Roma - Vitesse, UEFA Europa Conference League: storia della partita

La caccia della Roma alla sua prima coppa europea continua allo Stadio Olimpico, dove affronta gli olandesi del Vitesse al ritorno degli ottavi di UEFA Europa Conference League dopo una vittoria per 1-0.

• Nonostante la sconfitta per 6-1 in casa del Bodø/Glimt alla terza giornata, la Roma ha preceduto i campioni di Norvegia nel Gruppo C di UEFA Europa Conference League segnando 18 gol. Si tratta della squadra più prolifica della fase a gironi.

• Il Vitesse è arrivato secondo dietro il Rennes nel Gruppo G di UEFA Europa Conference League con 10 punti e ha superato il Rapid Wien agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League (1-2 t, 2-0 c).

Highlights: Vitesse - Roma 0-1

Precedenti

• L'andata ad Arnhem, prima sfida tra i due club in una competizione UEFA, è stata decisa dal gol nel recupero del primo tempo di Sérgio Oliveira, poi espulso per doppia ammonizione.

• La Roma ha vinto tutte e tre le precedenti doppie sfide contro avversarie olandesi, le più recenti delle quali contro il Feyenoord ai sedicesimi di UEFA Europa League 2014/15 (1-1 c, 2-1 c) e l'Ajax ai quarti di UEFA Europa League 2020/21 (2-1 c, 1-1 c). I giallorossi sono imbattuti in casa contro i club olandesi (V1 P3).

• La squadra di Arnhem ha vinto solo una delle sette precedenti gare contro le italiane (P3 S3), ovvero la prima: 1-0 in casa contro il Parma al primo turno di Coppa UEFA 1994/95. La sconfitta per 0-2 al ritorno l'ha però eliminata dalla competizione, vinta proprio dall'undici di Nevio Scala. Eliminato anche dall'Inter al secondo turno di Coppa UEFA 2000/01 (0-0 t, 1-1 c) nell'unico altro doppio confronto, il Vitesse non ha mai vinto in tre trasferte in Italia ma ha pareggiato le ultime due, l'ultima per 1-1 in casa della Lazio nella fase a gironi di UEFA Europa League 2017/18.



Forma

Roma

• La Roma è arrivata settima in Serie A la scorsa stagione (a 29 punti dall'Inter) ed è diventata la prima rappresentante dell'Italia in UEFA Europa Conference League. Dopo aver superato il girone di UEFA Europa League 2020/21, che comprendeva Young Boys, CFR Cluj e CSKA-Sofia, la squadra di Paulo Fonseca ha eliminato Braga, Shakhtar Donetsk e Ajax nella fase a eliminazione diretta, per poi cadere in semifinale contro il Manchester United.

• Guidata da un altro allenatore portoghese, José Mourinho, la Roma ha vinto entrambe le gare degli spareggi di UEFA Europa Conference League contro il Trabzonspor, ma alla terza giornata è stata travolta 6-1 in casa del Bodø/Glimt, che ha poi strappato un 2-2 a Roma due settimane dopo. I giallorossi, però, hanno battuto sia CSKA-Sofia (5-1 c, 3-2 t) che Zorya Luhansk (3-0 t, 4-0 c), chiudendo il girone al primo posto davanti ai norvegesi.

• La sconfitta per 0-2 contro il Real Madrid nella fase a gironi di UEFA Champions League 2018/19 è stata l'unica subita dalla Roma nelle ultime 26 partite europee casalinghe, con 19 vittorie. Attualmente, la squadra è imbattuta da 16 partite all'Olimpico (V11 P5).

• La Roma ha passato il turno 13 volte su 13 quando ha vinto fuori casa all'andata. Il successo più recente è stato quello agli spareggi di qualificazione di UEFA Europa Conference League contro il Trabzonspor (2-1 t, 3-0 c). I giallorossi hanno vinto l'andata in trasferta per 1-0 in due occasioni precedenti, la seconda delle quali contro il Boavista al secondo turno di Coppa UEFA 2000/01 (1-1 c).

Vitesse

• Il Vitesse ha concluso l'Eredivisie 2020/21 al quarto posto, tornando in Europa dopo due stagioni di assenza e qualificandosi alla prima edizione della UEFA Europa Conference League.

• La squadra di Thomas Letsch si è guadagnata la fase a gironi battendo Dundalk e Anderlecht nelle qualificazioni. Successivamente ha superato il Gruppo G grazie al secondo posto. La vittoria più importante è stata quella per 1-0 contro il Tottenham Hotspur, che ha perso 0-3 contro il Rennes alla sesta giornata e ha permesso al Vitesse di passare il turno con un 3-1 sul Mura. La formazione olandese non aveva mai superato una fase a gironi.

• Vincendo 2-1 in casa del Dundalk al ritorno del terzo turno preliminare, il Vitesse ha centrato la prima vittoria esterna nelle competizioni UEFA dal 2002 – una serie di 11 partite (P6 S5). Il bilancio della squadra olandese in trasferta in Europa nel 2021/22 è V2 P2 S2, con 13 gol segnati (almeno uno a partita).

• Il Vitesse è stato eliminato cinque volte su cinque quando è stato battuto in casa all'andata. Le ultime quattro uscite sono arrivate dopo uno 0-1 nella prima gara: l'ultima volta è successo al terzo turno preliminare di UEFA Europa League 2018/19, quando ha perso 1-0 anche al ritorno a Basilea.

Variazioni alla rosa di UEFA Europa Conference League

Roma

Entrate: Felix Afena-Gyan, Ainsley Maitland-Niles (Arsenal, prestito), Sérgio Oliveira (Porto, prestito), Antonio Satriano

Uscite: Riccardo Calafiori (Genoa, prestito), Borja Mayoral (Getafe, prestito), Bryan Reynolds (Kortrijk, prestito), Gonzalo Villar (Getafe, prestito)

Vitesse

Entrate: Gyan de Regt, Adrian Grbić (Lorient, prestito), Eric Verstappen

Uscite: Oussama Darfalou (PEC Zwolle, prestito), Oussama Tannane (Göztepe), Julian von Moos (St Gallen)

Collegamenti e curiosità

• L'attaccante danese Nikolai Baden Frederiksen è arrivato al Vitesse dopo aver collezionato nove presente con la Juventus Under 23 in Serie C, mentre il connazionale Jacob Rasmussen è attualmente in prestito dalla Fiorentina dopo aver collezionato 14 presenze in Serie A in prestito all'Empoli.

• Nella Roma milita il nazionale olandese Rick Karsdorp.

• Tammy Abraham (Roma) è il capocannoniere della competizione con sei gol a pari merito con Ola Solbakken del Bodø/Glimt.

• Oltre al Vitesse, agli ottavi di UEFA Europa Conference League ci sono altre tre squadre olandesi: AZ Alkmaar, Feyenoord e PSV Eindhoven. L'unico altro paese con più di una rappresentante è la Francia, con Marsiglia e Rennes.

Calci di rigore

• Il bilancio della Roma ai calci di rigore nelle competizioni UEFA è V1 S3:

4-2 contro Norrköping, secondo turno di Coppa UEFA 1982/83

3-4 contro Liverpool, finale di Coppa dei Campioni 1983/84

3-4 contro Real Zaragoza, primo turno di Coppa delle Coppe 1986/87

6-7 contro l'Arsenal, ottavi di finale di UEFA Champions League 2008/09

• Il Vitesse non è mai arrivato ai rigori nelle competizioni UEFA.