Il calciomercato delle squadre di Champions League

Atalanta

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Atlético Madrid

Acquisti: Felipe Augusto (Porto), Nicolás Ibáñez (Atlético San Luis), Marcos Llorente (Real Madrid)

Cessioni: Lucas Hernández (Bayern)

Barcelona

Acquisti: Frenkie de Jong (Ajax), Emerson (Atlético Mineiro)

Cessioni: nessuno

Bayer Leverkusen

Acquisti: Kerem Demirbay (Hoffenheim), Moussa Diaby (Paris Saint-Germain), Daley Sinkgraven (Ajax)

Cessioni: Thorsten Kirschbaum (VVV), Julian Brandt (Dortmund)

Bayern München

Acquisti: Lucas Hernández (Atlético Madrid), Benjamin Pavard (Stuttgart), Jann-Fiete Arp (Hamburg)

Cessioni: Marco Friedl (Bremen), Jonathan Meier (Mainz), Franck Ribéry (svincolato), Arjen Robben (svincolato), Rafinha (svincolato), Mats Hummels (Dortmund)

Benfica

Acquisti: Jhonder Cádiz (Setúbal)

Cessioni: Raúl Jiménez (Wolverhampton)

Borussia Dortmund

Acquisti: Julian Brandt (Leverkusen), Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach), Mateu Morey (Barcelona), Mats Hummels (Bayern)

Cessioni: Alexander Isak (Real Sociedad)

Chelsea

Acquisti: nessuno

Cessioni: Eduardo (Braga), Eden Hazard (Real Madrid), Kylian Hazard (Cercle Brugge), Ola Aina (Torino)

Galatasaray

Acquisti: nessuno

Cessioni: Eren Derdiyok (svincolato)

Genk

Acquisti: nessuno

Cessioni: Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Ibrahima Seck (Zulte Waregem), Marcus Ingvartsen (Union Berlin)

Internazionale Milano

Acquisti: Matteo Politano (Genoa)

Cessioni: Cristian Ansaldi (Torino)

Juventus

Acquisti: Aaron Ramsey (Arsenal)

Cessioni: Emil Audero (Sampdoria), Alberto Cerri (Cagliari), Riccardo Orsolini (Bologna)

RB Leipzig

Acquisti: Hannes Wolf (Salzburg), Luan Cândido (Palmeiras)

Cessioni: nessuno

Liverpool

Acquisti: nessuno

Cessioni: Daniel Sturridge (svincolato), Alberto Moreno (svincolato), Adam Bogdan (svincolato), Danny Ings (Southampton), Sheyi Ojo (Rangers, prestito)

Lokomotiv Moskva

Acquisti: Dmitri Zhivoglyadov (Ufa), Murilo Cerqueira (Cruzeiro)

Cessioni: Vitaliy Denisov (svincolato), Dmitri Tarasov (svincolato)

LOSC Lille

