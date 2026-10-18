Terza giornata Champions League: le statistiche e i temi di ogni partita
domenica 18 ottobre 2026
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Tutti i dettagli di ogni incontro della terza giornata di UEFA Champions League con le nostre statistiche.
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La UEFA Champions League torna protagonista con la terza giornata, in programma il 20 e 21 ottobre.
UEFA.com analizza i temi e le principali statistiche di ogni partita della fase campionato.
Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione. Statistiche dalla fase a gironi/campionato alla finale salvo diversa indicazione.
Martedì 20 ottobre
- Il Fenerbahçe ha perso solo due delle ultime dieci partite UEFA contro avversarie ceche (5 vittorie, 3 pareggi); entrambe le sconfitte sono arrivate contro lo Slavia negli spareggi della fase a eliminazione diretta della Conference League 2021/22.
- Romelu Lukaku ha collezionato due gol e due assist nelle sue ultime tre partite contro lo Slavia, andando a segno con la maglia della Roma nella fase a gironi dell'Europa League 2023/24 e con quella dell'Inter nella fase a gironi della Champions League 2019/20.
- Il Fenerbahçe non vince da nove partite in Champions League (3 pareggi, 6 sconfitte): si tratta della più lunga striscia senza vittorie nella storia del club nella competizione. L'ultimo successo risale al 2-1 casalingo contro il Chelsea, nell'andata dei quarti di finale dell'edizione 2007/08.
- La squadra turca non è stata in vantaggio all'intervallo in nessuna delle ultime 12 partite di Champions League. Tuttavia, non ha mai perso una partita casalinga di Champions League in cui ha segnato per primo (V7 P1).
- David Jurásek, dello Slavia, ha trascorso la prima metà della stagione 2025/26 in prestito al Beşiktaş, rivale cittadino del Fenerbahçe. Ha collezionato 17 presenze, l'ultima delle quali in occasione della vittoria per 2-1 proprio contro il Fenerbahçe, in Coppa di Turchia.
- Tomáš Chorý ha segnato la rete dello Slavia nell'ultima sfida tra le due squadre, una vittoria per 2-1 del Fenerbahçe nella fase campionato dell'Europa League 2024/25.
- Lo Slavia non vince da 21 partite di Champions League (7 pareggi, 14 sconfitte) – dall'ultima vittoria, un 2-1 contro la Steaua nel settembre 2007 – e non ha ancora ottenuto alcun successo in trasferta nella competizione (4 pareggi, 7 sconfitte).
- La squadra ceca non si è mai trovata in vantaggio all'intervallo in nessuna delle sue 11 trasferte di Champions League e non ha mai vinto una partita nella competizione dopo aver subito il gol dell'1-0 (1 pareggio, 12 sconfitte).
- Il Sabah ha vinto tutte e cinque le partite casalinghe disputate in Europa in questa stagione (14 gol fatti, 2 subiti), incluse quelle delle fasi di qualificazione.
- Nessuna delle 24 partite del Sabah nelle competizioni UEFA è terminata a reti inviolate; allo stesso modo, nessuna delle ultime 57 trasferte del Dortmund in Champions League si è conclusa sullo 0-0.
- Il Dortmund ha vinto tutti e quattro i confronti UEFA contro avversarie azere (12 gol fatti, 1 subito): ha battuto il Qarabağ (4-0 in casa, 1-0 in trasferta) negli spareggi di Europa League 2010/11 e il Gabala (3-1 in trasferta, 4-0 in casa) nella fase a gironi di Europa League 2015/16.
- La formazione tedesca ha perso le ultime quattro trasferte di Champions League, eguagliando il record negativo del club (registrato tra le stagioni 2019/20 e 2020/21).
- In questo giorno, nel 2020, Serhou Guirassy ha segnato al suo esordio in Champions League, realizzando un gol per il Rennes nel pareggio per 1-1 contro il Krasnodar.
