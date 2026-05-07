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Crystal Palace - Shakhtar Donetsk 2-1 (tot. 5-2), ritorno semifinale Conference League: le Eagles si qualificano alla loro prima finale europea

giovedì 7 maggio 2026

Un autogol di Pedro Henrique e un gol di Ismaïla Sarr regalano al Crystal Palace una storica qualificazione alla finale di Conference League, dopo il successo in semifinale contro un mai domo Shakhtar Donetsk.

Il capocannoniere della competizione, Ismaïla Sarr, esulta dopo aver segnato per la quinta partita consecutiva di Conference League
Il capocannoniere della competizione, Ismaïla Sarr, esulta dopo aver segnato per la quinta partita consecutiva di Conference League Getty Images

Nel ritorno della semifinale di UEFA Conference League, il Crystal Palace vince 2-1 grazie a un autogol di Pedro Henrique e al gol di Ismaïla Sarr (il quinto nella competizione), qualificandosi per la prima volta in una finale europea.

Momenti chiave

25' il cross di Daniel Muñoz viene deviato nella propria porta da Pedro Henrique
34' Eguinaldo segna il gol del pari
45' Mateta colpisce il palo con un tiro in acrobazia
52' Sarr segna su assist di Mitchell

La partita in breve

Gli ospiti iniziano la gara con una montagna da scalare dopo il 3-1 dell'andata, ma sono ancora una volta i padroni di casa a fare la partita. Al 25' il Crystal Palace sblocca il risultato con un autogol di Pedro Henrique dopo un cross potente di Daniel Muñoz in seguito a una bella azione corale della squadra.

L'autogol di Pedro Henrique ha regalato il vantaggio al Crystal Palace
L'autogol di Pedro Henrique ha regalato il vantaggio al Crystal PalaceGetty Images

Lo Shakhtar pareggia dopo pochi minuti con un gran gol di Eguinaldo che riceve il pallone appena dentro l'area e lascia partire una pennellata di sinistro che si insacca all'incrocio dei pali.

Il Palace sfiora il vantaggio sul finire del primo tempo, ma la conclusione in acrobazia di Jean-Philippe Mateta si stampa sul palo.

Al 52' i ragazzi di di Oliver Glasner mettono al sicuro la qualificazione con un tocco preciso di Ismaïla Sarr su un rasoterra millimetrico di Tyrick Mitchell.

I Pitmen continuano a lottare alla ricerca di altri gol e creano anche un paio di occasioni, ma la difesa delle Eagles resiste strenuamente regalando il successo e la finale al Crystal Palace.

La cronaca di Palace - Shakhtar 2-1 (tot. 5-2)

Formazioni

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobías (Ghram 28'), Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (Newertton 56'); Alisson Santana (Isaque 46'), Pedrinho, Marlon Gomes, Eguinaldo; Kauã Elias

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Prossima tappa: Lipsia

Il Crystal Palace affronterà il Rayo Vallecano nella finale di UEFA Conference League al Leipzig Stadium, in Germania, mercoledì 27 maggio alle 21:00 CET.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 7 maggio 2026

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