Sorteggio della fase campionato di Conference League 2026/27: le avversarie di ogni squadra

A Montecarlo si è svolto il sorteggio della fase campionato di ﻿UEFA Conference League 2026/27 e le 36 squadre hanno conosciuto le loro prossime avversarie.

Rivivi il sorteggio

Le avversarie di ogni squadra nella fase campionato

Aarhus (DEN) In casa

Braga (POR)

Twente (NED)

Egnatia (ALB) In trasferta

Gent (BEL)

Brann (NOR)

Inter Escaldes (AND)

Ajax (NED) In casa

Atalanta (ITA)

Getafe (ESP)

Thun (SUI) In trasferta

Midtjylland (DEN)

Sint-Truidense (BEL)

Hajduk Split (CRO)

Atalanta (ITA) In casa

Pafos (CYP)

Kairat Almaty (KAZ)

Mjällby (SWE) In trasferta

Ajax (NED)

Borac (BIH)

Riga (LVA)

Borac (BIH) In casa

Atalanta (ITA)

KuPS Kuopio (FIN)

Riga (LVA) In trasferta

Panathinaikos (GRE)

Hearts (SCO)

Mjällby (SWE)

Braga (POR) In casa

Gent (BEL)

KuPS Kuopio (FIN)

Egnatia (ALB) In trasferta

Copenhagen (DEN)

Brann (NOR)

Aarhus (DEN)

Brann (NOR) In casa

Braga (POR)

L. Red Imps (GIB)

Aarhus (DEN) In trasferta

Gent (BEL)

Sint-Truidense (BEL)

Kauno Žalgiris (LTU)

Brighton (ENG) In casa

Monaco (FRA)

U. Craiova (ROU)

Kauno Žalgiris (LTU) In trasferta

Panathinaikos (GRE)

Getafe (ESP)

Jablonec (CZE)

Copenhagen (DEN) In casa

Braga (POR)

Lugano (SUI)

Iberia Tbilisi (GEO) In trasferta

Crvena Zvezda (SRB)

U. Craiova (ROU)

Inter Escaldes (AND)

Crvena Zvezda (SRB) In casa

Copenhagen (DEN)

Trabzonspor (TUR)

Inter Escaldes (AND) In trasferta

Gent (BEL)

Lugano (SUI)

Iberia Tbilisi (GEO)

CSKA Sofia (BUL) In casa

Monaco (FRA)

Trabzonspor (TUR)

Thun (SUI) In trasferta

Panathinaikos (GRE)

KuPS Kuopio (FIN)

Nordsjælland (DEN)

Egnatia (ALB) In casa

Midtjylland (DEN)

L. Red Imps (GIB)

Kauno Žalgiris (LTU) In trasferta

Braga (POR)

U. Craiova (ROU)

Aarhus (DEN)

Freiburg (GER) In casa

Panathinaikos (GRE)

Twente (NED)

Jablonec (CZE) In trasferta

Monaco (FRA)

Trabzonspor (TUR)

Kauno Žalgiris (LTU)

Gent (BEL) In casa

Crvena Zvezda (SRB)

Brann (NOR)

Aarhus (DEN) In trasferta

Braga (POR)

KuPS Kuopio (FIN)

Thun (SUI)

Getafe (ESP) In casa

Brighton (ENG)

Lugano (SUI)

Inter Escaldes (AND) In trasferta

Ajax (NED)

U. Craiova (ROU)

Iberia Tbilisi (GEO)

Hajduk Split (CRO) In casa

Ajax (NED)

Sint-Truidense (BEL)

Nordsjælland (DEN) In trasferta

Midtjylland (DEN)

L. Red Imps (GIB)

Thun (SUI)

Hearts (SCO) In casa

Monaco (FRA)

Borac (BIH)

Nordsjælland (DEN) In trasferta

Pafos (CYP)

Trabzonspor (TUR)

Thun (SUI)

Iberia Tbilisi (GEO) In casa

Crvena Zvezda (SRB)

Getafe (ESP)

Mjällby (SWE) In trasferta

Copenhagen (DEN)

Sint-Truidense (BEL)

Jablonec (CZE)

Inter Escaldes (AND) In casa

Copenhagen (DEN)

U. Craiova (ROU)

Aarhus (DEN) In trasferta

Crvena Zvezda (SRB)

Getafe (ESP)

Mjällby (SWE)

Jablonec (CZE) In casa

Brighton (ENG)

Lugano (SUI)

Iberia Tbilisi (GEO) In trasferta

Freiburg (GER)

Trabzonspor (TUR)

Riga (LVA)

Kairat Almaty (KAZ) In casa

Panathinaikos (GRE)

U. Craiova (ROU)

Mjällby (SWE) In trasferta

Atalanta (ITA)

Twente (NED)

Riga (LVA)

Kauno Žalgiris (LTU) In casa

Freiburg (GER)

Brann (NOR)

