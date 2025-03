Record e statistiche di Conference League: club, giocatori, partite, gol, vittorie

Tutti i record di Conference League: club

La UEFA Conference League è stata lanciata nel 2021/22 con l'obiettivo di rendere le competizioni UEFA sempre più inclusive e di dare spazio al talento e alle squadre emergenti.

Il Chelsea ha stabilito il nuovo record della vittoria più ampia della nuova edizione della competizione, nella fase campionato 2024/25, battendo gli armeni del Noah per 8-0 a Stamford Bridge: avevano eguagliato il precedente record già all'intervallo!

La vittoria per 8-0 ha anche eguagliato il record del maggior numero di gol in una partita della Conference League, stabilito nell'emozionante 4-4 tra PSV Eindhoven e Copenaghen del 2022 ed eguagliato sia nel 2023, quando il Nordsjælland ha battuto il Ludogorets per 7-1, sia in questa stagione, quando il Cercle Brugge ha sconfitto il St. Gallen per 6-2 nella prima giornata.

Vittoria più larga in Conference League

Chelsea - Noah 8-0, 07/11/2024 (fase campionato)

Fiorentina - LASK 7-0, 12/12/2024 (fase campionato)

Nordsjælland - Ludogorets 7-1, 05/10/2023 (fase a gironi)

Fiorentina - Čukarički 6-0, 26/10/2023 (fase a gironi)

Eintracht Frankfurt - HJK Helsinki 6-0, 26/10/2023 (fase a gironi)

Pareggi con più gol in Europa Conference League

PSV Eindhoven - Copenhagen 4-4, 10/03/2022 (OF)

Rennes - Vitesse 3-3, 25/11/2021 (fase a gironi)

Feyenoord - Slavia Praha 3-3, 07/04/2022 (QF)

Slovácko - Partizan 3-3, 08/09/2022 (fase a gironi)

Slovan Bratislava - Basel 3-3, 13/10/2022 (fase a gironi)

Celje - Jagiellonia 3-3, 28/11/2024 (fase campionato)

Più gol in una singola partita di Conference League

9 Lugano - Celje 5-4 (dts), 13/03/2025 (OF)

8 PSV Eindhoven - Copenhagen 4-4, 10/03/2022 (OF)

8 Nordsjælland - Ludogorets 7-1, 05/10/2023 (fase a gironi)

8 Cercle Brugge - St. Gallen 6-2, 03/10/2024 (fase campionato)

8 Chelsea - Noah 8-0, 07/11/2024 (fase campionato)

7 Bodø/Glimt - Roma 6-1, 21/10/2021 (fase a gironi)

7 LASK - Slavia Praha 4-3, 17/03/2022 (OF)

7 Partizan - Feyenoord 2-5, 10/03/2022 (OF)

7 Villarreal - Lech 4-3, 08/09/2022 (fase a gironi)

7 Sivasspor - Ballkani 3-4, 06/10/2022 (fase a gironi)

7 Zrinjski - AZ Alkmaar 4-3, 21/09/23 (fase a gironi)

7 Nordsjælland - Fenerbahçe 6-1, 30/11/2023 (fase a gironi)

7 Maccabi Haifa - Fiorentina 3-4, 07/03/2024 (OF)

7 Maccabi Tel-Aviv - Olympiacos 1-6, 14/03/2024 (R16)

7 Fiorentina - LASK 7-0, 12/12/2024 (fase campionato)

7 TSC - Noah 4-3, 19/12/2024 (fase campionato)

7 Molde - Mladá Boleslav 4-3, 19/12/2024 (fase campionato)

Record Conference League: calciatori

Harry Kane ha segnato la prima tripletta in Europa Conference League contro la squadra slovena del Mura, ma con l'uscita del Tottenham alla fase a gironi nel 2021/22, il premio di migliore marcatore è stato conteso da un altro attaccante inglese, Tammy Abraham, e Cyriel Dessers del Feyenoord.

Dessers alla fine ha chiuso come capocannoniere ed era il miglior marcatore della competizione, prima che Arthur Cabral lo superasse nella stagione successiva. Il brasiliano della Fiorentina ha condiviso il premio di capocannoniere 2022/23 con Zeki Amdouni del Basilea.

