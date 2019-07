Buffon alla Juve: i numeri 1 che hanno scritto la storia in #UCL

Gianluigi Buffon ha 50 clean sheet in UEFA Champions League e ha giocato 165 partite: ecco le statistiche dei più grandi portieri della UEFA Champions League.

Portieri che hanno giocato più partite

Coppa dei Campioni (ECCC)/UEFA Champions League (UCL) qualificazioni comprese

(tra parentesi il totale dalla fase a gironi alla finale)

Presenze/giocatore Finali vinte Gol subiti Partite senza gol subiti* Media gol subiti a partita 181 (177): Iker Casillas (Real Madrid, Porto) 3 205 (203) 59 (57) 1.13 (1.15) 130 (122): Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris) 0 126 (119) 54 (50) 0.97 (0.98) 111 (111): Petr Čech (Sparta, Chelsea, Arsenal) 1 103 (103) 49 (49) 0.93 (0.93) 110 (106): Víctor Valdes (Barcelona) 3 90 (89) 48 (45) 0.82 (0.84) 109 (77): Olexandr Shovkovskiy (Dynamo Kyiv) 0 145 (114) 28 (16) 1.33 (1.48) 107 (103): Oliver Kahn (Bayern München) 1 106 (104) 35 (33) 0.99 (1.01) 102 (100): Manuel Neuer (Schalke, Bayern München) 1 97 (97) 40 (38) 0.94 (0.96) 100 (98): Edwin van der Sar* (Ajax, Juventus, Man. United) 2 79 (79) 53 (51) 0.79 (0.81) 81 (69): Pepe Reina (Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli) 0 82 (78) 32 (24) 1.01 (1.13) 76 (72): Dida (AC Milan) 2 59 (56) 37 (35) 0.78 (0.78)

* per partite senza gol subiti si intendono anche le partite non completate, come nel caso di Lehmann nei primi 18 minuti della finale di UCL del 2006 prima dell'espulsione



Van der Sar (Ajax 1995 e United 2008) è l'unico portiere ad aver vinto ECCC/UCL con due squadre diverse.

Portieri che hanno giocato più partite in competizioni* UEFA per club

188: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

171: Pepe Reina (Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, AC Milan)

165: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris)

143: Olexandr Shovkovskiy (Dynamo Kyiv)

143: Edwin van der Sar (Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United)

142: Oliver Kahn (Karlsruhe, Bayern München)

140: Petr Čech (Chmel Blšany, Sparta, Chelsea, Arsenal)

125: Frank Rost (Werder Bremen, Schalke, Hamburg)

118: Víctor Valdes (Barcelona)

116: Jens Lehmann (Schalke, Dortmund, Arsenal, Stuttgart)

* le statistiche comprendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (ECCC/UCL), Coppa UEFA/UEFA Europa League, Supercoppa UEFA, Coppa delle Coppe UEFA, Coppa Intertoto UEFA e Coppa Intercontinentale

Portieri che hanno più presenze per una nazionale UEFA

176: Gianluigi Buffon (Italy)

167: Iker Casillas (Spain)

143: Thomas Ravelli (Sweden)

134: Shay Given (Republic of Ireland)

133: Andreas Isaksson (Sweden)

132= Peter Jehle (Liechtenstein)

130= Edwin van der Sar (Netherlands)

129: Peter Schmeichel (Denmark)

126: Andoni Zubizarreta (Spain)

125: Peter Shilton (England)

124: Petr Čech (Czech Republic)

Portieri che hanno vinto più ECCC/UCL

Heinz Stuy prima della finale del 1971 ©Getty Images

3= Keylor Navas (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

3= Juan Alonso (Real Madrid 1956, 1957, 1958)

3= Iker Casillas (Real Madrid 2000, 2002, 2014)

3= Ray Clemence (Liverpool 1977, 1978, 1981)

3= Sepp Maier (Bayern München 1974, 1975, 1976)

3= Heinz Stuy* (Ajax 1971, 1972, 1973)

3= Víctor Valdes (Barcelona 2006, 2009, 2011)

* solo Stuy ha mantenuto la porta inviolata in tutte le finali

Portieri che hanno vinto le tre più importanti competizioni UEFA per club*

Il tre volte vincitore Vítor Baía ©Getty Images

Vítor Baía (ECCC/UCL: Porto, 2004, ECWC: Barcellona, 1997, UCUP/UEL: Porto, 2003)

Stefano Tacconi (ECCC/UCL: 1985, Juventus, ECWC: Juventus, 1984, UCUP/UEL: Juventus, 1990)

* le statistiche comprendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa delle Coppe UEFA

Portieri che hanno segnato più gol in ECCC/UCL

3: Hans-Jörg Butt (Hamburg, Leverkusen, Bayern München)*

2= Vincent Enyeama (Hapoel Tel-Aviv)

2= Dimitar Ivankov (Levski Sofia)

1= Sinan Bolat (Standard Liège)

1= Eloy Casals (Santa Coloma)

* Butt ha segnato su calcio di rigore contro la Juventus con tre club diversi

Portiere più giovane ad aver vinto la ECCC/UCL

Iker Casillas (Real Madrid - Valencia, 2000) – 19 anni e 4 giorni

Portiere più anziano ad aver vinto la ECCC/UCL

Edwin van der Sar (Man. United - Chelsea, 2008) – 37 anni e 205 giorni

Portiere più giovane ad aver giocato in ECCC/UCL

Mite Svilar (Benfica - Man. United, 18/10/17) – 18 anni e 52 giorni

Portiere più anziano ad aver giocato una partita di ECCC/UCL

Marco Ballotta (Real Madrid - Lazio, 11/12/07) – 43 anni e 253 giorni

Portiere più anziano ad aver giocato una finale di ECCC/UCL

Dino Zoff (Hamburg 1-0 Juventus, 1983) – 41 anni e 86 giorni

Più partite senza subire gol in ECCC/UCL

9: Jens Lehmann (Arsenal, 09/03/05-17/05/06*)

* in questa striscia Lehmann è stato espulso (senza aver subito gol) dopo 18 minuti nella finale di UEFA Champions League del 2006 che il suo Arsenal ha perso contro il Barcellona