- La Roma ha vinto otto delle ultime 11 partite casalinghe in Champions League (1 pareggio, 2 sconfitte).
- La Roma non ha mai perso una partita casalinga di Champions League in cui si è trovata in vantaggio all'intervallo (11 vittorie, 1 pareggio).
- Nessuna delle ultime 39 partite casalinghe della Roma nelle competizioni UEFA è terminata a reti bianche.
- Lo Slovan ha eliminato la Roma dai play-off di Europa League nel 2011/12, vincendo a Roma 1-0 e poi pareggiando 1-1 in trasferta contro la squadra di Luis Enrique.
- Lo Slovan ha perso tutti e dieci gli incontri disputati in Champions League, subendo in ognuno di essi almeno un gol nel primo tempo.
- Nelle cinque trasferte in Italia valide per le competizioni UEFA, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte; non vince sul suolo italiano da quattro partite, ovvero dal successo per 1-0 contro il Torino nei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1968/69.
- Il centrocampista del Porto Pablo Rosario ha collezionato 138 presenze con il PSV Eindhoven tra il 2017 e il 2021, vincendo il titolo olandese nel 2018. Sei di queste presenze sono avvenute in Champions League; il suo unico gol è stato realizzato contro l'Inter nell'ottobre 2018.
- L'attaccante dei padroni di casa Santiago Giménez ha affrontato il PSV più di qualsiasi altro club europeo, segnando quattro reti in otto partite contro di loro.
- Il Porto è imbattuto nelle otto partite casalinghe disputate in competizioni UEFA contro avversarie olandesi (7 vittorie, 1 pareggio).
- Il PSV non ha mai vinto una partita della fase a gironi o della fase campionato di Champions League contro squadre portoghesi (3 pareggi, 2 sconfitte) e ha ottenuto un solo successo nelle otto trasferte giocate in Portogallo in competizioni UEFA (2 pareggi, 5 sconfitte).
- La formazione olandese ha vinto solo due delle ultime 12 partite di Champions League (4 pareggi, 6 sconfitte).
- Il PSV non mantiene la porta inviolata da 18 incontri di Champions League; l'ultima volta risale alla vittoria casalinga per 4-0 contro il Girona nel novembre 2024.
- Dominik Szoboszlai, del Liverpool, e Péter Gulácsi, del Villarreal, sono stati compagni di squadra al Lipsia tra il 2021 e il 2023 ed entrambi militano nella nazionale ungherese. Gulácsi ha anche giocato per i "Reds" tra il 2008 e il 2013, senza però mai collezionare presenze in prima squadra. Szoboszlai (45) detiene il record di presenze in questa competizione tra i calciatori ungheresi, seguito da Gulácsi (42).
- Alisson Becker e Virgil van Dijk hanno giocato ogni minuto della doppia sfida quando il Liverpool ha battuto il Villarreal 5-2 in totale nelle semifinali 2021/22. Juan Foyth ha fatto lo stesso per il Sottomarino Giallo.
- Il Liverpool ha vinto le ultime cinque partite disputate in competizioni UEFA contro club spagnoli, incluse le ultime quattro giocate in casa.
- I Reds hanno vinto 15 delle ultime 16 partite casalinghe nella fase a gironi (o fase campionato) di Champions League (una sconfitta).
- Il Villarreal non ha mai battuto un club inglese in Champions League (6 pareggi, 10 sconfitte).
- La vittoria del "Sottomarino Giallo" contro il Napoli, nella seconda giornata, ha interrotto una serie di 12 partite senza successi in Champions League (2 pareggi, 10 sconfitte).
- Il Villarreal ha subito il primo gol in ognuna delle ultime sette trasferte disputate in Champions League.
- Il Manchester City è imbattuto nelle quattro partite disputate nelle competizioni UEFA contro avversarie greche (3 vittorie, 1 pareggio) e in tutti questi incontri ha mantenuto la porta inviolata: contro l'Aris nei sedicesimi di finale di Europa League 2010/11 (0-0 in trasferta, 3-0 in casa) e contro l'Olympiacos nella fase a gironi della Champions League 2020/21 (3-0 in casa, 1-0 in trasferta).
