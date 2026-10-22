UEFA Conference League Risultati e statistiche live
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Conference League: calendario e risultati della fase campionato per squadra

giovedì 22 ottobre 2026

Ciascuna delle 36 squadre di questa stagione di UEFA Europa League affronta sei avversarie nella fase campionato.

Il Lugano festeggia la vittoria in rimonta in trasferta contro il Getafe
Il Lugano festeggia la vittoria in rimonta in trasferta contro il Getafe Getty Images

La terza fase campionato della UEFA Conference League ha preso il via il 15 ottobre e si concluderà il 17 dicembre con 18 partite in programma contemporaneamente.

Di seguito, il calendario completo e i risultati di tutte e 36 le squadre.

Date fase campionato


Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 17 dicembre 2026﻿

*Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00, salvo diversa indicazione; tutti gli orari sono CET.

Aarhus: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Gent - Aarhus 1-0
22/10/2026 Aarhus - Egnatia 1-1
05/11/2026 Aarhus - Braga ﻿(18:45)
26/11/2026 ﻿Brann - Aarhus (18:45)
10/12/2026 Aarhus - Twente
17/12/2026 Inter Escaldes - Aarhus

Ajax: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Hajduk Split - Ajax 2-1
22/10/2026 Ajax - Atalanta 2-0
05/11/2026 Midtjylland - Ajax (18:45)
26/11/2026 Ajax - Thun (18:45)
10/12/2026 Sint-Truidense - Ajax
17/12/2026 Ajax - Getafe

Atalanta: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Atalanta - Pafos 3-1
22/10/2026 Ajax - Atalanta 2-0
05/11/2026 Atalanta - Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Borac - Atalanta
10/12/2026 Riga - Atalanta (18:45)
17/12/2026 Atalanta - Mjällby

Borac: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Panathinaikos - Borac 2-1
22/10/2026 Borac - KuPS Kuopio 2-0
05/11/2026 Mjällby - Borac (18:45)
26/11/2026 Borac - Atalanta
10/12/2026 Hearts - Borac
17/12/2026 Borac - Riga

Braga: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Copenhagen - Braga 3-0  
22/10/2026 Braga - Gent 2-0 
05/11/2026 Aarhus - Braga (18:45)
26/11/2026 Braga - KuPS Kuopio
10/12/2026 Brann - Braga (18:45)
17/12/2026 Braga - Egnatia

Brann: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Brann - Lincoln Red Imps 2-1
22/10/2026 Kauno Žalgiris - Brann 1-4 
05/11/2026 Sint-Truidense - Brann 
26/11/2026 Brann - Aarhus (18:45)
10/12/2026 Brann - Braga (18:45)
17/12/2026 Gent - Brann

Brighton: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Brighton - Kauno Žalgiris 4-0
22/10/2026 Jablonec - Brighton 0-0
05/11/2026 Getafe - Brighton
26/11/2026 Brighton - Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Brighton - Monaco 
17/12/2026 Panathinaikos - Brighton

Copenhagen: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Copenhagen - Braga 3-0 
22/10/2026 Crvena Zvezda - Copenhagen 2-2 -
05/11/2026 Copenhagen - Iberia Tbilisi
26/11/2026 Inter Escaldes - Copenhagen
10/12/2026 Copenhagen - Lugano (18:45)
17/12/2026 Universitatea Craiova - Copenhagen

Crvena Zvezda: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Lugano - Crvena Zvezda 3-2
22/10/2026 Crvena Zvezda - Copenhagen 2-2
05/11/2026 Crvena Zvezda - Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Gent - Crvena Zvezda
10/12/2026 Iberia Tbilisi - Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda - Trabzonspor

CSKA Sofia: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 CSKA Sofia - Monaco 1-2
22/10/2026 Nordsjælland - CSKA Sofia 2-2
05/11/2026 Panathinaikos - CSKA Sofia
26/11/2026 CSKA Sofia - Trabzonspor
10/12/2026 KuPS Kuopio - CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 CSKA Sofia - Thun

