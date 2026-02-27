Sorteggio ottavi di finale di UEFA Conference League: Fiorentina-Rakow, Crystal Palace-AEK Larnaca, Strasbourg-Rijeka

Si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Conference League 2025/26, che ha anche determinato i possibili accoppiamenti ai quarti e in semifinale.

Sorteggio ottavi di finale di Conference League

Lech Poznań - Shakhtar

AZ Alkmaar - Sparta Praha

Crystal Palace - AEK Larnaca

Fiorentina - Raków

Samsunspor - Rayo Vallecano

Celje - AEK Athens

Sigma Olomouc - Mainz

Rijeka - Strasbourg

Sorteggio quarti di finale di Conference League

Lech Poznań/Shakhtar - AZ Alkmaar/Sparta Praha

Crystal Palace/AEK Larnaca - Fiorentina/Raków

Samsunspor/Rayo Vallecano - Celje/AEK Athens

Sigma Olomouc/Mainz - Rijeka/Strasbourg

Sorteggio semifinali di Conference League

Lech Poznań/Shakhtar/AZ Alkmaar/Sparta Praha - Crystal Palace/AEK Larnaca/Fiorentina/Raków

Samsunspor/Rayo Vallecano/Celje/AEK Athens - Sigma Olomouc/Mainz/Rijeka/Strasbourg

Quali sono le date della fase a eliminazione diretta di Conference League?

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Leipzig)

Come si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale?

I club sono stati accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8).

I club di ogni coppia di teste di serie sono stati sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la rispettiva vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata dal sorteggio degli spareggi.

Per il sorteggio sono state preparate quattro urne. Le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie sono state posizionate nelle corrispondenti urne, contrassegnate in base alla classifica nella fase campionato.

Il sorteggio ha assegnato il lato del tabellone per tutte le teste di serie, iniziando con le squadre classificate al 7°/8° posto e finendo con le squadre al 1°/2° posto.

Una pallina è stata estratta dall'urna contenente le prime due squadre pertinenti (ovvero quelle classificate al 7° e 8° posto) e la pallina è stata aperta per mostrare la squadra. La prima estratta è stata posizionata nel posto riservato sul lato argento del tabellone. L'altra testa di serie è stata quindi estratta, mostrata e posizionata nel posto riservato sul lato verde del tabellone. La procedura è stata ripetuta con le restanti teste di serie.

Come sono stati determinati i quarti di finale, le semifinali e la finale della Conference League?

Poiché le squadre erano state posizionate nel tabellone tramite il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta e degli ottavi di finale, le sfide e l'ordine delle partite erano già determinati dalla posizione delle squadre ai sorteggi dei turni precedenti.

Le squadre che superano gli ottavi di finale seguono il tabellone sino alla finale. Come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni abbinamento gioca la gara di ritorno in casa.

La squadra vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone è designata come squadra di casa pro forma in finale.

Le squadre dello stesso paese potevano affrontarsi agli ottavi di finale della Conference League?

Sì, le squadre potevano affrontarne una della stessa nazione o una già affrontata nella fase campionato.