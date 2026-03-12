Andata ottavi di finale UEFA Conference League: vittoria in rimonta per la Fiorentina, vincono anche AZ Alkmaar e Shakhtar
giovedì 12 marzo 2026
Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League, la Fiorentina vince in rimonta, Troy Parrott trascina l'AZ Alkmaar, e Isaque segna un gran gol in acrobazia per lo Shakhtar.
Vi raccontiamo le partite di giovedì.
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-0
Il Crystal Palace chiude l'andata con l'amaro in bocca dopo una serie di occasioni fallite clamorosamente, non riuscendo a sfruttare il fattore casa e lasciando la qualificazione in perfetto equilibrio in vista del ritorno a Cipro la prossima settimana.
Fiorentina - Raków 2-1
La Fiorentina batte 2-1 in rimonta il Raków: Cher Ndour pareggia subito il vantaggio di Braut Brunes, mentre il rigore realizzato da Gudmundsson nel recupero decide la sfida dell'Artemio Franchi
Il Raków, imbattuto nella fase campionato, passa in vantaggio quando Jonatan Braut Brunes raccoglie il colpo di testa di Patryk Makuch prima di finalizzare con un preciso tiro. I padroni di casa rispondono immediatamente con Ndour, che trova la rete con un tiro spettacolare con l'esterno del piede.
Roberto Piccoli colpisce la traversa con una conclusione potente, ma nei minuti di recupero Gudmundsson, entrato a partita in corso, completa la rimonta trasformando con freddezza un calcio di rigore dopo un fallo di mano di Michael Ameyaw.
Sigma Olomouc - Mainz 0-0
Nella gara d'andata in Cechia, le due squadre non vanno oltre lo 0-0 lasciando aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno in Germania.
Celje - AEK Athens 0-4
L'AEK cala il poker contro il Celje che adesso si ritrova una montagna da scalare nel ritorno in Grecia.
Barnabás Varga, arrivato in inverno dal Ferencváros, porta in vantaggio la squadra greca al terzo minuto in Slovenia. All'intervallo il risultato è già sul 3-0 grazie ai gol di Aboubakary Koita e Mijat Gaćinović.
Al 49' il capitano Harold Moukoudi segna il quarto gol ribadendo in rete un pallone vagante dopo una traversa colpita da Răzvan Marin su punizione.
Rijeka - Strasbourg 1-2
Lo Strasbourg, ancora imbattuto in questa edizione, ottiene la sesta vittoria su sette partite.
Joaquin Panichelli sblocca il risultato dopo soli 73 secondi, raccogliendo un passaggio di Sebastian Nanasi e realizzando il suo secondo gol in questa Conference League. Martial Godo raddoppia il vantaggio a 18 minuti dalla fine, ma il gol di Ante Majstorović permette al Rijeka di lasciare ancora aperto il discorso qualificazione.
Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3
Il Rayo Vallecano vince 3-1 in Turchia grazie alla doppietta di Alemão (15', 78') e al gol di Alvaro Garcia (40'), intervallati dal momentaneo pareggio di Mariu Mouandilmadji (21').
AZ Alkmaar - Sparta Praha 2-1
Troy Parrott segna il gol della vittoria all'ultimo minuto in una partita dalle mille emozioni contro lo Sparta Praga, che resta in corsa grazie alle prodezze del portiere Jakub Surovčík.
Lech Poznań - Shakhtar 1-3
Isaque segna con uno splendido tiro al volo, consentendo allo Shakhtar di vincere con due gol di scarto in Polonia.
La squadra di Arda Turan sblocca il risultato al 36' quando Kauã Elias, con un intelligente colpo di tacco, libera Marlon Gomes, che supera Bartosz Mrozek con un tocco.
Newertton raddoppia il vantaggio subito dopo l'intervallo. Il gol da distanza ravvicinata di Mikael Ishak ridà speranza ai padroni di casa al 70', ma la grande azione personale di Isaque a cinque minuti dalla fine, ripristina il vantaggio dello Shakhtar.