- Erling Haaland ha segnato 61 gol in 60 partite di Champions League games – diventando il più veloce e giovane a raggiungere quota 60 gol nella competizione. I suoi 38 gol con il Manchester City costituiscono un record per il club; la doppietta realizzata contro il Paris Saint-Germain nell'ultima uscita gli ha permesso di superare Sergio Agüero (36).
- A Mateo Kovačić manca una presenza per raggiungere quota 80 partite in Champions League, mentre a Rúben Dias e Phil Foden ne serve una a testa per arrivare a 70.
- L'attaccante dell'AEK Atene Luka Jović ha giocato per il Real Madrid in entrambe le sfide della sconfitta agli ottavi di finale 2019/20 contro il Manchester City.
- L'AEK non ha mai vinto una partita in trasferta nella fase principale della Champions League (5 pareggi, 11 sconfitte).
- La squadra greca ha perso sette delle ultime otto partite disputate in competizioni UEFA contro club inglesi (1 vittoria).
- Ferran Torres ha lasciato il Barcellona per Parigi 12 giorni prima del sorteggio della fase campionato di questa stagione; l'attaccante spagnolo ha segnato 65 gol in 207 presenze con il club catalano. Anche Dro Fernández è passato dal Barcellona alla capitale francese, a gennaio, dopo aver collezionato cinque presenze con i campioni di Spagna.
- Ousmane Dembélé ha trascorso sei stagioni al Barcellona (2017–23), realizzando 40 reti in 185 partite e vincendo tre titoli della Liga prima di trasferirsi a Parigi. Ha segnato in ognuna delle sue ultime sei presenze in Champions League, eguagliando il record di Kylian Mbappé per un giocatore francese (2021/22).
- L'attuale allenatore del Paris, Luis Enrique, è stato alla guida del Barcellona dal 2014 al 2017, conducendo la squadra allo storico "triplete" – campionato, coppa nazionale e Champions League – nella stagione 2014/15.
- Il Paris è imbattuto nelle ultime 12 partite di Champions League (8 vittorie, 4 pareggi) dopo la sconfitta per 2-1 subita contro lo Sporting CP nel gennaio 2026. Un ulteriore risultato utile eguaglierebbe il record del club, pari a 13 partite (stabilito tra le stagioni 2012/13 e 2013/14).
- L'allenatore del Barcelona Hansi Flick ha battuto il Paris 1-0 con il Bayern nella finale di Champions League 2020, ma ha perso contro di loro ai quarti di finale 2020/21 e perso 2-1 col Barcelona nella fase campionato della scorsa stagione.
- Il club catalano non mantiene la porta inviolata da 17 partite consecutive in Champions League: si tratta della serie negativa più lunga della sua storia nella competizione. Inoltre, in otto delle ultime 11 gare di Champions League, il Barcellona ha subito il gol dell'1-0.
- In questo giorno, nel 2020, Pedri ha segnato al suo esordio in Champions League, in occasione della vittoria casalinga per 5-1 contro il Ferencváros; resta, ad oggi, il suo unico gol nella competizione. Sempre in questo giorno, ma nel 2021, Andreas Christensen ha realizzato la sua prima rete nel torneo, vestendo la maglia del Chelsea nel 4-0 contro il Malmö.
- Lamine Yamal è stato coinvolto direttamente in cinque gol nelle due partite disputate dal Barcellona nella fase campionato di questa stagione (una rete e quattro assist).
- Al Napoli manca una vittoria per raggiungere quota 100 successi nelle competizioni UEFA per club.
- La formazione italiana è a secco di vittorie da cinque partite in Champions League (1 pareggio, 4 sconfitte) – la sua peggior striscia negativa nella competizione – e ha perso gli ultimi tre incontri, eguagliando così la sua serie di sconfitte consecutive più lunga.
