Il Napoli vola in semifinale di Coppa Italia

Napoli-Lazio 1-0 (Insigne 2')

Il Napoli trova in Coppa Italia le gioie che il campionato gli sta riservando con il contagocce. Al San Paolo la squadra di Gennaro Gattuso supera di misura la Lazio e vola in semifinale, dove se la vedrà con la vincente di Inter-Fiorentina: decide la sfida un gol in apertura di Lorenzo Insigne.

Dopo due minuti la squadra di Gattuso sblocca il risultato. Insigne, in area, supera Luiz Felipe e con un interno destro supera Thomas Strakosha da posizione defilata: 1-0 per i padroni di casa. La squadra di Simone Inzaghi potrebbe subito pareggiare, perché l’arbitro indica il dischetto sul contatto tra Elseid Hysaj e Felipe Caicedo: dal dischetto va lo specialista Ciro Immobile, che però scivola al momento di calciare e manda alto.

I padroni di casa restano subito in dieci per l’espulsione proprio di Hysaj, che rimedia il secondo giallo per uno sgambetto a Immobile: la mossa di Gattuso è immediata, con Sebastiano Luperto che prende il posto del nuovo acquisto Stanislav Lobotka, alla “prima” con il Napoli.

La parità numerica, però, si ristabilisce quasi subito, con il direttore di gara che mostra il rosso a Lucas Leiva per proteste dopo averlo ammonito. Nella ripresa i Biancocelesti cercano con forza il pareggio, complice anche l’ingresso in campo di Joaquín Correa.

Immobile e lo stesso Tucu sfiorano il pareggio, poi Arkadiusz Milik colpisce il palo con un colpo di testa che Strakosha non trattiene. Il finale è rocambolesco: ci sono tre legni in successione di Immobile, Mário Rui e Manuel Lazzari, mentre un gol di Francesco Acerbi è annullato per fuorigioco [in precedenza stessa sorte era toccata a Immobile].

Il Napoli di Gattuso ritrova il successo e vola in semifinale di Coppa Italia.







