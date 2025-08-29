Hamrun Spartans tra le debuttanti della fase campionato

Nel mese di luglio, oltre 150 club di tutta Europa si sono schierati sulla griglia di partenza per le qualificazioni delle nostre tre competizioni maschili per club.

Ora, dopo oltre 400 partite, sono stati definite le sfide della fase campionato della UEFA Champions League, della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, con una serie di squadre debuttanti che sognano ulteriori soddisfazioni europee.

In tutte e tre le competizioni, 36 delle 108 squadre faranno la loro prima apparizione nella fase campionato dopo la sua introduzione nella scorsa stagione, comprese 12 che non avevano mai partecipato nemmeno alla precedente fase a gironi.

Lo Shelbourne farà il suo debutto nella fase campionato dopo aver battuto il Linfield negli spareggi della Conference League. Getty Images

L'Hamrun Spartans scrive la storia per Malta

Prima di giovedì sera, nessuna squadra maltese si era mai qualificata per la fase a gironi o la fase campionato di una competizione europea, ma l'Hamrun Spartans ha scritto la storia qualificandosi per la Conference League con una vittoria complessiva per 3-2 sui lettoni del RFS negli spareggi.

Malta è diventata così la 52esima delle nostre 55 federazioni nazionali ad essere rappresentata nella fase a gironi o nella fase campionato di una competizione europea maschile per club senior.

Le gare della fase campionato dell'Hamrun includono le sfide casalinghe contro Shakhtar, Lincoln Red Imps e Lausanne-Sport, e le trasferte in Irlanda contro lo Shamrock Rovers, in Polonia il Jagiellonia e in Turchia contro il Samsunspor.

Sin dal suo esordio nel 2021/22, la Conference League ha offerto a più club e giocatori la possibilità di raggiungere la gloria europea, e l'Hamrun sarà affiancato nella fase campionato da altri nove club che non hanno mai partecipato prima d'ora a una fase a gironi o a una fase campionato: Crystal Palace (Inghilterra), Drita (Kosovo), KuPS Kuopio (Finlandia), Rayo Vallecano (Spagna), Samsunspor (Turchia), Shelbourne (Irlanda), Shkëndija (Macedonia del Nord) Sigma Olomouc (Cechia) e Universitatea Craiova (Romania).

Il Rayo Vallecano giocherà nella fase campionato della Conference League: è la prima qualificazione dal 2000/01, quando disputò la Coppa UEFA. Getty Images

Kairat orgoglio del Kazakistan

Il Kairat Almaty è diventato il secondo club del Kazakistan a qualificarsi per la fase campionato o la fase a gironi della UEFA Champions League, grazie all'emozionante vittoria ai rigori contro il Celtic martedì.

Gli sforzi compiuti nelle qualificazioni sono stati premiati con alcune partite di grande fascino nel sorteggio di giovedì, tra cui la gara in casa contro il Real Madrid, vincitore di 15 edizioni, e trasferte contro l'Inter e l'Arsenal.

Alla fase campionato si uniranno altri tre club al loro debutto in Champions League: il Bodø/Glimt della Norvegia, l'Union Saint-Gilloise del Belgio e il Pafos, che è diventato il terzo club di Cipro a raggiungere questa fase della competizione.

Le squadre dei Paesi Bassi protagoniste in Europa League

﻿L'Utrecht si era qualificato l'ultima volta alla fase a gironi dell'Europa League nel 2010/11, ma una vittoria complessiva per 2-0 contro i bosniaci dello Zrinjski ha assicurato un ritorno entusiasmante nella competizione, con alcune partite interessanti in programma contro squadre del calibro di Porto, Real Betis, Lione, Celtic e Nottingham Forest.

La squadra si unisce ad altri due club dei Paesi Bassi che si erano già qualificati, il Feyenoord, un habitué delle competizioni europee, e il Go Ahead Eagles, al suo esordio nella fase a gironi o nella fase campionato di una competizione europea maschile senior. Tra i suoi appuntamenti più importanti della fase campionato ci sono la partita in casa contro l'Aston Villa, squadra della Premier League, e la trasferta in Francia per affrontare il Lyon.