- A Kevin De Bruyne basta una presenza per arrivare a 50 partite disputate nella fase a gironi/fase campionato di Champions League.
- Nella scorsa stagione, la squadra norvegese ha eliminato l'Inter, altro club di Serie A, negli spareggi della fase a eliminazione diretta (vittoria per 3-1 in casa e 2-1 in trasferta). Quel 2-1 rappresenta l'unico successo ottenuto in otto trasferte europee in Italia (1 pareggio, 6 sconfitte).
- L'attaccante del Bodø/Glimt, Jens Petter Hauge, ha militato nel Milan durante la stagione 2020/21, segnando il suo primo gol con il club proprio contro il Napoli, nel match vinto per 3-1 il 22 novembre 2020.
- Haitam Aleesami, giocatore del Bodø/Glimt, ha trascorso tre stagioni al Palermo tra il 2016 e il 2019, senza mai riuscire a battere il Napoli nei due confronti diretti (1 pareggio, 1 sconfitta).
- La squadra ospite ha subito gol in ognuna delle ultime 17 trasferte disputate nelle competizioni europee.
- Lo Stuttgart ha vinto tre delle ultime quattro partite europee contro avversarie spagnole (una sconfitta), ma non ha mai battuto una squadra spagnola in Champions League (due pareggi, cinque sconfitte).
- Lo Stuttgart ha subito gol in ognuna delle ultime 13 partite casalinghe di Champions League.
- L'Atletico ha vinto gli ultimi tre incontri di Champions League contro squadre tedesche, tutti in casa. Tuttavia, l'unica vittoria ottenuta in Germania nella fase a gironi (o fase campionato) della competizione risale all'ottobre 1996, contro il Borussia Dortmund (2-1). Nelle altre cinque occasioni è uscito sconfitto.
- Se dovesse scendere in campo, Koke supererebbe Xabi Alonso (119 presenze), portandosi all'ottavo posto nella classifica dei giocatori spagnoli con più presenze in Champions League.
- Ademola Lookman compie 29 anni il giorno della partita. Ha segnato contro lo Stuttgart in precedenza in Champions League, nella vittoria dell'Atalanta per 2-0 contro di loro nel novembre 2024.
- Il difensore Alejandro Grimaldo ha affrontato lo Stuttgart otto volte nelle sue tre stagioni come giocatore del Leverkusen, vincendo contro di loro la Supercoppa di Germania nel 2024.
- L'attaccante Alexander Sørloth ha affrontato lo Stuttgart tre volte quando militava nel Lipsia, tra il 2021 e il 2022, ottenendo due vittorie e un pareggio. La sua ultima presenza con la maglia del Lipsia è stata proprio contro lo Stuttgart.
Mercoledì 21 ottobre
- Il difensore del Como Trevoh Chalobah ha segnato in occasione della sua ultima partita da titolare contro il Manchester United, terminata con una sconfitta per 2-1 del Chelsea nel settembre 2025.
- Il portiere del Como Robert Sánchez ha affrontato il Manchester United dieci volte durante i suoi periodi al Brighton e al Chelsea, registrando un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.
- Tasos Douvikas e Assane Diao hanno entrambi segnato in ciascuna delle due partite disputate finora dal Como in Champions League.
- Lo United ha perso solo due delle ultime 16 partite europee contro avversarie italiane (10 vittorie, 4 pareggi) e appena una delle ultime otto trasferte in Italia (4 vittorie, 3 pareggi).
- I Red Devils hanno vinto solo una delle ultime dieci trasferte di Champions League (3 pareggi, 6 sconfitte). Quel successo risale alla prima partita di Michael Carrick come allenatore ad interim: un 2-0 sul campo del Villarreal nel novembre 2021. Harry Maguire è l'unico giocatore, tra quelli scesi in campo dal primo minuto in quell'occasione, a far ancora parte del club.
