Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0, andata semifinale Conference League: Alemão regala la vittoria al Rayo
giovedì 30 aprile 2026
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Nell'andata della semifinale di UEFA Conference League, Alemão regala la vittoria al Rayo Vallecano contro lo Strasbourg.
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Nell'andata della semifinale di UEFA Conference League, il Rayo Vallecano batte per 1-0 lo Strasbourg grazie al gol di testa di Alemão.
Momenti chiave
14' Chilwell calcia alto dal limite dell'area dopo un assist di Enciso
22' Palazón serve Alemão, che calcia di testa fuori
35' Chavarría calcia da lontano, ma la palla finisce fuori
45' Emegha calcia al volo dopo aver raccolto un lancio lungo
54' Alemão segna di testa su calcio d'angolo battuto da Palazón
63' Lejeune viene fermato da Penders
87' Lejeune sfiora il gol di testa
La partita in breve
Alla sua prima partecipazione a una semifinale europea, la squadra spagnola gioca un buon primo tempo ma non è abbastanza cinica sotto porta.
La squadra di casa ritrova la sua incisività poco dopo la ripresa: prima Isi Palazón constringe Penders a una parata con un tiro potentissimo dalla distanza e, pochi minuti dopo, lo stesso Palazòn contribuisce a sbloccare il risultato. Ancora una volta, è il capitano del Rayo a giocare un ruolo decisivo.
Il calcio d'angolo battuto da Palazón sul primo palo trova Alemão che ruba il tempo al suo marcatore e insacca di testa nell'angolo più lontano portando in vantaggio la squadra spagnola.
La partita è ricca di occasioni, ma il risultato rimane fermo sull'1-0 regalando al Rayo un vantaggio minimo in vista del ritorno in Francia.
Formazioni
Rayo Vallecano: Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazón (Camello 88'), Valentin, Lopez (Gumbau 90'+4'); Akhomach, Alemão (Diaz 64'), De Frutos (Espino 88')
Strasbourg: Penders; Høgsberg, Omobamidele, Chilwell; Ouattara, Doukoure, El Mourabet (Oyedele 90'+5'), Moreira; Enciso; Emegha (Nanasi 83'), Godo (Amo-Ameyaw 68')
Prossima partita
La partita di ritorno si disputerà in Francia giovedì 7 maggio; la squadra vincitrice del doppio confronto accederà alla finale che si terrà a Lipsia, in Germania, mercoledì 27 maggio.