Conference League 2024/25: squadra, format, date, sorteggi, finale

Questa è la quarta stagione della Conference League, e la prima col nuovo format (nonché la prima col nome abbreviato). La competizione è iniziata l'11 luglio 2024 e si concluderà mercoledì 28 maggio 2025 con la finale.

Tutte le date sono soggette a eventuali modifiche da parte della UEFA.

Come funziona il nuovo format della Conference League?

Il cambiamento più importante riguarda la fase campionato, che diventerà un'unica fase a 36 squadre. Ogni squadra affronterà sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincenti accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procede con la classica fase a eliminazione diretta.

Quali squadre partecipano alla Conference League 2024/25?

Nessuna squadra si qualifica direttamente alla fase campionato.

Tra le 36 squadre della fase campionato ci sono le 24 vincitrici degli spareggi di Conference League e le 12 perdenti degli spareggi di Europa League.

Cinque squadre si qualificano agli spareggi (percorso principale) in virtù del loro piazzamento in campionato.

Inghilterra: Chelsea

Spagna: Real Betis

Germania: Heidenheim

Italia: Fiorentina

Francia: Lens

Come funzionano le qualificazioni alla Conference League 2024/25?

La fase alla quale accedono le squadre si basa sul loro ranking. Tutte le sfide sono con gare d'andata e ritorno.

Quando si giocano le qualificazioni alla Conference League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 11 e 18 luglio 2024

Secondo turno di qualificazione: 25 Luglio e 1° agosto 2024

Terzo turno di qualificazione: 8 e 15 agosto 2024

Spareggi: 22 e 29 agosto 2024

Quando sono le partite della fase campionato della Conference League 2024/25?

Giornata 1: 3 ottobre 2024

Giornata 2: 24 ottobre 2024

Giornata 3: 7 novembre 2024

Giornata 4: 28 novembre 2024

Giornata 5: 12 dicembre 2024

Giornata 6: 19 dicembre 2024

Quand'è la fase a eliminazione diretta della Conference League 2024/25?

Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 28 maggio 2025

Quando si terranno i sorteggi della Conference League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 18 giugno 2024

Secondo turno di qualificazione: 19 giugno 2024

Terzo turno di qualificazione: 22 luglio 2024

Spareggi: 5 agosto 2024

Fase campionato: 30 agosto 2024

Spareggi fase a eliminazione diretta: 20 dicembre 2024

Ottavi, quarti, semifinali e finale: 21 febbraio 2025

La Conference League 2024/25 si concluderà allo Stadion Wrocław in Polonia. Stadio di casa dei due volte campioni polacchi dello Śląsk Wrocław, l'impianto ha una capienza di oltre 40.000 posti ed è il terzo più grande della nazione.