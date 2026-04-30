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Shakhtar Donetsk - Crystal Palace 1-3, andata semifinale Conference League: il Palace ottiene una vittoria preziosa in trasferta

giovedì 30 aprile 2026

Nell'andata della semifinale, Ismaïla Sarr segna la rete più veloce nella storia della UEFA Conference League, poi i gol di Jørgen Strand Larsen e Daichi Kamada regalano la vittoria al Crystal Palace.

Jørgen Strand Larsen esulta dopo aver segnato il terzo gol del Crystal Palace
Jørgen Strand Larsen esulta dopo aver segnato il terzo gol del Crystal Palace UEFA via Getty Images

Nell'andata della semifinale di UEFA Conference League, Ismaïla Sarr segna la rete più veloce nella storia della competizione prima dei gol di Jørgen Strand Larsen e Daichi Kamada che fissano il risultato sul 3-1 in favore del Crystal Palace in vista del ritorno in casa.

Momenti chiave

1' Sarr segna dopo 21 secondi
47' Ocheretko pareggia da distanza ravvicinata
54' Riznyk para le conclusioni di Sarr e Mateta
58' Mateta colpisce il palo
58' Kamada segna dopo un lancio lungo
84' Strand Larsen finalizza un contropiede

La partita in breve

Il Crystal Palace passa in vantaggio col gol più veloce nella storia della UEFA Conference League: dopo appena 21 secondi, Ismaïla Sarr segna su assist di Jean-Philippe Mateta.

La cronaca di Shakhtar - Palace 1-3

La squadra ucraina pareggia dopo soli due minuti dalla ripresa con Oleh Ocheretko che devia in rete la sponda di testa di Kauã Elias su un calcio d'angolo battuto da Pedrinho.

L'esultanza di Oleh Ocheretko dopo il pari dello Shakhtar
L'esultanza di Oleh Ocheretko dopo il pari dello Shakhtar Getty Images

Al 54' Riznyk compie una doppia parata su Sarr e Mateta, che quattro minuti dopo colpisce il palo su un lancio lungo di Chris Richards.

Un altro lancio di Richards permette al Palace di passare in vantaggio pochi istanti dopo, con Daichi Kamada che segna al volo portando il risultato sul 2-1.

Entrato a partita in corso, Jørgen Strand Larsen sigla il 3-1 all'84' superando un difensore e concludendo con freddezza.

Le formazioni

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobías, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (Nazaryna 83'); Alisson Santana, Pedrinho (Bondarenko 74'), Marlon Gomes (Isaque 65'), Eguinaldo (Newertton 74'); Kauã Elias (Traoré 83')

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Kamada (Lerma 90'), Wharton, Mitchell; Sarr, Pino (Johnson 73'); Mateta (Strand Larsen 65')﻿﻿

Prossima partita

La partita di ritorno si disputerà al Selhurst Park giovedì 7 maggio; la squadra vincitrice del doppio confronto accederà alla finale che si terrà a Lipsia, in Germania, mercoledì 27 maggio.

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