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Conference League 2026/27: calendario e risultati fase campionato

giovedì 22 ottobre 2026

Consulta calendario e risultati della fase campionato della Conference League 2026/27.

Conference League 2026/27: calendario e risultati fase campionato

La fase campionato della UEFA Conference League 2026/27 è iniziata giovedì 15 ottobre e si concluderà giovedì 17 dicembre 2027.

Fase campionato per data

Calcio d'inizio alle 21:00 se non indicato diversamente; orari CET.

Prima giornata

Giovedì 15 ottobre 2026 
Lugano - Crvena Zvezda 3-2 
Hajduk Split - Ajax 2-1 
Gent - Aarhus 1-0 
Egnatia - Midtjylland 1-1 
KuPS Kuopio - Trabzonspor 2-4 
Mjällby - Inter Escaldes 2-0 
Panathinaikos - Borac 2-1 
CSKA Sofia - Monaco 1-2 
Riga - Kairat Almaty 1-1 
Universitatea Craiova - Getafe 1-1 
Atalanta - Pafos 3-1  
Brighton - Kauno Žalgiris 4-0 
Copenhagen - Braga 3-0 
Twente - Thun 1-0 
Hearts - Nordsjælland 1-1 
Sint-Truidense - Iberia Tbilisi 2-0 
Freiburg - Jablonec 3-2 
Brann - Lincoln Red Imps 2-1 

Seconda giornata

Giovedì 22 ottobre 2026 
Kairat Almaty - Panathinaikos 1-5
Iberia Tbilisi - Mjällby 1-1
Nordsjælland - CSKA Sofia 2-2
Crvena Zvezda - Copenhagen 2-2
Jablonec - Brighton 0-0
Kauno Žalgiris - Brann 1-4
Getafe - Lugano 2-5
Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3
Pafos - Riga 1-1
Trabzonspor - Hearts 2-0
Ajax - Atalanta 2-0 
Aarhus - Egnatia 1-1 
Monaco - Freiburg 3-0 
Midtjylland - Sint-Truidense 0-1 
Thun - Hajduk Split 0-1 
Borac - KuPS Kuopio 2-0 
Lincoln Red Imps - Twente 1-4 
Braga - Gent 2-0 

Terza giornata

Giovedì 5 novembre 2026 
Aarhus - Braga (18:45)
Atalanta - Kairat Almaty (18:45)
Midtjylland - Ajax (18:45)
Thun - Hearts (18:45)
Crvena Zvezda - Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio - Gent (18:45)
Lincoln Red Imps - Hajduk Split (18:45)
Mjällby - Borac (18:45)
Trabzonspor - Freiburg (18:45)
Monaco - Nordsjælland 
Copenhagen - Iberia Tbilisi 
Lugano - Kauno Žalgiris 
Twente - Pafos 
Getafe - Brighton 
Sint-Truidense - Brann 
Panathinaikos - CSKA Sofia 
Riga - Jablonec 
Universitatea Craiova - Egnatia 

Calendario della fase campionato per squadra

Quarta giornata

Giovedì 26 novembre 2026 
Kairat Almaty - Mjällby (16:30)
Ajax - Thun (18:45)
Brighton - Universitatea Craiova (18:45)
Iberia Tbilisi - Getafe (18:45)
Jablonec - Lugano (18:45)
Kauno Žalgiris - Riga (18:45)
Hearts - Monaco (18:45)
Egnatia - Lincoln Red Imps (18:45)
Pafos - Midtjylland (18:45)
Brann - Aarhus (18:45)
Nordsjælland - Panathinaikos 
Borac - Atalanta 
Hajduk Split - Sint-Truidense 
Inter Escaldes - Copenhagen 
Gent - Crvena Zvezda 
CSKA Sofia - Trabzonspor 
Braga - KuPS Kuopio 
Freiburg - Twente 

Quinta giornata

Giovedì 10 dicembre 2026 
Kairat Almaty - Universitatea Craiova (16:30)
Copenhagen - Lugano (18:45)
Iberia Tbilisi - Crvena Zvezda (18:45)
Getafe - Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio - CSKA Sofia (18:45)
Lincoln Red Imps - Midtjylland (18:45)
Riga - Atalanta (18:45)
Freiburg - Panathinaikos (18:45)
Brann - Braga (18:45)
Trabzonspor - Jablonec (18:45)
Aarhus - Twente 
Brighton - Monaco 
Thun - Gent 
Hearts - Borac 
Hajduk Split - Nordsjælland 
Sint-Truidense - Ajax 
Egnatia - Kauno Žalgiris 
Mjällby - Pafos 

Sesta giornata

Giovedì 17 dicembre 2026 
Ajax - Getafe 
Monaco - Lincoln Red Imps
Atalanta - Mjällby 
Lugano - Sint-Truidense 
Midtjylland - Hajduk Split 
Nordsjælland - KuPS Kuopio 
Twente - Kairat Almaty 
Borac - Riga 
Crvena Zvezda - Trabzonspor 
Jablonec - Iberia Tbilisi 
Kauno Žalgiris - Freiburg 
Inter Escaldes - Aarhus 
Gent - Brann 
Pafos - Hearts 
Panathinaikos - Brighton 
CSKA Sofia - Thun 
Braga - Egnatia 
Universitatea Craiova - Copenhagen

Riepilogo Conference League 2025/26

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 22 ottobre 2026

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