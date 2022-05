Roma-Feyenoord 1-0: Zaniolo illumina Tirana, la coppa è giallorossa

Al terzo tentativo, la Roma conquista la sua prima competizione UEFA. Alla National Arena di Tirana, i Giallorossi superano 1-0 il Feyenoord e sono i primi trionfatori della UEFA Europa Conference League: a decidere la finale è un gioiello di Nicolò Zaniolo nel primo tempo, che scatena la gioia di José Mourinho e dei tanti tifosi arrivati dalla Città Eterna a incitare la squadra.

Momenti chiave 32' Zaniolo spezza l'equilibrio battendo Bijlow con uno splendido tocco di sinistro

50' Rui Patrício, con l'aiuto dell'incrocio dei pali, si salva sul sinistro di Malacia

86' Pellegrini impegna Bijlow allo scadere

La partita in breve: i Giallorossi stendono il Feyenoord

Zaniolo esulta dopo il gol del vantaggio Getty Images

A 31 anni dalla finale di Coppa UEFA persa contro l'Inter e quattordici anni dopo l'ultimo trofeo conquistato, la Roma torna dunque a festeggiare un titolo. Un successo nel segno dello Special One, l'ultimo a vincere una coppa europea con una squadra italiana: il tecnico portoghese diventa così l'unico ad aver vinto le principali competizioni UEFA per club.

L'avvio di partita è contratto, a condizionarlo è il peso della posta in palio. Lo spettacolo lo fanno i tifosi delle due squadre, sistemati dietro le due curve e che sostengono incessantemente i loro beniamini. Le occasioni scarseggiano, la Roma perde dopo appena un quarto d'ora per infortunio Henrikh Mkhitaryan: al posto del talento armeno, recuperato proprio per questa finale, entra Sérgio Oliveira.

Rui Patricio è stato uno dei protagonisti in campo UEFA via Getty Images

Tammy Abraham ha pochi palloni giocabili ma fa ammonire Gernot Trauner, poi al 32' la squadra di Mourinho passa. Su un lancio di Gianluca Mancini, è proprio il difensore austriaco ad andare a vuoto: Zaniolo controlla benissimo con il petto e con un tocco morbido di sinistro supera il portiere avversario Justin Bijlow, al rientro da un lungo infortunio. Per il talento classe 1999 è il sesto gol nella competizione, l'ottavo in stagione.

Nella ripresa, la formazione di Arne Slot parte fortissimo. Gianluca Mancini prima e Tyrell Malacia poi fanno tremare i legni della porta di Rui Patrício, che compie anche un super intervento su Guus Til. Proprio il centrocampista lascia il posto a Jens Toornstra, la prima mossa dell'allenatore olandese. Mourinho risponde infoltendo il centrocampo, con Jordan Veretout e Leonardo Spinazzola che prendono il posto di Zaniolo e di Nicola Zalewski.

Jose Mourinho è diventato il primo allenatore a vincere tutte e tre le attuali competizioni UEFA per club Getty Images

Proprio l'ex Fiorentina mette i brividi a Bijlow con un destro da fuori sugli sviluppi di un angolo, poi Chris Smalling è provvidenziale nella chiusura sullo scatenato Cyriel Dessers, il capocannoniere della competizione. Pellegrini ha la chance per il raddoppio ma non riesce a firmare il 2-0, poi la Roma si difende con le unghie e con i denti e porta a casa successo e trofeo. La festa, nella notte di Tirana, può avere inizio...

Laufenn Player of the Match: Chris Smalling

"Grande prestazione difensiva. Ha vinto tutti i duelli individuali ed è stato solido come una roccia nel cuore della difesa della Roma."

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Vieri Capretta, reporter Roma

La festa della Roma al triplice fischio UEFA via Getty Images

La storia è stata scritta! La Roma ha vinto il suo primo trofeo UEFA - la prima edizione in assoluto della Europa Conference League - e lo ha fatto con cinismo e mentalità da grande squadra resistendo in difesa agli assalti degli avversari e chiudendo la finale con la porta inviolata. Il Feyenoord avrebbe potuto segnare, la Roma avrebbe dovuto fare meglio in fase di possesso, ma ciò che conta è il margine di un gol. I giallorossi hanno vinto e sollevato il trofeo, mentre Mourinho ha vinto la sua ennesima finale diventando il primo allenatore a vincere l'Europa Conference League, l'Europa League e la Champions League.

Derek Brookman, reporter Feyenoord

Per il Feyenoord è la prima sconfitta in una finale europea, ed è una sconfitta molto amara. La prestazione del secondo tempo è stata decisamente migliore rispetto a quella della prima frazione di gioco, ma alla fine non ha avuto l'astuzia necessaria per avere la meglio su una Roma intelligente. Come sarebbe andata se fossero riusciti a giocare con la stessa intensità anche prima dell'intervallo. Sì, hanno preso due legni nella ripresa, ma in generale gli olandesi non hanno creato sufficienti pericoli a Rui Patrício.

Owen Hargreaves, BT Sport È fantastico per questi giocatori che hanno lavorato duramente per tutta la stagione. Siamo onesti, ha vinto la squadra migliore. Il Feyenoord ha giocato una buona stagione, stasera ha spinto e dominato nel possesso, ma la Roma è stata difensivamente molto brava. Rui Patrício ha fatto una splendida parata nel secondo tempo che ha fatto la differenza per le sorti della partita.

Reazioni a caldo

José Mourinho, allenatore Roma: "Ci sono tante cose che passano per la mia testa. Come ho detto ai ragazzi, oggi era per la storia, abbiamo scritto la storia. La Conference era una competizione che dall'inizio abbiamo avuto la sensazione di poter vincere".

Leonardo Spinazzola, difensore della Roma: "La Roma è campione è una cosa grandissima, stupenda, ci godiamo tutta questa bellissima gente, che ci ha sostenuto e dato affetto in maniera fantastica. Ci siamo portati a casa questa finale ed è fantastico".

Statistiche chiave

José Mourinho è il primo allenatore a vincere tutte e tre le competizioni UEFA per club maschili: UEFA Champions League (Porto 2003/04, Inter 2009/10), UEFA Europa League (Manchester United 2016/17) e UEFA Europa Conference League (Roma 2021/ 22).

Questo è il primo titolo della Roma in una grande competizione UEFA per club. In precedenza era arrivata seconda nella finale di Coppa dei Campioni 1984 e nella finale di Coppa UEFA 1991 .

La Roma è la prima squadra italiana a vincere una competizione UEFA per club da quando l'Inter ha vinto la Champions League nel 2009/10, allora allenata da Mourinho.

La Roma è imbattuta nelle ultime otto partite di competizioni UEFA per club contro squadre olandesi (V5 P3).

Mourinho ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle sue cinque finali di competizioni UEFA, nelle quattro più recenti.

Cyriel Dessers è il miglior marcatore di questa stagione con dieci gol.

Questa è stata la stagione più lunga in assoluto del Feyenoord: ha giocato 54 partite ufficiali, di cui 19 in UEFA Europa Conference League (comprese le qualificazioni). Il suo record precedente era di 51 nel 2001/02, quando ha vinto la Coppa UEFA.

Formazioni

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (Viña 89'), Cristante, Mkhitaryan (Sérgio Oliveira 17'), Zalewski (Spinazzola 67'); Zaniolo (Veretout 67'), Pellegrini; Abraham (Shomurodov 89')

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner (Pedersen 74'), Senesi, Malacia (Jahanbakhsh 88'); Til (Toornstra 59'), Aursnes, Orkun Kökçü (Wålemark 88'); Nelson (Linssen 74'), Dessers, Sinisterra