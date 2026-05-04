Anteprima Strasbourg - Rayo Vallecano, semifinale Conference League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime dall'infermeria

Lo Strasbourg ospita il Rayo Vallecano nella semifinale di ritorno di UEFA Conference League.

La partita in breve Quando: giovedì 7 maggio (21:00 CET)﻿﻿

Dove: Stade de La Meinau, Strasburgo

Cosa: semifinale di ritorno Conference League

Prossima partita: finale, Lipsia, mercoledì 27 maggio (21:00 CET)﻿﻿

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Cosa devi sapere?

Nelle ultime settimane, lo Strasburgo si è trovato in situazioni ben peggiori ma è comunque riuscito a festeggiare. Ai quarti, ha perso 2-0 a Magonza ma si è qualificato grazie a una vittoria casalinga per 4-0. Ribaltare un 1-0 contro il Rayo sembra più semplice sulla carta e, sebbene la squadra di Gary O'Neil sia decimata dagli infortuni e sia stata in difficoltà per gran parte della gara di andata, in casa sarà più aggressiva. Lo Strasburgo non ha ancora perso allo Stade de la Meinau in questa Conference League (V3 P3), ma un pareggio non basterebbe.

Il Rayo non gioca una gara ufficiale in Francia da quando ha battuto il Bordeaux per 2-1 e ha raggiunto i quarti di finale di Coppa UEFA 2000/01. Ai quarti di quest'anno, ha sprecato i tre gol di vantaggio dell'andata contro l'AEK Atene ma è riuscito a passare il turno grazie a una rete di Isi Palazón al 60'. La squadra di Iñigo Pérez, dunque, sa di dover essere più resiliente per raggiungere la sua prima finale.

Highlights semifinale: Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0

Probabili formazioni

Strasbourg: Penders; Doué, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Nanasi, Godo; Enciso

Rayo Vallecano: Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarría; López, Óscar Valentin; De Frutos, Isi Palazón, Akhomach; Alemão

Stato di forma

Strasbourg

Forma: SSVSSV (dalla partita più recente)

Ultima partita: Strasbourg - Tolosa 1-2, 03/05, Ligue 1

Rayo Vallecano

Forma: VVPVSS (dalla partita più recente)﻿

Ultima partita: Getafe - Rayo 0-2, 03/05, Liga

Le parole dal campo

Gary O'Neil, allenatore Strasbourg: "I giocatori hanno dato il massimo [nella partita d'andata]. Non avevamo riserve, né in attacco né in difesa, ed è stato un grande risultato con una squadra così giovane. I ragazzi hanno dimostrato coraggio e determinazione".

Iñigo Pérez, allenatore Rayo: "Quando giochi una partita come quella d'andata, in cui meritavamo di segnare qualche gol in più, rimani un po' deluso, ma dobbiamo apprezzare ciò che abbiamo fatto".