Egnatia: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Egnatia - Midtjylland 1-1
22/10/2026 Aarhus - Egnatia 1-1
05/11/2026 Universitatea Craiova - Egnatia
26/11/2026 Egnatia - Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Egnatia - Kauno Žalgiris
17/12/2026 Braga - Egnatia

Freiburg: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Freiburg - Jablonec 3-2
22/10/2026 Monaco - Freiburg 3-0
05/11/2026 Trabzonspor - Freiburg (18:45)
26/11/2026 Freiburg - Twente
10/12/2026 Freiburg - Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Kauno Žalgiris - Freiburg

Gent: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Gent - Aarhus 1-0
22/10/2026 Braga - Gent 2-0
05/11/2026 KuPS Kuopio - Gent (18:45)
26/11/2026 Gent - Crvena Zvezda 
10/12/2026 Thun - Gent
17/12/2026 Gent - Brann

Getafe: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Universitatea Craiova - Getafe 1-1
22/10/2026 Getafe - Lugano 2-5
05/11/2026 Getafe - Brighton
26/11/2026 Iberia Tbilisi - Getafe (18:45)
10/12/2026 Getafe - Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Ajax - Getafe

Hajduk Split: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Hajduk Split - Ajax 2-1
22/10/2026 Thun - Hajduk Split 0-1
05/11/2026 Lincoln Red Imps - Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Hajduk Split - Sint-Truidense
10/12/2026 Hajduk Split - Nordsjælland
17/12/2026 Midtjylland - Hajduk Split

Hearts: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Hearts - Nordsjælland 1-1 
22/10/2026 Trabzonspor - Hearts 2-0
05/11/2026 Thun - Hearts (18:45)
26/11/2026 Hearts - Monaco (18:45)
10/12/2026 Hearts - Borac
17/12/2026 Pafos - Hearts

Iberia Tbilisi: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Sint-Truidense - Iberia Tbilisi 2-0
22/10/2026 Iberia Tbilisi - Mjällby 1-1
05/11/2026 Copenhagen - Iberia Tbilisi
26/11/2026 Iberia Tbilisi - Getafe (18:45)
10/12/2026 Iberia Tbilisi - Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Jablonec - Iberia Tbilisi

Inter Escaldes: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Mjällby - Inter Escaldes 2-0
22/10/2026 Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3
05/11/2026 Crvena Zvezda - Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Inter Escaldes - Copenhagen
10/12/2026 Getafe - Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Inter Escaldes - Aarhus

Jablonec: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Freiburg - Jablonec 3-2  
22/10/2026 Jablonec - Brighton 0-0
05/11/2026 Riga - Jablonec
26/11/2026 Jablonec - Lugano (18:45)
10/12/2026 Trabzonspor - Jablonec (18:45)
17/12/2026 Jablonec - Iberia Tbilisi

Kairat Almaty: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Riga - Kairat Almaty 1-1
22/10/2026 Kairat Almaty - Panathinaikos 1-5
05/11/2026 Atalanta - Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty - Mjällby (16:30)
10/12/2026 Kairat Almaty - Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Twente - Kairat Almaty

Kauno Žalgiris: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Brighton - Kauno Žalgiris 4-0
22/10/2026 Kauno Žalgiris - Brann 1-4
05/11/2026 Lugano - Kauno Žalgiris
26/11/2026 Kauno Žalgiris - Riga (18:45)
10/12/2026 Egnatia - Kauno Žalgiris
17/12/2026 Kauno Žalgiris - Freiburg

KuPS Kuopio: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 KuPS Kuopio - Trabzonspor 2-4 
22/10/2026 Borac - KuPS Kuopio 2-0
05/11/2026 KuPS Kuopio - Gent (18:45)
26/11/2026 Braga - KuPS Kuopio
10/12/2026 KuPS Kuopio - CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 Nordsjælland - KuPS Kuopio

Lincoln Red Imps: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Brann - Lincoln Red Imps 2-1
22/10/2026 Lincoln Red Imps - Twente 1-4
05/11/2026 Lincoln Red Imps - Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Egnatia - Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps - Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Monaco - Lincoln Red Imps

