Anteprima semifinale Europa Conference League, Leicester - Roma: dove guardarla e a che ora, probabili formazioni e ultime notizie

Leicester e Roma si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Europa Conference League giovedì 28 aprile.

Leicester - Roma in breve Quando: giovedì 28 aprile (21:00 CET)

Dove: Leicester City Stadium, Leicester

Cosa: semifinale di andata di UEFA Europa Conference League (ritorno 5 maggio)

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Leicester - Roma in TV

Scopri dove guardare la partita di UEFA Europa Conference League in TV.

Cosa devi sapere?

La Roma ha stravinto al ritorno dei quarti contro il Bodø/Glimt grazie a una tripletta di Nicolò Zaniolo, arrivando per la sesta volta alla semifinale di una competizione UEFA. L'ultimo avversario prima della finale a Tirana è il Leicester, mai affrontato in precedenza.

La squadra di José Mourinho "porterà la bandiera italiana" nelle East Midlands, dove la attende quella di Brendan Rodgers. I Foxes hanno eliminato il PSV ai quarti grazie a una rete all'88' di Ricardo Pereira, completando una rimonta e arrivando in una semifinale europea per la prima volta.

Probabili formazioni

Leicester: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Jonny Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Barnes, Vardy, Albrighton

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Abolita la regola dei gol in trasferta Se il risultato sarà in parità tra andata e ritorno, la partita andrà ai supplementari e, se necessario, ai rigori indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta.

Statistiche

Leicester

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente): PPSVVP

Situazione attuale: 109° in Premier League

Roma

Forma: SPVVSV

Situazione attuale: 5ª in Serie A

Il parere degli esperti

Joe Terry, reporter Leicester

Le partite europee hanno permesso a Brendan Rodgers di fare turnover a inizio della stagione, ma poiché la Conference League è ormai l'unica possibilità di conquistare un trofeo, possiamo aspettarci che il tecnico schieri la sua squadra più forte, come ha fatto contro il PSV Eindhoven ai quarti di finale. Jamie Vardy è di nuovo in forma e probabilmente giocherà dall'inizio: una buona notizia per il Leicester, che spera di andare a Roma per il ritorno con un cospicuo vantaggio.

Francesco Corda, reporter Roma

La sconfitta contro l'Inter nel fine settimana ha interrotto la striscia di 12 risultati utili della Roma in Serie A (V7 P5). Per la semifinale di andata, José Mourinho dovrebbe ritrovare Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo (assenti sabato a San Siro) e schierare la stessa squadra che due settimane fa ha battuto il Bodø/Glimt all'Olimpico.

Le parole degli allenatori

Brendan Rodgers, allenatore Leicester: "Guardando le squadre contro cui abbiamo giocato e le quattro rimaste, si capisce che è una competizione prestigiosa. Per arrivare in finale dovremo lavorare sodo. La Roma ha un grande allenatore e giocatori fantastici, quindi dovremo dare il massimo. Vogliamo un'atmosfera incredibile e il pubblico può aiutarci davvero a trovare le prestazioni e il ritmo che vogliamo".

José Mourinho, allenatore Roma: "Affrontiamo una squadra di Premier League, il campionato più difficile del mondo. Il Leicester ha vinto titoli di recente e ogni fine settimana gioca ai massimi livelli. È una squadra molto forte, ma noi siamo la Roma e giocheremo il ritorno davanti ai nostri fantastici tifosi".

Altro a seguire.