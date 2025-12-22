I numeri della fase campionato di Conference League

La fase campionato della UEFA Conference League 2025/26 si è conclusa in modo spettacolare giovedì 18 dicembre con 18 partite giocate in contemporanea.

Ripercorriamo le cifre più interessanti della fase campionato, in cui 10 squadre hanno festeggiato il loro esordio nel tabellone principale di una competizione europea e nuovi record sono stati stabiliti da Edin Džeko (Fiorentina), David Gerasimou (AEK Larnaca) e Lee Casciaro (Lincoln Red Imps).

Le statistiche non includono le qualificazioni se non indicato.

1 Gli Hamrun Spartans sono diventati il primo club maltese a partecipare alla fase a gironi/campionato di una competizione europea. Hanno esordito in questa fase di una competizione europea anche Crystal Palace (Inghilterra), Drita (Kosovo), KuPS Kuopio (Finlandia), Rayo Vallecano (Spagna), Samsunspor (Turchia), Shelbourne (Repubblica d'Irlanda), Shkëndija (Macedonia del Nord), Sigma Olomouc (Repubblica Ceca) e Universitatea Craiova (Romania).

2 Franko Kovačević del Celje ha firmato una tripletta alla prima giornata, mentre Lamine Diaby-Fadiga del Raków ha segnato la seconda e ultima della fase campionato alla quarta giornata contro l'SK Rapid.

3 Strasbourg (primo classificato), Raków (secondo) e AEK Larnaca (ottavo) hanno chiuso la fase campionato senza sconfitte.

4 La Fiorentina ha partecipato per la quarta volta alla Conference League, eguagliando il record del Gent (prime quattro edizioni).

5 L'AEK Larnaca è stato l'ultimo club a subire il primo gol nella fase campionato, contro l'Häcken al 94' alla quinta giornata. La squadra cipriota ha registrato un altro clean sheet alla sesta, subendo solo una sola rete in totale in questa fase ed eguagliando il record della competizione.

5 C'è stata una corsa a tre nella lotta per il titolo di capoccannoniere della fase campionato. Mikael Ishak (Lech Poznań) ha segnato due gol alla sesta giornata, raggiungendo Nardin Mulahusejnović (Noah) e Franko Kovačević (Celje) a quota cinque. Ishak ha anche 10 gol in totale in Conference League ed è a due lunghezze dal record assoluto.

6 Mulahusejnović ha segnato il primo gol della fase campionato al 6' della gara vinta dal Noah contro il Rijeka alla prima giornata.

7 Delle 10 squadre all'esordio nella fase a gironi/campionato, sette hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta: Crystal Palace, Drita, KuPS Kuopio, Rayo Vallecano, Samsunspor, Shkëndija e Sigma Olomouc.

14 L'AEK Atene è stato il club più prolifico con 14 gol. Con due reti nel recupero alla sesta giornata ha conquistato un posto tra le prime otto in classifica.

15 David Gerasimou è diventato il più giovane giocatore di sempre in UEFA Conference League entrando dalla panchina nella vittoria per 4-0 dell'AEK Larnaca contro l'AZ Alkmaar alla prima giornata. Ad appena 15 anni e 334 giorni, Gerasimou ha battuto il record stabilito da Ayyoub Bouaddi nel 2023 (16 anni e 3 giorni).

20 Alla fase a eliminazione diretta sono approdate squadre provenienti da 20 nazioni diverse. Noah, KuPS Kuopio, Drita e Shkëndija sono diventate le prime rappresentanti di Armenia, Finlandia, Kosovo e Macedonia del Nord a superare la fase a gironi/campionato di una competizione europea maschile maggiore per club.

29 Alla fase campionato hanno partecipato squadre provenienti da 29 federazioni diverse. La Polonia era la più rappresentata con quattro: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa e Raków.

32 Lo Strasbourg ha perso solo una volta su 32 in casa nelle competizioni europee, contro il Milan nell'ottobre 1995. Nelle tre partite casalinghe di questa fase campionato ha ottenuto due vittorie e un pareggio.

32 La vittoria per 1-0 dell'AEK alla quarta giornata ha interrotto due strisce da record della Fiorentina. I viola avevano sempre segnato nelle ultime 32 partite casalinghe delle competizioni UEFA ed erano imbattuti da 16 (V11 P5).

35 Il portiere degli Hamrun Spartans, Henry Bolello, ha effettuato il maggior numero di parate durante la fase campionato, 35.

39 A 39 anni e 220 giorni, Edin Džeko è diventato il marcatore più anziano nella storia della Conference League segnando il secondo gol della Fiorentina nel 3-0 contro l'SK Rapid alla seconda giornata.

41 Le 18 partite in contemporanea del 18 dicembre che hanno concluso la fase campionato hanno prodotto un totale di 41 gol.

41 Andre Tjay De Barr, esterno dei Lincoln Red Imps, è stato di gran lunga il giocatore che ha subito più falli, 41. Al secondo posto c'è l'attaccante Afimico Pululu dello Jagiellonia con 25.

44 Alla sesta giornata, Lee Casciaro è diventato il giocatore più anziano di sempre nella competizione entrando dalla panchina con i Lincoln Red Imps contro il Legia Warszawa a 44 anni e 80 giorni.

46 I minuti dal 46' al 60' sono stati i più produttivi della fase campionato, con un totale di 46 gol.

48 Alla prima giornata sono stati segnati 48 gol, ma Franko Kovačević è stato l'unico giocatore a segnarne più di uno e ha ispirato la vittoria del Celje contro l'AEK Atene.

65 Lo Shakhtar è stato il re del possesso palla, con una media a partita del 65%: oltre il 5% in più rispetto allo Sparta Praha, secondo.

100 Alla quinta giornata, la Fiorentina è diventata la prima squadra a raggiungere i 100 gol segnati nel tabellone principale di Conference League grazie alla rete di Albert Gudmundsson nel 2-1 contro la Dynamo Kyiv.

256 La fase campionato ha prodotto 256 gol, una media di 2,38 a partita. ﻿