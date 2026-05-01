I temi delle semifinali di ritorno di UEFA Conference League

Il Crystal Palace ospita lo Shakhtar dopo una comoda vittoria, mentre lo Strasbourg prova a ribaltare la sconfitta di misura dell'andata contro il Rayo Vallecano nelle semifinali di ritorno di UEFA Conference League, in programma giovedì 7 maggio.

UEFA.com presenta in anteprima le due partite.

Calendario semifinali di ritorno Giovedì 7 maggio

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk

Strasburgo - Rayo Vallecano

Calci di inizio ore 21:00 CET

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk

Il gol di Ismaïla Sarr dopo appena 21 secondi è stato il più veloce di sempre nella competizione, ma l'attaccante afferma che i record sono solo un "bonus". "Abbiamo ancora del lavoro da fare", ha detto Sarr, capocannoniere della competizione a pari merito con otto gol. "Ci avevano detto di non dare spazio allo Shakhtar perché è pericoloso in fase di possesso. Il primo obiettivo era quello di fermarli e ci siamo riusciti".

Nella sua prima avventura nella competizione, lo Shakhtar ha in effetti dominato nel possesso palla, effettuando sei tiri in più rispetto agli avversari: questo ha dato soddisfazione al tecnico Arda Turan, che però si rammarica per gli errori difensivi contro una "grande squadra". "Il Crystal Palace ha giocato contro di noi come fa di solito contro il Manchester City, l'Arsenal e le altre squadre di vertice della Premier League", ha osservato l'ex nazionale turco, vincitore dell'Europa League con l'Atlético Madrid. "Nel mio vocabolario non esiste la parola 'arrendersi'", ha aggiunto. "Faremo del nostro meglio al ritorno e vedremo cosa succederà".

Highlights semifinale: Shakhtar - Crystal Palace 1-3

Strasburgo - Rayo Vallecano

Il tecnico Íñigo Pérez prova sentimenti contrastanti dopo il trionfo del Rayo Vallecano nella gara d'andata a Madrid, conquistato grazie al gol di testa di Alemão al 54'. "Quando giochi una partita come questa, in cui avremmo meritato di segnare di più, sei un po' deluso", ha detto. "Ma dobbiamo apprezzare ciò che è arrivato, una vittoria e un clean sheet". Forse ricordando la rimonta dello Strasburgo contro il Mainz dopo uno svantaggio per 2-0 ai quarti di finale, il difensore Andrei Rațiu ha aggiunto: "Avrei voluto qualche gol in più, per andare in Francia con un po' più di serenità".

Aver evitato una sconfitta più pesante dà un po' di fiducia all'allenatore dello Strasburgo, Gary O'Neil, in vista della gara di ritorno in Alsazia, che potrebbe anche vedere il rientro di diversi infortunati. "Non avevamo riserve, né in attacco né in difesa", ha dichiarato il tecnico inglese, consapevole che lo Strasburgo è ancora pienamente in corsa. "Abbiamo comunque ottenuto un buon risultato con una squadra così giovane. I ragazzi hanno dimostrato coraggio e determinazione".