Riga (LVA) In trasferta

Brighton (ENG)

Lugano (SUI)

Egnatia (ALB)

KuPS Kuopio (FIN) In casa

Gent (BEL)

Trabzonspor (TUR)

CSKA Sofia (BUL) In trasferta

Braga (POR)

Borac (BIH)

Nordsjælland (DEN)

L. Red Imps (GIB) In casa

Midtjylland (DEN)

Twente (NED)

Hajduk Split (CRO) In trasferta

Monaco (FRA)

Brann (NOR)

Egnatia (ALB)

Lugano (SUI) In casa

Crvena Zvezda (SRB)

Sint-Truidense (BEL)

Kauno Žalgiris (LTU) In trasferta

Copenhagen (DEN)

Getafe (ESP)

Jablonec (CZE)

Midtjylland (DEN) In casa

Ajax (NED)

Sint-Truidense (BEL)

Hajduk Split (CRO) In trasferta

Pafos (CYP)

L. Red Imps (GIB)

Egnatia (ALB)

Mjällby (SWE) In casa

Pafos (CYP)

Borac (BIH)

Inter Escaldes (AND) In trasferta

Atalanta (ITA)

Kairat Almaty (KAZ)

Iberia Tbilisi (GEO)

Monaco (FRA) In casa

Freiburg (GER)

L. Red Imps (GIB)

Nordsjælland (DEN) In trasferta

Brighton (ENG)

Hearts (SCO)

CSKA Sofia (BUL)

Nordsjælland (DEN) In casa

Panathinaikos (GRE)

KuPS Kuopio (FIN)

CSKA Sofia (BUL) In trasferta

Monaco (FRA)

Hearts (SCO)

Hajduk Split (CRO)

Pafos (CYP) In casa

Midtjylland (DEN)

Hearts (SCO)

Riga (LVA) In trasferta

Atalanta (ITA)

Twente (NED)

Mjällby (SWE)

Panathinaikos (GRE) In casa

Brighton (ENG)

Borac (BIH)

CSKA Sofia (BUL) In trasferta

Freiburg (GER)

Kairat Almaty (KAZ)

Nordsjælland (DEN)

Riga (LVA) In casa

Atalanta (ITA)

Kairat Almaty (KAZ)

Jablonec (CZE) In trasferta

Pafos (CYP)

Borac (BIH)

Kauno Žalgiris (LTU)

Sint-Truidense (BEL) In casa

Ajax (NED)

Brann (NOR)

Iberia Tbilisi (GEO) In trasferta

Midtjylland (DEN)

Lugano (SUI)

Hajduk Split (CRO)

Thun (SUI) In casa

Gent (BEL)

Hearts (SCO)

Hajduk Split (CRO) In trasferta

Ajax (NED)

Twente (NED)

CSKA Sofia (BUL)

Trabzonspor (TUR) In casa

Freiburg (GER)

Hearts (SCO)

Jablonec (CZE) In trasferta

Crvena Zvezda (SRB)

KuPS Kuopio (FIN)

CSKA Sofia (BUL)

Twente (NED) In casa

Pafos (CYP)

Kairat Almaty (KAZ)

Thun (SUI) In trasferta

Freiburg (GER)

L. Red Imps (GIB)

Aarhus (DEN)

U. Craiova (ROU) In casa

Copenhagen (DEN)

Getafe (ESP)

Egnatia (ALB) In trasferta

Brighton (ENG)

Kairat Almaty (KAZ)

Inter Escaldes (AND)

Quando si giocano le partite della fase campionato di Conference League?

Giornata 1: 15 ottobre 2026

Giornata 2: 22 ottobre 2026

Giornata 3: 5 novembre 2026

Giornata 4: 26 novembre 2026

Giornata 5: 10 dicembre 2026

Giornata 6: 17 dicembre 2026

Come funzionava il sorteggio?

Le 36 squadre sono state suddivise in sei fasce da sei. Le fasce erano composte in base al ranking per coefficienti all'inizio della stagione.

Le avversarie di ciascuna squadra e la possibilità di giocare ogni partita in casa o in trasferta sono state determinate tramite sorteggio. Ogni squadra è stata sorteggiata contro un'avversaria per ciascuna delle sei fasce.

Ai fini del sorteggio, per stabilire se ciascuna partita si sarebbe giocata in casa o in trasferta, le fasce 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 sono state abbinate e a ciascuna squadra è stata assegnata un'avversaria per ogni coppia di fasce, da affrontare l'una in casa e l'altra in trasferta. In linea di principio, le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro e ogni squadra poteva giocare contro un massimo di due avversarie di altre federazioni.

Dove si giocherà la finale di Conference League 2027? La finale di UEFA Conference League 2026/27 si giocherà al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia) mercoledì 2 giugno 2027.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di eventuali indagini e/o procedimenti legali in corso, nonché alla conferma definitiva della UEFA.