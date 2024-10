Seconda giornata Conference League: poker per Fiorentina e Chelsea, pari tra Real Betis e Copenhagen

Nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Conference League, Fiorentina e Chelsea segnano entrambe quattro gol e rimangono a punteggio pieno; pari e spettacolo tra Real Betis e Copenhagen a Siviglia.

UEFA.com vi racconta le partite della seconda giornata.

Il Chelsea segna quattro gol per la seconda partita consecutiva di Conference League grazie alla doppietta di João Félix, al gol di Mykhailo Mudryk e al rigore di Christopher Nkunku. Il portoghese sblocca la gara metà del primo tempo dopo un'ottima combinazione con Mykhailo Mudryk, che raddoppia con un colpo di testa poco dopo l'intervallo. L'esterno ucraino confeziona l'assist per il secondo gol di Félix, mentre nei minuti finali il rigore di Nkunku fissa il risultato sul 4-0 prima del gol della bandiera di Facundo Pellistri.

St. Gallen - Fiorentina 2-4

La Fiorentina rimonta il St. Gallen e centra la seconda vittoria consecutiva in Conference League. In Svizzera, i Viola di Raffaele Palladino vanno all'intervallo sotto di un gol, ma passano 4-2 trascinati dalla doppietta dell'attaccante francese Jonathan Ikoné.

Non basta lo splendido gol di Abdessamad Ezzalzouli per regalare al Real Betis la prima vittoria stagionale in Conference League. Il marocchino sblocca la partita all'8' con uno splendido tiro dalla distanza, ma gli ospiti pareggiano dal dischetto al 77' col rigore del terzino Kevin Diks.

