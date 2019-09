Le squadre di Champions League: guida alle rose

Il calciomercato ha chiuso i battenti questa settimana in buona parte d'Europa: dunque, le squadre partecipanti alla UEFA Champions League sono chiamate a indicare la loro rosa per la fase a gironi. Quali sono le scadenze, chi possono inserire e quali sono le limitazioni? Ecco una guida completa.

Entro quando devono essere comunicate le rose per la UEFA Champions League?

Ogni club deve consegnare due liste di giocatori, indicando dati come il numero di maglia, la data di nascita e la nazionalità di ognuno. La Lista A deve essere inviata dalla federazione pertinente per essere verificata, convalidata e inoltrata alla UEFA entro lunedì 3 settembre alle 24.00. Lo stessa procedura vale per la Lista B (maggiori dettagli di seguito), che deve essere consegnata entro le ore 24.00 della vigilia di ogni partita.

Quando si chiude il calciomercato?

Alle ore 24.00CET di martedì. L'ultima finestra di mercato che ha coinvolto le squadre della fase a gironi di UEFA Champions League ha chiuso lunedì sera.

Chi è possibile inserire in Lista A?

Massimo 25 giocatori, due dei quali devono essere portieri. Almeno otto posti devono essere riservati a 'giocatori cresciuti localmente'. Se una suadra ha meno di otto giocatori provenienti dal vivaio, il numero massimo si riduce di conseguenza.

Che cosa si intende per 'giocatore cresciuto localmente'?

Sono previste due categorie:

1. Giocatori cresciuti nel club, ovvero iscritti sui registri di un club per tre anni dai 15 ai 21 anni di età;

2. Giocatori cresciuti nella federazione, ovvero iscritti sui registri di un altro club della stessa federazione per tre anni dai 15 ai 21 anni di età. Nessuna squadra può avere più di quattro giocatori cresciuti nella federazione tra gli otto 'locali' della Lista A

Che cos'è la Lista B?

Un giocatore può essere inserito in Lista B se è nato dal 1° gennaio 1998 in avanti e ha avuto l'idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi (è possibile iscrivere giocatori di 16 anni se sono stati registrati con il club per almeno i due anni precedenti). I club possono inserire un numero illiminato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro le ore 24:00 della vigilia di ogni partita.

È possibile modificare di nuovo la rosa in questa stagione?

Sì, ma solo se le squadre accedono alla fase a eliminazione diretta. Prima degli ottavi di finale, ed entro la mezzanotte del 1° febbraio, possono inserire un massimo di tre nuovi giocatori. Rimane il limite di 25 giocatori in Lista A.

Il divieto è assoluto?

Non necessariamente. Se un club non può inserire almeno due portieri in Lista A a causa di lunghi infortuni o malattie (es. di 30 giorni), un club può sostituirlo temporaneamente in qualsiasi momento durante la stagione.

*N.B.: il presente articolo è una versione semplificata del regolamento completo (vedere gli Articoli 44–45).

