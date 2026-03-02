I temi degli ottavi di finale di UEFA Conference League

Dopo aver superato lo Jagiellonia, la Fiorentina affronta un'altra squadra polacca: il Raków, secondo classificato nella fase campionato. Il Crystal Palace vuole invece riscattarsi mentre si prepara a ospitare nuovamente l'AEK Larnaca.

UEFA.com analizza gli spunti più interessanti delle partite di andata di giovedì 12 marzo.

Partite delle 18:45 CET

Samsunspor - Rayo Vallecano

Il Samsunspor è in fiducia dopo la vittoria complessiva per 5-0 sullo Shkëndija e può contare su Marius Mouandilmadji, attuale capocannoniere della Conference League 2025/26 a pari merito. Anche il Rayo (letteralmente "fulmine") è pieno d'energia e, come il Samsunspor, è stato uno dei club più prolifici della competizione. Nonostante il totale di 15 gol della squadra turca sia due volte superiore a quello del Rayo, la formazione spagnola ha una media gol a partita migliore (2,17 contro 1,89) e ha saltato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta grazie al quinto posto nella fase campionato.

Marius Mouandilmadji esulta dopo un gol contro lo Shkëndija UEFA via Getty Images

AZ Alkmaar - Sparta Praha

L'AZ Alkmaar ha raggiunto gli ottavi di finale col brivido, rimontando al ritorno dopo la sconfitta all'andata contro gli esordienti del Noah. Il capitano Sven Mijnans ha segnato una doppietta nella vittoria casalinga per 4-0, portando il suo totale a cinque gol in otto partite e distinguendosi ulteriormente come osservato speciale. Lo Sparta Praga torna invece in Conference League dopo un'ottima fase campionato, conclusasi con una striscia di tre vittorie consecutive.

Rijeka - Strasbourg

Lo Strasburgo, primo classificato nella fase campionato, affronta i campioni di Croazia. La squadra francese ha sostituito il tecnico Liam Rosenior (passato al Chelsea a gennaio) con Gary O'Neil, ma ha battuto Lille, Monaco e Lione in modo convincente nelle competizioni nazionali. Tuttavia non prenderà alla leggera il Rijeka, che ha eliminato l'Omonoia agli spareggi con una vittoria complessiva per 4-1.

Gary O'Neil esordisce nelle competizioni europee AFP via Getty Images

Lech Poznań - Shakhtar

Un netto 3-0 ha permesso al Lech Poznań di superare il KuPS Kuopio agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Guidato dal capitano Mikael Ishak, autore di cinque gol, l'attacco della squadra polacca ha segnato 15 reti, totale eguagliato solo dal Samsunspor. Lo Shakhtar, per contro, è stato finora il dominatore assoluto del possesso palla con una percentuale del 65% e nella fase campionato ha totalizzato quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Partite delle 21:00 CET

Crystal Palace - AEK Larnaca

"Erano molto simili allo Zrinjski, una squadra compatta ed esperta", ha ricordato Oliver Glasner mentre valutava i potenziali avversari del Palace agli ottavi di finale dopo il successo agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Si riferiva ovviamente all'AEK Larnaca, che alla seconda giornata ha battuto la squadra inglese per 1-0 giocando prevalentemente in contropiede. Da allora, la solidità difensiva della formazione cipriota non ha fatto che aumentare, con un solo gol subito nel cammino verso l'ottavo posto e l'imbattibilità nella fase campionato.

Highlights Conference League: Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1

Fiorentina - Raków

"Dobbiamo assolutamente imparare da questa esperienza", ha avvertito il centrocampista Nicolò Fagioli dopo la vittoria ai supplementari contro lo Jagiellonia a Firenze. Ora, la Fiorentina attende un'altra sfidante polacca: il Raków, secondo classificato nella fase campionato e seconda migliore difesa del torneo con soli due gol subiti. I prossimi avversari, però, non hanno mai battuto una squadra italiana nelle competizioni UEFA, avendo perso in casa e in trasferta contro l'Atalanta nella fase a gironi di UEFA Europa League 2023/24.

Celje - AEK Atene

Il Celje si è avvicinato di un passo al suo ritorno ai quarti di finale eliminando il Drita in uno spareggio a suon di gol. Tra le squadre ancora in gara, solo il Sigma Olomouc ne ha subiti tanti quanti la squadra slovena (11), che cerca di compensare con l'attacco e ha segnato 14 reti con nove giocatori diversi. L'AEK Atene ha perso 3-1 in casa del Celje alla prima giornata ma poi non ha più perso e sa che stavolta non ci sarà Franko Kovačević, che dopo aver segnato una tripletta quella sera ha lasciato il Celje a gennaio.

Highlights: Celje - AEK Atene 3-1

Sigma Olomouc - Mainz

Il Mainz si è messo in luce nella fase campionato battendo Fiorentina e Samsunspor, mentre il Sigma Olomouc è arrivato 24° precedendo l'Universitatea Craiova solo per numero di gol segnati. La squadra ceca, però, è in gran forma dopo aver eliminato il Lausanne-Sport (nono nella fase campionato) in uno spareggio serrato. ﻿