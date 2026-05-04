Anteprima Crystal Palace - Shakhtar Donetsk, semifinale Conference League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime dall'infermeria

Il Crystal Palace ospita lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di ritorno di UEFA Conference League.

La partita in breve Quando: giovedì 7 maggio (21:00 CET)﻿﻿﻿

Dove: Selhurst Park, Londra

Cosa: semifinale di ritorno Conference League

Prossima partita: finale, Lipsia, mercoledì 27 maggio (21:00 CET)﻿

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Cosa devi sapere?

È stata principalmente la difesa ad assicurare al Crystal Palace un vantaggio di due gol nella gara d'andata. La squadra di Oliver Glasner è stata spietata nel concretizzare le occasioni e resiliente di fronte al possesso palla prolungato dello Shakhtar. La finale sembra a portata di mano, ma nonostante la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina a Selhurst Park al turno precedente, il Palace non è stato impeccabile in casa in Conference League (V3 P2 S1). Tuttavia, non perde in casa da sette partite in tutte le competizioni (V4 P3).

Lo Shakhtar non ha ancora vinto in dieci trasferte in Inghilterra (P2 S8), ma Arda Turan è ottimista e ha ribadito che prima o poi le occasioni arriveranno. La sua squadra non ha mai perso nelle cinque gare esterne di questa Conference League (V4 P1) e ha sempre segnato almeno due gol. Resistere alla formazione più prolifica del torneo (23 gol) davanti ai propri tifosi è una sfida enorme, ma la capolista del campionato ucraino vorrà dare del filo da torcere ai padroni di casa.

Highlights semifinale: Shakhtar - Crystal Palace 1-3

Probabili formazioni

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kauã Elias

Stato di forma

Crystal Palace

Forma: SVSPSV (dalla partita più recente)﻿﻿

Ultima partita: Bournemouth - Palace 3-0, 03/05, Premier League

Shakhtar Donetsk

Forma: VSVVVP (dalla partita più recente)﻿﻿

Ultima partita: Dynamo Kyiv - Shakhtar 1-2, 03/05, Premier League

Le parole dal campo

Oliver Glasner, allenatore Crusyal Palace: "[La vittoria dell'andata] è solo il primo passo. Credo che dovremo giocare ancora meglio in casa per arrivare in finale".

Arda Turan, allenatore Shakhtar: "Nel mio vocabolario non esiste la parola "arrendersi": daremo il massimo nella seconda gara e vedremo cosa succederà".

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