Ferdy Druijf ha segnato il gol più veloce di Europa Conference League, essendo andato in gol dopo soli 32 secondi nella vittoria per 2-1 del Rapid Wien sul Vitesse negli spareggi per la fase a eliminazione diretta 2021/22. Il centrocampista del Sivasspor, Fredrik Ulvestad, è arrivato a un secondo dal record nella sconfitta interna per 4-2 col Balkani il 6 ottobre 2022.

Più gol in Europa Conference League

12 Arthur Cabral (Basel, Fiorentina)

12 Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar)

12 Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv)

11 Ayoub El Kaabi (Olympiacos)

10 Cyriel Dessers (Feyenoord)

10 Gift Orban (Gent)

9 Tammy Abraham (Roma)

9 Aleksandar Čavrić (Slovan Bratislava)

9 Hugo Cuypers (Gent)



Guarda tutti i gol di Dessers in Conference League

Più gol in una singola partita di Conference League

3 Harry Kane (Tottenham - Mura 5-1, 30/09/2021, fase a gironi)

3 Gaëtan Laborde (Rennes - Vitesse 3-3, 25/11/2021, fase a gironi)

3 Nicolò Zaniolo (Roma - Bodø/Glimt 4-0, 14/04/2022, QF)

3 Morales (Villarreal - Austria Wien 5-0, 06/10/2022)

3 Gift Orban (İstanbul Başakşehir - Gent 1-4, 15/03/2023, OF)

3 Benjamin Nygren (Nordsjælland - Fenerbahçe 6-1, 30/11/2023, fase a gironi)

3 Ayoub El Kaabi (Aston Villa - Olympiacos 2-4, 02/05/2024, SF)

3 Kevin Denkey (Cercle Brugge - St. Gallen 6-2, 03/10/2024, fase campionato)

3 Marc Guiu (Chelsea - Shamrock Rovers 5-1, 19/12/2024, fase campionato)

Capocannoniere Conference League per edizione

2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10 gol

2022/23 Zeki Amdouni (Basel) e Arthur Cabral (Fiorentina) – 7 gol

2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11

Calciatore più anziano in Conference League

42a 358g Marek Matějovský (Mladá Boleslav - Jagiellonia 1-0, 12/12/2024, fase campionato)

Marcatore più anziano in Conference League

39a 89h Milan Petržela (Köln - Slovácko 4-2, 15/09/2022, fase a gironi)

Calciatore più giovane in Conference League

16 anni e 3 giorni Ayyoub Bouaddi (KÍ Klaksvík - LOSC Lille 0-0, 05/10/2023, fase a gironi)

Marcatore più giovane in Europa Conference League

16 anni e 197 giorni Michael Noonan (Molde - Shamrock Rovers 0-1, 13/02/2025, SFED)

Gol più veloci in Europa Conference League

32 secondi Ferdy Druijf (Rapid Wien - Vitesse 2-1, 17/02/2022, SFED)

34 secondi Fredrik Ulvestad (Sivasspor - Ballkani 3-4, 06/10/2022, fase a gironi)

57 secondi Andy Diouf (Basel - Žalgiris 2-2, 27/10/2022, fase a gironi)

62 secondi Fredrik Gulbrandsen (Legia - Molde 0-3, 22/02/2024, SFED)

83 secondi Joe Bryan (Partizan - Nice 1-1, 15/09/2022, fase a gironi)

Tripletta più veloce in Europa Conference League

3 minuti 25 secondi Gift Orban (İstanbul Başakşehir - Gent 1-4, 15/03/2023, OF)

