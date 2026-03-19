Ritorno ottavi di finale UEFA Conference League: Fiorentina ai quarti insieme a Crystal Palace, Strasbourg e Shakhtar
giovedì 19 marzo 2026
Intro articolo
Nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League, la Fiorentina vince in trasferta e si qualifica ai quarti di finale.
Contenuti top media
Corpo articolo
Nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League, la Fiorentina vince 2-1 in trasferta contro il Raków e si qualifica ai quarti di finale dove affronterà il Crystal Palace.
UEFA.com riepiloga le partite di ritorno degli ottavi di finale.
Quarti di finale
Shakhtar - AZ Alkmaar
Crystal Palace - Fiorentina
Rayo Vallecano - AEK Athens
Mainz - Strasbourg
AEK Larnaca - Crystal Palace 1-2 dts (tot.: 1-2)
Ismaïla Sarr segna il gol del momentaneo pareggio tra andata e ritorno e quello della qualificazione ai tempi supplementari, consentendo al Crystal Palace di staccare il pass per i quarti di finale dove affronterà la Fiorentina.
Sarr apre le marcature dopo 13 minuti dribblando Zlatan Alomerović, ma al 63' l'AEK Larnaca pareggia con un potente colpo di testa di Enric Saborit.
I padroni di casa vanno alla ricerca del vantaggio ma al 73' rimangono in dieci per il secondo giallo a Saborit. La partita va ai tempi supplementari, dove gli ospiti trovano il gol-qualificazione al 99' con Sarr su un cross ben calibrato di Daichi Kamada.
Raków - Fiorentina 1-2 (tot.: 2-4)
La Fiorentina raggiunge per la quarta edizione consecutiva i quarti di finale di Conference League, battendo per la seconda volta 2-1 il Raków.
Nel primo tempo la Fiorentina fa la partita ma il portiere del Raków, Oliwier Zych, neutralizza le conclusioni di Moise Kean e Nicolò Fagioli. Poco dopo l'intervallo, i padroni di casa passano in vantaggio grazie a un tiro potente di Karol Struski sul primo palo.
Roberto Piccoli prima colpisce un palo con una conclusione di testa e poi al 68' segna la rete del pareggio in maniera fortuita: Cher Ndour va al tiro da fuori area, ma la sua conclusione viene deviata in maniera decisiva da Piccoli rubando il tempo al portiere avversario. Con tutti i giocatori del Raków in avanti alla ricerca del pari su calcio d'angolo, la Fiorentina blinda il risultato al 97' segnando a porta vuota con Marin Pongračić dalla propria metà campo.
AEK Athens - Celje 0-2 (tot.: 4-2)
L'AEK Atene passa il turno col brivido grazie alla vittoria larga dell'andata. Gli ospiti dominano la gara e vincono 2-0 grazie ai gol di Nikita Iosifov (12') e Rudi Požeg Vancaš (42').
Nonostante gli assalti nella ripresa, la squadra slovena non riesce a segnare altri gol, uscendo a testa alta dalla competizione.
Mainz - Sigma Olomouc 2-0 (tot.: 2-0)
Dopo lo 0-0 dell'andata, nel ritorno si deve attendere il secondo tempo per vedere i due gol che qualificano il Sigma Olomouc.
Al 46' il difensore centrale del Mainz, Stefan Posch, sblocca il risultato di testa su cross di Paul Nebel. Al 76' gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per il secondo giallo a Peter Barath e all'82' subiscono il gol che chiude definitivamente il discorso qualificazione con Armindo Sieb.
Rayo Vallecano - Samsunspor 0-1 (tot.: 3-2)
Il Rayo Vallecano torna ai quarti di finale dopo 25 anni nonostante la sconfitta nella partita di ritorno.
I padroni di casa partono forte costringendo Okan Kocuk a compiere diverse parate spettacolari.
Tuttavia, è il Samsunspor a passare in vantaggio a metà del secondo tempo con un contropiede fulmineo finalizzato da Cherif Ndiaye.
Gli ospiti sfiorano il gol che avrebbe portato la sfida ai supplementari a poco più di 15 minuti dalla fine, ma il potente colpo di testa di Mouandilmadji finisce sopra la traversa.
Shakhtar - Lech Poznań 1-2 (tot.: 4-3)
Lo Shakhtar si qualifica ai quarti di finale nonostante la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Lech Poznań.
Al 13’, Mikael Ishak sfrutta il preciso cross di Taofeek Ismaheel portando in vantaggio il Lech. Nei minuti di recupero del primo tempo, gli ospiti segnano la rete del momentaneo pareggio complessivo con un rigore trasformato da Ishak, che con questa rete diventa anche il miglior marcatore di sempre della Conference League.
Tuttavia, il gol decisivo arriva a metà del secondo tempo, quando João Moutinho devia sfortunatamente nella propria porta un cross di Newertton.
Sparta Praha - AZ Alkmaar 0-4 (tot.: 1-6)
L'AZ travolge in trasferta lo Sparta Praha qualificandosi ai quarti di finale senza troppe difficoltà.
Gli ospiti passano in vantaggio dopo otto minuti con Isak Jensen. Nella ripresa Troy Parrott segna la sua terza rete della doppia sfida, prima del terzo gol di Sven Mijnans e del 4-0 di Ro-Zangelo Daal in contropiede. Ai quarti l'AZ affronterà lo Shakhtar.
Strasbourg - Rijeka 1-1 (tot.: 3-2)
Il primo gol in una competizione UEFA di Valentin Barco permette allo Strasbourg di qualificarsi ai quarti di finale dove affronterà il Magonza.
Il Rijeka passa in vantaggio dopo 21 minuti con Toni Fruk che pareggia momentaneamente il computo dei gol tra andata e ritorno.
A 19 minuti dalla fine, Barco segna da distanza ravvicinata la rete che qualifica i padroni di casa dopo un'ottima azione di Sebastian Nanasi.
Le date della fase a eliminazione diretta di Conference League
Quarti di finale: 9 e 16 aprile
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio
Finale: 27 maggio (Lipsia)