Lugano: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Lugano - Crvena Zvezda 3-2
22/10/2026 Getafe - Lugano 2-5
05/11/2026 Lugano - Kauno Žalgiris
26/11/2026 Jablonec - Lugano (18:45)
10/12/2026 Copenhagen - Lugano (18:45)
17/12/2026 Lugano - Sint-Truidense

Midtjylland: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Egnatia - Midtjylland 1-1
22/10/2026 Midtjylland - Sint-Truidense 0-1
05/11/2026 Midtjylland - Ajax (18:45)
26/11/2026 Pafos - Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps - Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Midtjylland - Hajduk Split

Mjällby: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Mjällby - Inter Escaldes 2-0
22/10/2026 Iberia Tbilisi - Mjällby 1-1
05/11/2026 Mjällby - Borac (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty - Mjällby (16:30)
10/12/2026 Mjällby - Pafos 
17/12/2026 Atalanta - Mjällby

Monaco: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 CSKA Sofia - Monaco 1-2
22/10/2026 Monaco - Freiburg 3-0
05/11/2026 Monaco - Nordsjælland 
26/11/2026 Hearts - Monaco (18:45)
10/12/2026 Brighton - Monaco
17/12/2026 Monaco - Lincoln Red Imps

Nordsjælland: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Hearts - Nordsjælland 1-1 
22/10/2026 Nordsjælland - CSKA Sofia 2-2
05/11/2026 Monaco - Nordsjælland
26/11/2026 Nordsjælland - Panathinaikos
10/12/2026 Hajduk Split - Nordsjælland
17/12/2026 Nordsjælland - KuPS Kuopio

Pafos: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Atalanta - Pafos 3-1 
22/10/2026 Pafos - Riga 1-1
05/11/2026 Twente - Pafos
26/11/2026 Pafos - Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Mjällby - Pafos
17/12/2026 Pafos - Hearts

Panathinaikos: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Panathinaikos - Borac 2-1
22/10/2026 Kairat Almaty - Panathinaikos 1-5
05/11/2026 Panathinaikos - CSKA Sofia
26/11/2026 Nordsjælland - Panathinaikos
10/12/2026 Freiburg - Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Panathinaikos - Brighton

Riga: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Riga - Kairat Almaty 1-1
22/10/2026 Pafos - Riga 1-1
05/11/2026 Riga - Jablonec
26/11/2026 Kauno Žalgiris - Riga (18:45)
10/12/2026 Riga - Atalanta (18:45)
17/12/2026 Borac - Riga

Sint-Truidense: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Sint-Truidense - Iberia Tbilisi 2-0
22/10/2026 Midtjylland - Sint-Truidense 0-1
05/11/2026 Sint-Truidense - Brann
26/11/2026 Hajduk Split - Sint-Truidense
10/12/2026 Sint-Truidense - Ajax
17/12/2026 Lugano - Sint-Truidense

Thun: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Twente - Thun 1-0 
22/10/2026 Thun - Hajduk Split 0-1 
05/11/2026 Thun - Hearts (18:45)
26/11/2026 Ajax - Thun (18:45)
10/12/2026 Thun - Gent
17/12/2026 CSKA Sofia - Thun

Trabzonspor: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 KuPS Kuopio - Trabzonspor 2-4
22/10/2026 Trabzonspor - Hearts 2-0
05/11/2026 Trabzonspor - Freiburg (18:45)
26/11/2026 CSKA Sofia - Trabzonspor
10/12/2026 Trabzonspor - Jablonec (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda - Trabzonspor

Twente: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Twente - Thun 1-0
22/10/2026 Lincoln Red Imps - Twente 1-4
05/11/2026 Twente - Pafos
26/11/2026 Freiburg - Twente
10/12/2026 Aarhus - Twente 
17/12/2026 Twente - Kairat Almaty

Universitatea Craiova: calendario e risultati fase campionato

15/10/2026 Universitatea Craiova - Getafe 1-1
22/10/2026 Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3
05/11/2026 Universitatea Craiova - Egnatia
26/11/2026 Brighton - Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Kairat Almaty - Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Universitatea Craiova - Copenhagen
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 22 ottobre 2026

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