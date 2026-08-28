Sorteggio della fase campionato di Conference League 2026/27: le avversarie di ogni squadra
venerdì 28 agosto 2026
Intro articolo
Le 36 squadre hanno scoperto le prossime avversarie nella fase campionato di UEFA Conference League.
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A Montecarlo si è svolto il sorteggio della fase campionato di UEFA Conference League 2026/27 e le 36 squadre hanno conosciuto le loro prossime avversarie.
Le avversarie di ogni squadra nella fase campionato
In casa
Braga (POR)
Twente (NED)
Egnatia (ALB)
In trasferta
Gent (BEL)
Brann (NOR)
Inter Escaldes (AND)
In casa
Atalanta (ITA)
Getafe (ESP)
Thun (SUI)
In trasferta
Midtjylland (DEN)
Sint-Truidense (BEL)
Hajduk Split (CRO)
In casa
Pafos (CYP)
Kairat Almaty (KAZ)
Mjällby (SWE)
In trasferta
Ajax (NED)
Borac (BIH)
Riga (LVA)
In casa
Atalanta (ITA)
KuPS Kuopio (FIN)
Riga (LVA)
In trasferta
Panathinaikos (GRE)
Hearts (SCO)
Mjällby (SWE)
In casa
Gent (BEL)
KuPS Kuopio (FIN)
Egnatia (ALB)
In trasferta
Copenhagen (DEN)
Brann (NOR)
Aarhus (DEN)
In casa
Braga (POR)
L. Red Imps (GIB)
Aarhus (DEN)
In trasferta
Gent (BEL)
Sint-Truidense (BEL)
Kauno Žalgiris (LTU)
In casa
Monaco (FRA)
U. Craiova (ROU)
Kauno Žalgiris (LTU)
In trasferta
Panathinaikos (GRE)
Getafe (ESP)
Jablonec (CZE)
In casa
Braga (POR)
Lugano (SUI)
Iberia Tbilisi (GEO)
In trasferta
Crvena Zvezda (SRB)
U. Craiova (ROU)
Inter Escaldes (AND)
In casa
Copenhagen (DEN)
Trabzonspor (TUR)
Inter Escaldes (AND)
In trasferta
Gent (BEL)
Lugano (SUI)
Iberia Tbilisi (GEO)
In casa
Monaco (FRA)
Trabzonspor (TUR)
Thun (SUI)
In trasferta
Panathinaikos (GRE)
KuPS Kuopio (FIN)
Nordsjælland (DEN)
In casa
Midtjylland (DEN)
L. Red Imps (GIB)
Kauno Žalgiris (LTU)
In trasferta
Braga (POR)
U. Craiova (ROU)
Aarhus (DEN)
In casa
Panathinaikos (GRE)
Twente (NED)
Jablonec (CZE)
In trasferta
Monaco (FRA)
Trabzonspor (TUR)
Kauno Žalgiris (LTU)
In casa
Crvena Zvezda (SRB)
Brann (NOR)
Aarhus (DEN)
In trasferta
Braga (POR)
KuPS Kuopio (FIN)
Thun (SUI)
In casa
Brighton (ENG)
Lugano (SUI)
Inter Escaldes (AND)
In trasferta
Ajax (NED)
U. Craiova (ROU)
Iberia Tbilisi (GEO)
In casa
Ajax (NED)
Sint-Truidense (BEL)
Nordsjælland (DEN)
In trasferta
Midtjylland (DEN)
L. Red Imps (GIB)
Thun (SUI)
In casa
Monaco (FRA)
Borac (BIH)
Nordsjælland (DEN)
In trasferta
Pafos (CYP)
Trabzonspor (TUR)
Thun (SUI)
In casa
Crvena Zvezda (SRB)
Getafe (ESP)
Mjällby (SWE)
In trasferta
Copenhagen (DEN)
Sint-Truidense (BEL)
Jablonec (CZE)
In casa
Copenhagen (DEN)
U. Craiova (ROU)
Aarhus (DEN)
In trasferta
Crvena Zvezda (SRB)
Getafe (ESP)
Mjällby (SWE)
In casa
Brighton (ENG)
Lugano (SUI)
Iberia Tbilisi (GEO)
In trasferta
Freiburg (GER)
Trabzonspor (TUR)
Riga (LVA)
In casa
Panathinaikos (GRE)
U. Craiova (ROU)
Mjällby (SWE)
In trasferta
Atalanta (ITA)
Twente (NED)
Riga (LVA)
In casa
Freiburg (GER)
Brann (NOR)
Riga (LVA)
In trasferta
Brighton (ENG)
Lugano (SUI)
Egnatia (ALB)
In casa
Gent (BEL)
Trabzonspor (TUR)
CSKA Sofia (BUL)
In trasferta
Braga (POR)
Borac (BIH)
Nordsjælland (DEN)
