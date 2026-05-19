Conosciamo le finaliste di UEFA Conference League

Solo due squadre sono rimaste in corsa nella UEFA Conference League: Crystal Palace e Rayo Vallecano si affronteranno nella finale del 27 maggio a Lipsia.

Conosciamo meglio le contendenti.

Ranking UEFA per coefficienti aggiornato all'8 maggio

Il prepartita

Piazzamento fase campionato: 10°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-1 tot. contro Zrinjski

Ottavi di finale: 2-1 tot. contro AEK Larnaca

Quarti di finale: 4-2 tot. contro Fiorentina

Semifinali: 5-2 tot. contro Shakhtar

Ranking UEFA: 86

Scorsa stagione: N/D

Miglior risultato in Conference League: esordio

Originario di Croydon, nella zona sud di Londra, il Crystal Palace è insieme al Millwall una delle sole due squadre londinesi a sud del Tamigi a giocare in Europa. Fondato nel 1905, prende il nome da uno spettacolare centro espositivo in ferro e vetro attivo dal 1851 al 1936. Questa è solo la sua seconda stagione in Europa dopo la partecipazione alla Coppa UEFA Intertoto del 1998.

La stagione finora: il Crystal Palace ha impiegato un po' di tempo per ingranare nella sua prima grande avventura europea, accontentandosi di un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta dopo una fase campionato altalenante. Non sono mancati momenti di tensione anche nel cammino verso i quarti di finale – pareggio all'andata seguito da una vittoria contro lo Zrinjski e l'AEK Larnaca – ma il trionfo ai quarti contro la Fiorentina (due volte finalista) ha consolidato la fiducia della squadra e aperto le porte a un'altra convincente vittoria in semifinale contro lo Shakhtar Donetsk.



Come gioca: nel 3-4-2-1 di Oliver Glasner, i laterali Daniel Muñoz e Tyrick Mitchell giocano in posizione larga e avanzata e permettono a due attaccanti di giocare più al centro alle spalle del centravanti. Il capocannoniere Ismaïla Sarr si è distinto in questo ruolo, con inserimenti alle spalle della difesa spesso imbeccati dal centrocampista Adam Wharton, mentre Maxence Lacroix ha guidato un formidabile tridente difensivo. Anche se il Crystal eccelle nel contropiede, contro le difese chiuse ha adottato uno stile di gioco più incisivo.



Osservati speciali: il portiere Dean Henderson è anche capitano e ha un'influenza che va ben oltre le sue parate. Con nove gol in questa edizione, Ismaïla Sarr è l'attaccante più in forma e si è dimostrato quasi infallibile sotto porta. Se occorre un po' di creatività, Jean-Philippe Mateta è spesso all'altezza della situazione.

– Charlotte Richardson, reporter Crystal Palace

Tutti i gol del Crystal Palace in Conference League finora

Piazzamento fase campionato: 5°

Ottavi di finale: 3-2 tot. contro Samsunspor

Quarti di finale: 4-3 tot. contro AEK Athens

Semifinali: 2-0 tot. contro Strasbourg

Ranking UEFA: 92

Scorsa stagione: N/D

Miglior risultato in Conference League: esordio

Proveniente dal quartiere di Vallecas, nella periferia di Madrid, il Rayo ("fulmine") si ispira in parte alla squadra argentina del River Plate, da cui la striscia diagonale rossa sulla maglia bianca. Ha raggiunto i quarti di finale alla sua seconda partecipazione a una competizione europea; la prima è stata comunque notevole, con la qualificazione ai quarti di finale di Coppa UEFA 2000/01 prima dell'eliminazione contro l'Alavés.

La stagione finora: la squadra madrilena ha basato il suo successo sull'ottimo rendimento casalingo, subendo una sola sconfitta all'Estadio de Vallecas: 1-0 contro il Samsunspor al ritorno degli ottavi di finale. Il Rayo ha dimostrato maturità e resilienza battendo avversarie ostiche come l'AEK Atene ai quarti di finale e il favorito Strasbourg in semifinale: per questo è emerso come una squadra completa e capace di superare le avversità nonostante la mancanza di esperienza.



Come gioca: il Rayo Vallecano ha sempre avuto un'identità forte, ulteriormente accentuata dall'arrivo di Íñigo Pérez nel 2024. Alla sua seconda stagione con il club madrileno, il 38enne allenatore sta dimostrando di aver compreso il carattere unico della squadra e di saper ottenere il massimo dai suoi giocatori con il suo 4-2-3-1, conquistando i tifosi con uno stile audace ma al contempo misurato.



Osservati speciali: il Rayo è una squadra compatta, con Unai López a dettare i tempi a metà campo. Infaticabile e sempre pronto a cambiare passo, il 33enne Álvaro García è il giocatore più pericoloso in attacco, mentre Isi Palazón aggiunge qualità nell'ultimo quarto di campo e rimane un elemento chiave nelle manovre offensive della squadra.

– Gonzalo Aguado, reporter Rayo Vallecano