La tripletta da record di Orban

Record della fase a gironi

Vittorie più ampie nella fase a gironi/fase campionato di Conference League

Chelsea - Noah 8-0, 07/11/2024

Fiorentina - LASK 7-0, 12/12/2024

Nordsjælland - Ludogorets 7-1, 05/10/2023

Fiorentina - Čukarički 6-0, 26/10/2023

Eintracht Frankfurt - HJK Helsinki 6-0, 26/10/2023

Bodø/Glimt - Roma 6-1, 21/10/2021

Nordsjælland - Fenerbahçe 6-1, 30/11/2023

HJK - Maccabi Tel-Aviv 0-5, 21/10/2021

Villarreal - Austria Wien 5-0, 06/10/2022

Silkeborg - FCSB 5-0, 06/10/2022

FCSB - Silkeborg 0-5, 13/11/2022

Gent - Breidablik 5-0, 26/10/2023

Beşiktaş - Club Brugge 0-5, 30/11/2023

Pareggio con più gol nella fase a gironi/fase campionato di Conference League

Rennes - Vitesse 3-3, 25/11/2021

Slovácko - Partizan 3-3, 08/09/2022

Slovan Bratislava - Basel 3-3, 13/10/2022

Highlights: Slovan Bratislava - Basel 3-3 

Più gol in una partita della fase a gironi/fase campionato di Conference League

8 Nordsjælland - Ludogorets 7-1, 05/10/2023

8 Cercle Brugge - St. Gallen 6-2, 03/10/2024

8 Chelsea - Noah 8-0, 07/11/2024

7 Bodø/Glimt - Roma 6-1, 21/10/2021

7 Villarreal - Lech 4-3, 08/09/2022

7 Sivasspor - Ballkani 3-4, 06/10/2022

7 Zrinjski - AZ Alkmaar 4-3, 21/09/2023

7 Bodø/Glimt - Lugano 5-2, 30/11/2023

7 Nordsjælland - Fenerbahçe 6-1, 30/11/2023

7 Fiorentina - LASK 7-0, 12/12/2024

7 TSC - Noah 4-3, 19/12/2024 (fase campionato)

7 Molde - Mladá Boleslav 4-3, 19/12/2024 (fase campionato)

Fase a gironi/fase campionato di Conference League a punteggio pieno

Chelsea (2024/25)

West Ham (2022/23)

Viktoria Plzeň (2023/24)

Margine di vittoria più ampio nella fase a gironi/fase campionato di Conference League

10 punti West Ham (2022/23)

Minor numero di punti con piazzamento tra le prime due nella fase a gironi di Conference League

7 Randers (2021/22)

Maggior numero di punti senza qualificazione nella fase a gironi/fase campionato di Conference League

10 Nordsjælland (2023/24)

9 Genk (2023/24)

8 Slovan Bratislava (2021/22)

8 Köln (2022/23)

8 Slavia Praha (2022/23)



Maggior numero di gol in un girone di Conference League

26 Chelsea (2024/25)

Minor numero di gol subiti in un girone di Conference League

1 LASK (2021/22)

1 Viktoria Plzeň (2023/24)

Miglior differenza reti in un girone di Europa Conference League

+21 Chelsea (2024/25)

+12 Club Brugge (2023/24)

+11 LASK (2021/22)

+11 İstanbul Başakşehir (2022/23)

+11 Fiorentina (2024/25)

Più gol in una partita della fase a gironi/campionato di Conference League

3 Harry Kane (Tottenham - Mura 5-1, 30/09/2021)

3 Gaëtan Laborde (Rennes - Vitesse 3-3, 25/11/2021)

3 Morales (Villarreal - Austria Wien 5-0, 06/10/2022)

3 Gift Orban (Breidablik - Genk 2-3, 09/11/2023)

3 Benjamin Nygren (Nordsjælland - Fenerbahçe 6-1, 30/11/2023)

3 Kevin Denkey (Cercle Brugge - St. Gallen 6-2, 03/10/2024)

3 Marc Guiu (Chelsea - Shamrock Rovers 5-1, 19/12/2024, fase campionato)

Guarda la tripletta di Kane in 19 minuti

Più gol in una fase a gironi di Conference League (giocatore)

6 Tammy Abraham (Roma, 2021/22)

6 Marc Guiu (Chelsea, 2024/25)

Record fase a eliminazione diretta

Vittorie più ampie nella fase a eliminazione diretta

Maccabi Tel-Aviv - Olympiacos 1-3, 14/03/2024 (OF)

Copenhagen - PSV Eindhoven 0-4, 17/03/2022 (OF)

Roma - Bodø/Glimt 4-0, 14/04/2022 (QF)

Braga - Fiorentina 0-4, 16/02/2023 (SFED)

West Ham - AEK Larnaca 4-0, 16/03/2023 (OF)

Aston Villa - Ajax 4-0, 14/03/2024 (OF)

PAOK - Dinamo Zagreb 5-1, 14/03/2024 (OF)

Vitória SC - Real Betis 0-4, 13/03/2025 (OF)

Pareggi con più gol nella fase a eliminazione diretta

PSV Eindhoven - Copenhagen 4-4, 10/03/2022 (OF)

