Conference League 2026/27: calendario e risultati fase campionato
giovedì 22 ottobre 2026
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Consulta calendario e risultati della fase campionato della Conference League 2026/27.
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La fase campionato della UEFA Conference League 2026/27 è iniziata giovedì 15 ottobre e si concluderà giovedì 17 dicembre 2027.
Calcio d'inizio alle 21:00 se non indicato diversamente; orari CET.
Prima giornata
Giovedì 15 ottobre 2026
Lugano - Crvena Zvezda 3-2
Hajduk Split - Ajax 2-1
Gent - Aarhus 1-0
Egnatia - Midtjylland 1-1
KuPS Kuopio - Trabzonspor 2-4
Mjällby - Inter Escaldes 2-0
Panathinaikos - Borac 2-1
CSKA Sofia - Monaco 1-2
Riga - Kairat Almaty 1-1
Universitatea Craiova - Getafe 1-1
Atalanta - Pafos 3-1
Brighton - Kauno Žalgiris 4-0
Copenhagen - Braga 3-0
Twente - Thun 1-0
Hearts - Nordsjælland 1-1
Sint-Truidense - Iberia Tbilisi 2-0
Freiburg - Jablonec 3-2
Brann - Lincoln Red Imps 2-1
Seconda giornata
Giovedì 22 ottobre 2026
Kairat Almaty - Panathinaikos 1-5
Iberia Tbilisi - Mjällby 1-1
Nordsjælland - CSKA Sofia 2-2
Crvena Zvezda - Copenhagen 2-2
Jablonec - Brighton 0-0
Kauno Žalgiris - Brann 1-4
Getafe - Lugano 2-5
Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3
Pafos - Riga 1-1
Trabzonspor - Hearts 2-0
Ajax - Atalanta 2-0
Aarhus - Egnatia 1-1
Monaco - Freiburg 3-0
Midtjylland - Sint-Truidense 0-1
Thun - Hajduk Split 0-1
Borac - KuPS Kuopio 2-0
Lincoln Red Imps - Twente 1-4
Braga - Gent 2-0
Terza giornata
Giovedì 5 novembre 2026
Aarhus - Braga (18:45)
Atalanta - Kairat Almaty (18:45)
Midtjylland - Ajax (18:45)
Thun - Hearts (18:45)
Crvena Zvezda - Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio - Gent (18:45)
Lincoln Red Imps - Hajduk Split (18:45)
Mjällby - Borac (18:45)
Trabzonspor - Freiburg (18:45)
Monaco - Nordsjælland
Copenhagen - Iberia Tbilisi
Lugano - Kauno Žalgiris
Twente - Pafos
Getafe - Brighton
Sint-Truidense - Brann
Panathinaikos - CSKA Sofia
Riga - Jablonec
Universitatea Craiova - Egnatia
Quarta giornata
Giovedì 26 novembre 2026
Kairat Almaty - Mjällby (16:30)
Ajax - Thun (18:45)
Brighton - Universitatea Craiova (18:45)
Iberia Tbilisi - Getafe (18:45)
Jablonec - Lugano (18:45)
Kauno Žalgiris - Riga (18:45)
Hearts - Monaco (18:45)
Egnatia - Lincoln Red Imps (18:45)
Pafos - Midtjylland (18:45)
Brann - Aarhus (18:45)
Nordsjælland - Panathinaikos
Borac - Atalanta
Hajduk Split - Sint-Truidense
Inter Escaldes - Copenhagen
Gent - Crvena Zvezda
CSKA Sofia - Trabzonspor
Braga - KuPS Kuopio
Freiburg - Twente
Quinta giornata
Giovedì 10 dicembre 2026
Kairat Almaty - Universitatea Craiova (16:30)
Copenhagen - Lugano (18:45)
Iberia Tbilisi - Crvena Zvezda (18:45)
Getafe - Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio - CSKA Sofia (18:45)
Lincoln Red Imps - Midtjylland (18:45)
Riga - Atalanta (18:45)
Freiburg - Panathinaikos (18:45)
Brann - Braga (18:45)
Trabzonspor - Jablonec (18:45)
Aarhus - Twente
Brighton - Monaco
Thun - Gent
Hearts - Borac
Hajduk Split - Nordsjælland
Sint-Truidense - Ajax
Egnatia - Kauno Žalgiris
Mjällby - Pafos
Sesta giornata
Giovedì 17 dicembre 2026
Ajax - Getafe
Monaco - Lincoln Red Imps
Atalanta - Mjällby
Lugano - Sint-Truidense
Midtjylland - Hajduk Split
Nordsjælland - KuPS Kuopio
Twente - Kairat Almaty
Borac - Riga
Crvena Zvezda - Trabzonspor
Jablonec - Iberia Tbilisi
Kauno Žalgiris - Freiburg
Inter Escaldes - Aarhus
Gent - Brann
Pafos - Hearts
Panathinaikos - Brighton
CSKA Sofia - Thun
Braga - Egnatia
Universitatea Craiova - Copenhagen