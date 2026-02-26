Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League: Fiorentina agli ottavi col brivido, avanti anche Crystal Palace e AZ Alkmaar

Nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League, i due volte vice campioni della competizione della Fiorentina vanno ai supplementari ma si qualificano agli ottavi ai danni di un mai domo Jagiellonia. Al sorteggio degli ottavi anche Crystal Palace, Samsunspor e AZ Alkmaar.

Vi raccontiamo le partite di ritorno degli spareggi.

Fiorentina - Jagiellonia 2-4 (dts, tot.: 5-4)

La Fiorentina resistite alla coraggiosa rimonta dello Jagiellonia grazie a due gol segnati nel giro di sette minuti dei tempi supplementari.

La splendida tripletta di Bartosz Mazurek, completata all'inizio del secondo tempo, porta la sfida ai supplementari, ma il gran tiro al volo di Nicolò Fagioli e l'autogol di Taras Romanczuk spostano ancora una volta l'ago della bilancia in favore della squadra di casa.

C'è ancora il tempo per un altro colpo di scena, con il tiro dalla distanza di Jesús Imaz che si insacca in rete. Tuttavia gli ospiti, in dieci uomini per l'espulsione di Bernardo Vital, non riescono a trovare l'ennesimo gol che avrebbe portato la sfida ai calci di rigore.

Crystal Palace - Zrinjski 2-0 (tot.: 3-1)

I padroni di casa passano in vantaggio al 36' con Maxence Lacroix su una pennellata perfetta di Adam Wharton su calcio di punizione.

I londinesi faticano a superare il blocco basso degli ospiti e devono aspettare i minuti di recupero prima di chiudere definitivamente il discorso qualificazione grazie al gol di Evann Guessand (93') con un potente rasoterra.

AZ Alkmaar - Noah 4-0 (tot.: 4-1)

L'AZ ribalta la sconfitta di misura della scorsa settimana a Yerevan con una grande prestazione nei Paesi Bassi.

I padroni di casa annullano lo svantaggio dell'andata dopo appena cinque minuti grazie al tiro al volo di Ro-Zangelo Daal, dopo che il tentativo di Kees Smit viene respinto.

La formazione dei Paesi Bassi passa in vantaggio al 39' grazie a uno schema su calcio di punizione, con il capitano Sven Mijnans che ribadisce in rete il passaggio di Peer Koopmeiners.

L'AZ allunga ulteriormente il vantaggio complessivo poco dopo l'intervallo, grazie a un'altra precisa conclusione di Mijnans su assist di Daal. Al 91' i padroni di casa calano il poker con la rete di Isak Jensen da distanza ravvicinata.

Samsunspor - Shkëndija 4-0 (tot.: 5-0)

Il Samsunspor travolge lo Shkëndija nella gara di ritorno e si qualifica agli ottavi.

Dopo un primo tempo dai ritmi serrati, nella ripresa il Samsuspor passa in vantaggio con un rigore di Olivier Ntcham (53'), portandosi sul 2-0 complessivo.

Al 71' Cherif Ndiaye finalizza un rapido contropiede, mentre al 79' e 92' Marius Mouandilmadji, autore del gol della vittoria nella partita di andata, segna il suo sesto e settimo gol della stagione, chiudendo definitivamente la partita.

Qualificate agli ottavi di finale Prime otto: AEK Athens (GRE), AEK Larnaca (CYP), Mainz (GER), Raków (POL), Rayo Vallecano (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Sparta Praha (CZE), Strasbourg (FRA) Vincitrici spareggi: AZ Alkmaar (NED), Celje (SLO), Crystal Palace (ENG), Fiorentina (ITA), Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Samsunspor (TUR), Sigma Olomouc (CZE)

Lech Poznań - KuPS Kuopio 1-0 (tot.: 3-0)

Il club polacco si qualifica agli ottavi di finale dopo un'altra grande prestazione contro il KuPS.

Nonostante la vittoria per 2-0 dell'andata in Finlandia, nel ritorno è il Lech a fare la partita, sebbene il gol arrivi solo al 65', quando Pablo Rodríguez raccoglie il passaggio di tacco di Luis Palma, si infila in area e segna la rete della sicurezza che porta il Lech al turno successivo.

Lausanne-Sport - Sigma Olomouc 1-2 (tot.: 2-3)

Il Sigma Olomouc superato di misura il Lausanne-Sport in una partita molto combattuta in Svizzera.

Gli ospiti passano in vantaggio al 22' con Jáchym Šíp, ma dopo poco più di dieci minuti il Lausanne pareggia con un rasoterra di Omar Janneh.

La squadra di casa sfiora il gol con un tiro del difensore Karim Sow che colpisce la traversa cinque minuti prima dell'intervallo.

Poco dopo, il Sigma Olomouc torna in vantaggio con Antonín Růsek sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Gli ospiti resistono agli assalti dei padroni di casa e si assicurano la qualificazione agli ottavi di finale nonostante forcing finale degli avversari.

Celje - Drita 3-2 (tot.: 6-4)

Il Celje si qualifica agli ottavi di finale per la seconda stagione consecutiva. Svit Sešlar, che nella scorsa stagione è stato il miglior assistman della Conference League e che è tornato al Celje a gennaio dopo il trasferimento a titolo definitivo dall'Eyüpspor, apre le danze con due gol nel primo tempo, consentendo alla squadra slovena di andare al riposo in vantaggio per 3-1.

Albert Dabiqaj riaccende le speranze del Drita, riducendo lo svantaggio complessivo a due gol al 51', ma il Celje resiste e si assicura così un posto negli ottavi di finale.

Rijeka - Omonoia 3-1 (tot.: 4-1)

Il Rijeka si qualifica al turno successivo grazie a un'ottima prestazione nel secondo tempo, nonostante lo svantaggio dopo soli 13 minuti grazie al gol di Muamer Tankovic su assist di Ryan Mmaee.

L'Omonia continua a mettere in difficoltà la squadra di casa che però nella ripresa cambia marcia e segna tre gol: due con Toni Fruk (52' e 67') e uno con Daniel Adu-Adjei (79').