimo della forma. La vittoria contro l'Hearts ha portato l'imbattibilità del Başakşehir a 19 partite in tutte le competizioni. Si tratta di numeri scoraggianti per i prossimi ospiti: la Fiorentina. "È una squadra molto forte, ma noi abbiamo iniziato la stagione molto bene", ha detto Belözoğlu sui Viola. "Ce la giocheremo e faremo di tutto per ottenere il miglior risultato possibile".

Highlights: Hearts - İstanbul Başakşehir 0-4 

Si aprono i cancelli dello stadio della finale

Dopo l'1-1 in trasferta contro il Sivasspor alla prima giornata, lo Slavia Praha giocherà in casa contro il Ballkani in quella che sarà la prima partita di questa edizione di Europa Conference League all'Eden Arena – impianto che ospiterà la finale il 7 giugno 2023. L'ultima squadra ad aver giocato una finale UEFA nel proprio stadio è stato il Bayern che nel 2012 ha perso la finale di UEFA Champions League contro il Chelsea ai rigori a Monaco di Baviera.

Lo Slavia nella passata edizione di questo torneo si è fermato ai quarti ma ha iniziato questa in gran forma vincendo tutte le partite di qualificazione all'Eden Arena dove ha segnato 11 gol e ne ha subiti zero. Il Ballkani però non vuole essere l'agnello sacrificale giovedì. Primo club kosovaro a partecipare a una fase a gironi UEFA, la formazione di Ilir Daja ha iniziato con un incoraggiate 1-1 contro il ben più esperto CFR Cluj.

Highlights: Sivasspor - Slavia Praha 1-1 

Quando si giocano le rimanenti partite della fase a gironi di Europa Conference League? Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Cos'altro

• L'Anderlecht ospiterà il West Ham in una sorte di ripetizione della finale della Coppa delle Coppe del 1976, quando i belgi si imposero per 4-2 a Bruxelles e conquistarono il loro primo trofeo UEFA.

• Mikael Ishak del Lech, Álex Baena del Villarreal, Wouter Burger del Basilea, Foussein Diabate del Partizan e Jan Kalabiška dello Slovácko hanno tutti segnato due gol nella prima giornata. Chi proseguirà la corsa alla vetta della classifica marcatori?

• Il Villarreal torna in Spagna per ospitare l'Austria Vienna nella terza giornata. Vincitori dell'Europa League nel 2020/21 e semifinalisti della Champions League lo scorso anno, il Sottomarino Giallo punta a raggiungere la fase a eliminazione diretta della terza competizione UEFA in altrettante stagioni.

Highlights: Villarreal - Lech 4-3