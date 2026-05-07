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Strasbourg - Rayo Vallecano 0-1 (tot. 0-2), ritorno semifinale Conference League: il Rayo vince anche in trasferta e vola in finale

giovedì 7 maggio 2026

Nel ritorno della semifinale di UEFA Conference League, Alemão segna ancora una volta regalando la vittoria al Rayo Vallecano in casa dello Strasbourg e una storica qualificazione in finale.

Alemão festeggia il gol della vittoria segnato con il Rayo Vallecano in casa dello Strasbourg
Alemão festeggia il gol della vittoria segnato con il Rayo Vallecano in casa dello Strasbourg UEFA via Getty Images

Nel ritorno della semifinale di UEFA Conference League, Alemão segna ancora una volta regalando la vittoria al Rayo Vallecano in casa dello Strasbourg e una storica qualificazione nella finale di Lipsia.

Momenti chiave

8' Penders para il colpo di testa di Alemão
10' la conclusione di De Frutos esce di poco a lato
28' Penders para il tiro dalla distanza di López
42' Alemão ribatte in rete la respinta del portiere sul tiro di Lejeune
48' il colpo di testa di Moreira lambisce il palo
51' Penders para il tiro di Palazón
68' Penders effettua due parate in rapida successione
73' il tiro di Barco viene bloccato da Chavarría
90+4' Batalla para il rigore di Enciso e la ribattuta di Doukouré

La partita in breve

Dopo la vittoria per 1-0 dell'andata a Madrid, la squadra spagnola parte subito all’attacco in Francia e all'8° minuto va vicina al gol.

La cronaca di Strasbourg - Rayo Vallecano 0-1 (tot. 0-2)

Alemão, il cui colpo di testa aveva regalato la vittoria al Rayo nella partita di andata, sfiora il gol ma la sua conclusione viene parata da Mike Penders.

Il portiere dello Strasbourg Mike Penders è stato chiamato in causa un paio di volte nel primo tempo
Il portiere dello Strasbourg Mike Penders è stato chiamato in causa un paio di volte nel primo tempoAFP via Getty Images

Nonostante il dominio nel primo tempo, il Rayo deve attendere i minuti di recupero per trovare finalmente la rete, con Alemão che ribadisce in rete l'ennesima parata di Penders.

Alemão ha ribadito in rete un pallone respinto dal portiere dello Strasbourg, Mike Penders, portando in vantaggio il Rayo Vallecano
Alemão ha ribadito in rete un pallone respinto dal portiere dello Strasbourg, Mike Penders, portando in vantaggio il Rayo VallecanoGetty Images

Privo del suo attaccante di riferimento Emmanuel Emegha, fuori per infortunio, lo Strasbourg effettua un solo tiro in porta nei primi 45 minuti, contro i 15 del Rayo. La squadra di casa inizia bene il secondo tempo, ma non riesce a capitalizzare le occasioni.

Un intervento disperato ha impedito a Valentin Barco di segnare
Un intervento disperato ha impedito a Valentin Barco di segnareUEFA via Getty Images

Gli ospiti sfiorano la rete che avrebbe chiuso la qualificazione, prima con Alfonso Espino e pochi istanti dopo con Sergio Camello, ma entrambe le conclusioni vengono neutralizzate da Penders.

Al 94' i padroni di casa hanno l'occasione per riaprire clamorosamente il discorso qualificazione, ma il rigore di Enciso, dopo un tocco di mani in area del capitano Oscar Valentín, viene parato da Augusto Batalla.

Augusto Batalla ha parato un rigore di Julio Enciso nei minuti di recupero.
Augusto Batalla ha parato un rigore di Julio Enciso nei minuti di recupero.Getty Images

Il nazionale paraguaiano tira dal dischetto alla destra del portiere del Rayo, Augusto Batalla, che intuisce la traiettoria e devia la palla verso Ismaël Doukouré, per poi rialzarsi in un lampo e compiere una doppia parata, garantendo al Rayo il primato di unica squadra spagnola ancora in corsa nelle competizioni europee di questa stagione e avvicinandola notevolmente alla conquista della Conference League.

Formazioni

Strasbourg: Penders; Doué, Omobamidele, Chilwell (Nanasi 46'); Moreira, El Mourabet (Amo-Ameyaw 67'), Doukoure, Ouattara; Barco; Enciso, Godo.

Rayo Vallecano: Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazón (Diaz 78'), Oscar Valentin, López (Gumbau 84'); Alfonso Espino (Garcia 84'), Alemão (Camello 65'), De Frutos (Balliu 78').

Prossima tappa: Lipsia

Il Rayo Vallecano affronterà il Crystal Palace in finale di UEFA Conference League al Leipzig Stadium in Germania, mercoledì 27 maggio alle21:00 CET.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 7 maggio 2026

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