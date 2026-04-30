UEFA Conference League Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0, andata semifinale Conference League: Alemão regala la vittoria al Rayo

giovedì 30 aprile 2026

Nell'andata della semifinale di UEFA Conference League, Alemão regala la vittoria al Rayo Vallecano contro lo Strasbourg.

Alemão festeggia il gol della vittoria del Rayo Vallecano
Alemão festeggia il gol della vittoria del Rayo Vallecano AFP via Getty Images

Nell'andata della semifinale di UEFA Conference League, il Rayo Vallecano batte per 1-0 lo Strasbourg grazie al gol di testa di Alemão.

Momenti chiave

14' Chilwell calcia alto dal limite dell'area dopo un assist di Enciso
22' Palazón serve Alemão, che calcia di testa fuori
35' Chavarría calcia da lontano, ma la palla finisce fuori
45' Emegha calcia al volo dopo aver raccolto un lancio lungo
54' Alemão segna di testa su calcio d'angolo battuto da Palazón
63' Lejeune viene fermato da Penders

87' Lejeune sfiora il gol di testa

La partita in breve

Alla sua prima partecipazione a una semifinale europea, la squadra spagnola gioca un buon primo tempo ma non è abbastanza cinica sotto porta.

La cronaca di Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0

La squadra di casa ritrova la sua incisività poco dopo la ripresa: prima Isi Palazón constringe Penders a una parata con un tiro potentissimo dalla distanza e, pochi minuti dopo, lo stesso Palazòn contribuisce a sbloccare il risultato. Ancora una volta, è il capitano del Rayo a giocare un ruolo decisivo.

Alemão ha sbloccato il risultato con un colpo di testa ben piazzato su calcio d'angolo
Alemão ha sbloccato il risultato con un colpo di testa ben piazzato su calcio d'angoloGetty Images

Il calcio d'angolo battuto da Palazón sul primo palo trova Alemão che ruba il tempo al suo marcatore e insacca di testa nell'angolo più lontano portando in vantaggio la squadra spagnola.

La partita è ricca di occasioni, ma il risultato rimane fermo sull'1-0 regalando al Rayo un vantaggio minimo in vista del ritorno in Francia.

L'allenatore dello Strasbourg, Gary O`Neil
L'allenatore dello Strasbourg, Gary O`NeilAnadolu via Getty Images

Formazioni

Rayo Vallecano: Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazón (Camello 88'), Valentin, Lopez (Gumbau 90'+4'); Akhomach, Alemão (Diaz 64'), De Frutos (Espino 88')

Strasbourg: Penders; Høgsberg, Omobamidele, Chilwell; Ouattara, Doukoure, El Mourabet (Oyedele 90'+5'), Moreira; Enciso; Emegha (Nanasi 83'), Godo (Amo-Ameyaw 68')

Prossima partita

La partita di ritorno si disputerà in Francia giovedì 7 maggio; la squadra vincitrice del doppio confronto accederà alla finale che si terrà a Lipsia, in Germania, mercoledì 27 maggio.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 30 aprile 2026

Scelti per te

Andata semifinale: il Palace vince 3-1 in trasferta
Live 30/04/2026

Andata semifinale: il Palace vince 3-1 in trasferta

Ismaïla Sarr segna la rete più veloce nella storia della UEFA Conference League, poi i gol di Jørgen Strand Larsen e Daichi Kamada regalano la vittoria al Crystal Palace.
Conosciamo le semifinaliste
Live 27/02/2026

Conosciamo le semifinaliste

Quattro squadre sono ancora in corsa in UEFA Conference League: conosciamole meglio.