Conference League 2026/27: squadre, date, sorteggi format e finale

La sesta edizione della UEFA Conference League si svolgerà nel 2026/27, con il nuovo format che tornerà per la sua terza stagione.

L'edizione 2026/27 inizierà il 9 luglio 2026 e si concluderà il 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul.

Tutte le date possono essere soggette a eventuale modifica.

Come funzioneranno le qualificazioni alla Conference League 2026/27?

Tutte e 36 le squadre accedono alla fase campionato tramite le qualificazioni. Nessuna accede direttamente. La fase di partenza di ogni singola squadra nelle qualificazioni dipenderà dal ranking dei club delle loro federazioni. Tutti gli incontri si giocano con gare d'andata e ritorno.

Quando si svolgeranno gli spareggi della Conference League 2026/27?

Primo turno di qualificazione: 9 e 16 luglio 2026

Secondo turno di qualificazione: 23 e 30 luglio 2026

Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026

Spareggi: 20 e 27 agosto 2026

Quando si giocano le partite della fase campionato della Conference League 2026/27?

Giornata 1: 15 ottobre 2026

Giornata 2: 22 ottobre 2026

Giornata 3: 5 novembre 2026

Giornata 4: 26 novembre 2026

Giornata 5: 10 dicembre 2026

Giornata 6: 17 dicembre 2026

Quando si giocheranno le partite della fase a eliminazione diretta della Conference League 2026/27?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027Finale (Istanbul): 2 giugno 2027

Quando si terranno i sorteggi della Conference League 2026/27?

Primo turno di qualificazione: 16 giugno 2026Secondo turno di qualificazione: 17 giugno 2026

Terzo turno di qualificazione: 20 luglio 2026

Spareggi: 3 agosto 2026

Fase campionato: 28 agosto 2026



Sorteggi fase a eliminazione diretta in data da definire

Quando e dove si terrà la finale della Conference League 2027?

Il Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia) ospiterà la finale di Conference League il 2 giugno 2027. Lo stadio ha ospitato la finale di Europa League del 2026, vinta 3-0 dall'Aston Villa sul Freiburg, e in precedenza ha ospitato la Supercoppa UEFA 2019, quando il Liverpool, vincitore della UEFA Champions League, ha battuto il Chelsea, vincitore della UEFA Europa League, per 5-4 ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Stadio di casa del Beşiktaş, 16 volte campione della Super League turca, l'impianto sorge sul lato nord del Bosforo.

Cosa si aggiudicano i vincitori della Conference League?

Il trofeo della Conference League è alto 57,5 cm e pesa 11 kg.

I vincitori dell'edizione 2026/27 si aggiudicano anche un posto nella fase campionato dell'Europa League 2027/28, qualora non si fossero qualificati in Champions League o Europa League attraverso il proprio campionato nazionale.