- A Marcus Rashford manca una presenza per raggiungere quota 50 in Champions League. Proprio in questo giorno, la scorsa stagione, ha segnato due gol contro l'Olympiacos in una partita vinta per 6-1.
- Il Lille è imbattuto in tutti e sei i precedenti europei contro squadre turche (2 vittorie, 4 pareggi) e ha vinto due delle tre partite casalinghe disputate (un pareggio). Il Galatasaray, invece, ha vinto solo due degli ultimi 11 incontri contro formazioni francesi (4 pareggi, 5 sconfitte) e non ha mai vinto nelle sei trasferte giocate in Francia (2 pareggi, 4 sconfitte).
- Il club francese è reduce da quattro sconfitte consecutive nelle coppe europee, eguagliando il record negativo registrato durante la fase a gironi della Champions League 2012/13; non ha mai subito cinque sconfitte di fila.
- Il Lille è andato a segno in ognuna delle ultime otto partite casalinghe di Champions League, ma non riesce a mantenere la porta inviolata da dieci incontri consecutivi nella competizione (tra casa e trasferta).
- In ciascuna delle ultime otto gare interne di Champions League, il Lille ha sbloccato il risultato e ha segnato nel primo tempo. Inoltre, ha chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco in ognuna delle ultime sei partite casalinghe nella competizione.
- L'attaccante del Galatasaray Victor Osimhen ha realizzato 18 gol in 38 presenze con il Lille nella stagione 2019/20. Anche Rafael Leão ha militato nel Lille, durante l'annata 2018/19, mettendo a segno otto reti in 26 partite.
- Gli ospiti non vincono da sei incontri nella fase a girone unico di Champions League (un pareggio, cinque sconfitte) e hanno perso le ultime cinque trasferte disputate nel torneo.
- Nelle ultime sei partite del Galatasaray in Champions League sono stati realizzati complessivamente 26 gol, con una media di 4,33 reti a incontro.
- L'Aston Villa è imbattuto nelle ultime 14 partite casalinghe in competizioni europee (13 vittorie, 1 pareggio) e ha vinto le ultime 11: in entrambi i casi si tratta di record per il club. Il successo per 6-0 contro il Fenerbahçe, alla seconda giornata, ha rappresentato la vittoria più ampia della squadra in una competizione UEFA.
- I "Villans" non sono riusciti a segnare in una sola occasione nelle ultime 23 partite UEFA, realizzando tre o più gol in sei degli ultimi otto incontri.
- Le ultime otto partite dell'Aston Villa in Champions League hanno prodotto complessivamente 34 reti, con una media di 4,25 gol a partita.
- L'unico precedente del Viking contro un'avversaria inglese in Europa risale al primo turno della Coppa UEFA 2002/03: dopo aver perso 2-1 sul campo del Chelsea, il club norvegese si è imposto per 4-2 in casa, passando il turno con un punteggio complessivo di 5-4.
- Zlatko Tripić ha partecipato attivamente a tre dei quattro gol segnati dal Viking in questa edizione della Champions League (un gol e due assist).
- Il Club Brugge ha vinto le sue ultime due partite contro avversarie francesi, entrambe giocate in casa nella fase a girone unico della Champions League: 4-1 contro il Monaco (settembre 2025) e 3-0 contro il Marsiglia (gennaio 2026).
- Nelle ultime sei partite di Champions League della squadra belga sono stati segnati 31 gol, con una media di 5,17 a incontro; inoltre, in ognuna delle ultime 12 gare disputate nella competizione, è stato realizzato almeno un gol nel primo tempo.
- Il Club Bruges ha perso solo una delle 13 partite casalinghe di Champions League in cui è passato per primo in vantaggio (10 vittorie, 2 pareggi).
- A Brandon Mechele manca una sola presenza per raggiungere quota 50 in Champions League: diventerebbe così il secondo giocatore del Club Bruges a tagliare questo traguardo, dopo Hans Vanaken (62).