Feyenoord - Slavia Praha 3-3, 07/04/2022 (QF)

Più gol in una partita della fase a eliminazione diretta

9 Lugano 5-4 Celje (dts), 13/03/2025 (OF)

8 PSV Eindhoven - Copenhagen 4-4, 10/03/2022 (OF)

7 Partizan - Feyenoord 2-5, 10/03/2022 (OF)

7 LASK - Slavia Praha 4-3, 17/03/2022 (OF)

7 Maccabi Haifa - Fiorentina 3-4, 07/03/2024 (OF)

7 Maccabi Tel-Aviv - Olympiacos 1-6, 14/03/2024 (OF)

Highlights: PSV - Copenhagen 4-4 

Vittoria più ampia tra andata e ritorno

West Ham - AEK Larnaca 6-0, 2022/23 (OF)

Leicester - Randers 7-2, 2021/22 (SFED)

Marseille - Qarabağ 6-1, 2021/22 (SFED)

Feyenoord - Partizan 8-3, 2021/22 (OF)

Fiorentina - Braga 7-2, 2022/23 (SFED)

Lech Poznań - Djurgården 5-0, 2022/23 (OF)

Più gol nel doppio confronto a eliminazione diretta

12 PSV Eindhoven - Copenhagen 8-4, 2021/22 (OF)

12 Slavia Praha - LASK 7-5, 2021/22 (OF)

12 Olympiacos - Maccabi Tel Aviv 7-5, 2023/24 (OF)

Sfide decise ai supplementari

Bodø/Glimt - AZ Alkmaar 4-3, 2021/22 (OF)

Basel - Nizza 4-3, 2022/23 (QF)

Fiorentina - Basel 4-3, 2022/23 (semifinali)

Ajax - Bodø/Glimt 4-3, 2023/24 (SFED)

Olympiacos - Maccabi Tel Aviv 7-5, 2023/24 (OF)

Fiorentina - Viktoria Plzeň 2-0, 2-0tot, 2023/24 (QF)

Olympiacos - Fiorentina 1-0, 2023/24 (F)

Copenhagen - Heidenheim 4-3, 2024/25 (SFED)



Sfide decise ai rigori

PAOK - Midtjylland 5-3, 2-2dts, 2021/22 (SFED)

Anderlecht - Ludogorets 3-0, 2-2tot, 2022/23 (SFED)

Gent - Qarabağ 5-3, 1-1tot, 2022/23 (SFED)

Basel - Slovan Bratislava 4-1, 4-4tot, 2022/23 (OF)

AZ Alkmaar - Anderlecht 4-1, 2-2tot, 2022/23 (QF)

Viktoria Plzeň - Servette 3-1, 0-0tot, 2023/24 (OF)

Aston Villa - Lille 4-3, 3-3 tot, 2023/24 (QF)

Fiorentina - Viktoria Plzeň 2-0, 2-0tot, 2023/24 (QF)

Olympiacos - Fenerbahçe 3-2, 3-3 tot, 2023/24 (QF)

Molde - Shamrock Rovers 5-4, 1-1tot, 2024/25 (SFED)

Celje - Lugano 3-1, 5-5tot, 2024/25 (OF)

Highlights: PAOK - Midtjylland 2-1(5-3 dcr)

Più gol in una partita della fase a eliminazione diretta

3 Nicolò Zaniolo (Roma - Bodø/Glimt 4-0, 14/04/2022, QF)

3 Gift Orban (İstanbul Başakşehir - Gent 1-4, 15/03/23, OF)

3 Ayoub El Kaabi (Aston Villa - Olympiacos 2-4, 02/05/2024, SF)

Più gol tra andata e ritorno di una sfida a eliminazione diretta (giocatore)

5 Ayoub El Kaabi (Olympiacos - Aston Villa 6-2, 23/24, semifinale)

Più gol nella fase a eliminazione diretta (giocatore)

11 Ayoub El Kaabi (Olympiacos 2023/24)

Record presenze fase a eliminazione diretta Conference League

63.940 Roma - Leicester 1-0, 05/05/2022, SF

*Record e statistiche coprono dalla Giornata 1 alla finale

Legenda



FG – Fase a gironi

FC - Fase campionato

SFED – Spareggi fase a eliminazione diretta

OF – Ottavi di finale

QF – Quarti di finale

SF – Semifinali

F - Finale