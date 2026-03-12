UEFA Conference League Risultati e statistiche live
Capocannoniere di Conference League: Marius Mouandilmadji in vetta insieme ad altri tre giocatori

giovedì 12 marzo 2026

Marius Mouandilmadji rimane in vetta davanti a Mikael Ishak, Nardin Mulahusejnović, Sven Mihnans e Franko Kovačević nella classifica marcatori della UEFA Conference League 2025/26.

Capocannoniere Conference League: Guarda i gol di Marius Mouandilmadji

Marius Mouandilmadji ha segnato nuovamente per il Samsunspor nella partita di andata degli ottavi di finale contro il Rayo Vallecano, mantenendo il vantaggio su Mikael Ishak del Lech Poznań, Franko Kovačević (ex Celje), Sven Mijnans dell'AZ Alkmaar e Nardin Mulahusejnović del Noah nella corsa al titolo di capocannoniere della UEFA Conference League 2025/26.

Classifica marcatori Conference League 2025/26

Mouandilmadji ha dato seguito ai tre gol segnati negli spareggi della fase a eliminazione diretta, vinti dalla sua squadra con un punteggio complessivo di 5-0 contro lo Shkëndija, andando nuovamente a segno contro il Rayo e portando il suo bottino complessivo a otto reti.

L'attaccante ciadiano ha due gol di vantaggio sul suo diretto inseguitore Ishak, che giovedì ha segnato nella sconfitta per 3-1 della sua squadra contro lo Shakhtar.

Tre giocatori sono a quota cinque gol: Kovačević, che a gennaio è passato al Ferencváros, squadra che milita in Europa League, Mijnans e Mulahusejnović.

Migliori marcatori Conference League 2025/26

8 Marius Mouandilmadji (Samsunspor)

6 Mikael Ishak (Lech Poznań)

5 Franko Kovačević (Celje)
5 Sven Mijnans (AZ Alkmaar)
5 Nardin Mulahusejnović (Noah)

4 Daniel Adu-Adjei (Rijeka)
4 Toni Fruk (Rijeka)﻿
4 Martial Godo (Strasbourg)
4 Aboubakary Koita (AEK Athens)﻿

Classifica assist della Conference League 2025/26

5 Carlo Holse (Samsunspor)

3 Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar)
3 Tiago Dantas (Rijeka)
3 Martial Godo (Strasbourg)
3 Răzvan Marin (AEK Athens)
3 Luis Palma﻿ (Lech Poznań)
3 Kees Smit (AZ Alkmaar)
3 Danijel Šturm﻿ (Sigma Olomouc)
3 Ronaldo Webster (Shkëndija)

Triplette in Conference League 2025/26

Franko Kovačević (Celje 3-1 AEK Athens, 02/10/2025)
Lamine Diaby-Fadiga (Raków - SK Rapid 4-1, 27/11/2025)
Bartosz Mazurek (Fiorentina - Jagiellonia 2-4 dts, 26/02/2026)

I migliori marcatori di Conference League per stagione

2024/25 Afimico Pululu (Jagiellonia) – 8
2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11
2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7
2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10