- La vittoria per 3-2 del Lens sul campo dello Slavia Praga, nella prima giornata, ha interrotto una serie di 16 trasferte europee senza successi (7 pareggi, 9 sconfitte); tuttavia, la squadra francese non riesce a mantenere la porta inviolata da 15 partite di Champions League.
- Nei 20 incontri disputati in Champions League, il Lens si è trovato in vantaggio all'intervallo in una sola occasione.
- In questo giorno nel 1998, il Lens ottenne la sua prima vittoria nella fase principale della Champions League, battendo in casa il Panathinaikos per 1-0.
- Il Bayern ha vinto otto dei 15 precedenti tra le due squadre in Champions League, mentre l'Arsenal ha ottenuto quattro vittorie.
- Serge Gnabry del Bayern è cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, collezionando 15 presenze tra il 2012 e il 2014.
- Harry Kane ha affrontato l'Arsenal 22 volte in tutte le competizioni, vestendo le maglie di Tottenham Hotspur e Bayern, e ha realizzato 15 gol. L'attaccante ha sfidato i Gunners in ogni stagione dal 2014/15 al 2023/24, andando a segno almeno una volta in ognuna di queste dieci annate. Inoltre, ha segnato in nove presenze consecutive in Champions League.
- Il Bayern è imbattuto nelle ultime 39 partite casalinghe della fase a gironi (o fase campionato) di Champions League (37 vittorie, 2 pareggi). L'ultima sconfitta interna in questa fase risale proprio a un confronto con un'avversaria inglese: un 3-2 contro il Manchester City nel dicembre 2013.
- Il Bayern ha segnato in ognuna delle ultime 23 partite di Champions League; nelle ultime otto gare disputate nella competizione sono stati realizzati complessivamente 44 gol, con una media di 5,5 a partita.
- L'Arsenal ha vinto solo una delle ultime otto trasferte europee in Germania (2 pareggi, 5 sconfitte).
- I Gunners hanno vinto le ultime 14 partite della fase campionato di Champions League, sette delle quali in trasferta.
- L'Arsenal ha subito un gol nel primo tempo in una sola delle ultime dieci partite di Champions League.
- Henrikh Mkhitaryan, oggi all'Inter, ha trascorso tre stagioni allo Shakhtar (2010-2013), realizzando 44 gol in 106 presenze e conquistando tre doppiette (campionato e coppa nazionale) consecutive.
- L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha preso parte alla vittoria casalinga per 4-0 della Roma contro lo Shakhtar nella fase a gironi dell'edizione 2006/07. Nessun club italiano è mai riuscito a battere lo Shakhtar con uno scarto superiore ai quattro gol in una partita di Champions League.
- I nerazzurri sono imbattuti nei sette precedenti europei contro lo Shakhtar (3 vittorie, 4 pareggi), avendo subito una sola rete. Tre delle quattro sfide disputate contro lo Shakhtar nella fase a gironi di Champions League, nelle stagioni 2020/21 e 2021/22, si sono concluse sullo 0-0.
- L'Inter ha perso le ultime quattro partite di Champions League (la serie di sconfitte più lunga nella storia del club nella competizione), ma non ha mai perso una gara casalinga nel torneo in cui si è trovata in vantaggio all'intervallo (29 vittorie, 3 pareggi).
- Lo Shakhtar non vince da dieci partite europee contro avversarie italiane (4 pareggi, 6 sconfitte), avendo segnato un solo gol. L'ultimo successo risale al 2-1 contro l'Atalanta, nella fase a gironi di Champions League dell'ottobre 2019.
- In ognuna delle ultime nove partite dello Shakhtar in Champions League è stato segnato un gol nel primo tempo.
- Queste due squadre si sono affrontate quattro volte in Champions League. Nella fase a gironi 2022/23, il Real Madrid ha vinto 2-0 in casa e ha perso 3-2 a Lipsia. Negli ottavi di finale della stagione 2023/24, i "Blancos" hanno trionfato per 1-0 a Lipsia e hanno pareggiato 1-1 a Madrid.