In casa
Midtjylland (DEN)
Twente (NED)
Hajduk Split (CRO)
In trasferta
Monaco (FRA)
Brann (NOR)
Egnatia (ALB)
In casa
Crvena Zvezda (SRB)
Sint-Truidense (BEL)
Kauno Žalgiris (LTU)
In trasferta
Copenhagen (DEN)
Getafe (ESP)
Jablonec (CZE)
In casa
Ajax (NED)
Sint-Truidense (BEL)
Hajduk Split (CRO)
In trasferta
Pafos (CYP)
L. Red Imps (GIB)
Egnatia (ALB)
In casa
Pafos (CYP)
Borac (BIH)
Inter Escaldes (AND)
In trasferta
Atalanta (ITA)
Kairat Almaty (KAZ)
Iberia Tbilisi (GEO)
In casa
Freiburg (GER)
L. Red Imps (GIB)
Nordsjælland (DEN)
In trasferta
Brighton (ENG)
Hearts (SCO)
CSKA Sofia (BUL)
In casa
Panathinaikos (GRE)
KuPS Kuopio (FIN)
CSKA Sofia (BUL)
In trasferta
Monaco (FRA)
Hearts (SCO)
Hajduk Split (CRO)
In casa
Midtjylland (DEN)
Hearts (SCO)
Riga (LVA)
In trasferta
Atalanta (ITA)
Twente (NED)
Mjällby (SWE)
In casa
Brighton (ENG)
Borac (BIH)
CSKA Sofia (BUL)
In trasferta
Freiburg (GER)
Kairat Almaty (KAZ)
Nordsjælland (DEN)
In casa
Atalanta (ITA)
Kairat Almaty (KAZ)
Jablonec (CZE)
In trasferta
Pafos (CYP)
Borac (BIH)
Kauno Žalgiris (LTU)
In casa
Ajax (NED)
Brann (NOR)
Iberia Tbilisi (GEO)
In trasferta
Midtjylland (DEN)
Lugano (SUI)
Hajduk Split (CRO)
In casa
Gent (BEL)
Hearts (SCO)
Hajduk Split (CRO)
In trasferta
Ajax (NED)
Twente (NED)
CSKA Sofia (BUL)
In casa
Freiburg (GER)
Hearts (SCO)
Jablonec (CZE)
In trasferta
Crvena Zvezda (SRB)
KuPS Kuopio (FIN)
CSKA Sofia (BUL)
In casa
Pafos (CYP)
Kairat Almaty (KAZ)
Thun (SUI)
In trasferta
Freiburg (GER)
L. Red Imps (GIB)
Aarhus (DEN)
In casa
Copenhagen (DEN)
Getafe (ESP)
Egnatia (ALB)
In trasferta
Brighton (ENG)
Kairat Almaty (KAZ)
Inter Escaldes (AND)
Quando si giocano le partite della fase campionato di Conference League?
Giornata 1: 15 ottobre 2026
Giornata 2: 22 ottobre 2026
Giornata 3: 5 novembre 2026
Giornata 4: 26 novembre 2026
Giornata 5: 10 dicembre 2026
Giornata 6: 17 dicembre 2026
Come funzionava il sorteggio?
Le 36 squadre sono state suddivise in sei fasce da sei. Le fasce erano composte in base al ranking per coefficienti all'inizio della stagione.
Le avversarie di ciascuna squadra e la possibilità di giocare ogni partita in casa o in trasferta sono state determinate tramite sorteggio. Ogni squadra è stata sorteggiata contro un'avversaria per ciascuna delle sei fasce.
Ai fini del sorteggio, per stabilire se ciascuna partita si sarebbe giocata in casa o in trasferta, le fasce 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 sono state abbinate e a ciascuna squadra è stata assegnata un'avversaria per ogni coppia di fasce, da affrontare l'una in casa e l'altra in trasferta. In linea di principio, le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro e ogni squadra poteva giocare contro un massimo di due avversarie di altre federazioni.
Dove si giocherà la finale di Conference League 2027?
La finale di UEFA Conference League 2026/27 si giocherà al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia) mercoledì 2 giugno 2027.
I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di eventuali indagini e/o procedimenti legali in corso, nonché alla conferma definitiva della UEFA.