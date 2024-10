St. Gallen-Fiorentina 2-4: festa Viola con Ikoné

La Fiorentina rimonta il St. Gallen e centra la seconda vittoria consecutiva in Conference League. In Svizzera, i Viola di Raffaele Palladino vanno all'intervallo sotto di un gol, ma passano 4-2 trascinati dalla doppietta dell'attaccante francese Jonathan Ikoné.



St. Gallen-Fiorentina 2-4: la partita minuto per minuto e le reazioni



Gli svizzeri partono con la giusta convinzione e dopo pochi minuti Mambimbi ha una buona chance, ma l'attaccante manda alto di testa da distanza ravvicinata. La squadra di Palladino ci prova prima con un tiro di Riccardo Sottil, troppo debole per impensierire il portiere di casa, e poi con un tentativo di Kouamé sul cross del capitano Biraghi che però non trova lo specchio della porta.

A metà frazione il San Gallo si porta in vantaggio, sfruttando una disattenzione di Lucas Martínez Quarta: Jordi Quintillà serve Mambimbi, che fa centro proprio grazie alla deviazione del difensore argentino.

Michael Kayode è provvidenziale nell'anticipo su Lukas Görtler, il capitano avversario, i Viola provano a suonare la carica nel finale di tempo ma devono fare i conti con il portiere Lawrence Ati-Zigi, attento sui tentativi in serie di Sottil, Martínez Quarta e Amir Richardson.



Nella ripresa è ancora il numero 1 degli svizzeri il protagonista, grazie ai suoi interventi su Sottil, ma la squadra di Palladino piazza comunque l'uno-due che cambia il volto alla partita. Dopo cinque minuti, infatti, Martínez Quarta trova il colpo di testa vincente sulla punizione battuta da capitan Biraghi.

I ragazzi di Enrico Maaßen, però, come prevedibile reagiscono e trovano quasi subito il pareggio, grazie a un colpo di testa di Görtler: il suo colpo di testa sul cross di Hugo Vandermersch prende una traiettoria strana che inganna Pietro Terracciano. Ma è la serata di Ikoné, che a venti minuti dalla fine corona un'azione avviata da Sottil e rifinita da Kouamé e trova il gol del 3-2, festeggiando la doppietta personale.



Fa festa anche Robin Gosens nel finale siglando il 4-2, grazie al tap-in dopo il palo colpito da Kouamé, poco dopo Ikoné potrebbe firmare una tripletta e portarsi a casa il pallone ma manda alto dopo la parata di Ati Zigi su Parisi. La Fiorentina, comunque, porta a casa un altro prezioso successo, prolungando la sua serie positiva.