- Yan Diomande è passato dal Lipsia al Madrid ad agosto, firmando un contratto di sette anni; nella sua unica stagione con il club tedesco, ha segnato 13 gol in 36 partite. Ibrahima Konaté, ora al Madrid, ha collezionato 66 presenze con il Lipsia tra il 2017 e il 2021.
- Il Madrid è andato a segno in ognuna delle ultime 26 partite casalinghe in competizioni europee contro avversarie tedesche, e in tutte le ultime 44 gare casalinghe disputate complessivamente in Champions League.
- Kylian Mbappé ha segnato nelle sue ultime quattro partite di Champions League. Nell'ottobre 2021, durante la fase a gironi, è andato a segno contro il Lipsia con la maglia del Paris.
- Vinícius Júnior ha realizzato due gol contro il Lipsia in Champions League con il Real Madrid: uno nella sconfitta esterna per 3-2 dell'ottobre 2022 e uno nel pareggio casalingo per 1-1 del marzo 2024.
- A Denzel Dumfries manca una sola presenza per raggiungere quota 50 in Champions League.
- Il Lipsia ha perso le ultime sei trasferte disputate nella fase a gironi (o fase campionato) di Champions League.
- Christopher Nkunku (11 gol) affianca Emil Forsberg in vetta alla classifica dei marcatori del Lipsia in Champions League; è andato a segno nella vittoria casalinga per 3-2 contro il Real Madrid, avvenuta durante la fase a gironi nell'ottobre 2022.
- L'attaccante del Betis Troy Parrott ha segnato tre gol nelle cinque partite di Eredivisie disputate contro il Feyenoord durante il suo triennio all'AZ Alkmaar, senza però mai riuscire a vincere (1 pareggio, 4 sconfitte).
- Al contrario, il centrocampista del Betis Antony ha vinto tutti e quattro gli incontri di Eredivisie contro il Feyenoord giocati quando militava nell'Ajax; ha inoltre realizzato un gol e fornito un assist nella vittoria per 2-1 del Betis contro gli olandesi, avvenuta nella fase a gironi/fase campionato della scorsa edizione dell'Europa League.
- Il Betis ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe in competizioni europee contro avversarie olandesi, mentre il Feyenoord ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime 12 sfide UEFA contro club spagnoli (1 pareggio, 9 sconfitte).
- Il Betis ha perso solo una delle ultime 12 partite disputate nella fase a gironi o nella fase campionato di competizioni europee (9 vittorie, 2 pareggi).
- Il Feyenoord è reduce da sette sconfitte consecutive nelle trasferte europee, eguagliando il record negativo del club (registrato tra il 2008 e il 2014).
- Il Feyenoord è andato a segno in ognuna delle ultime otto trasferte di Champions League, ma ha subito gol in ciascuna delle ultime 21 partite giocate fuori casa nelle competizioni UEFA.
- Lo Sporting CP ha vinto sei delle sette partite casalinghe in competizioni europee contro club austriaci. L'unica sconfitta è arrivata per 4-1 contro il LASK, nell'Europa League 2020/21.
- La squadra di casa ha vinto le ultime cinque partite casalinghe disputate nella fase a gironi/fase campionato di Champions League.
- Lo Sporting CP ha segnato in ognuna delle ultime 20 partite disputate nella fase a gironi o nella fase campionato di Champions League; inoltre, nessuno degli ultimi 62 incontri si è concluso a reti inviolate.
- Luis Suárez ha segnato in entrambe le partite della fase campionato dello Sporting CP in questa stagione.
- Il LASK non vince da 11 trasferte europee (1 pareggio, 10 sconfitte) e ha perso le ultime nove consecutivamente.
Giornate successive
- L'attaccante dell'AEK Atene Luka Jović ha militato nel Real Madrid tra il 2019 e il 2022 e, in occasione della sfida in Grecia valida per la quarta giornata, avrà l'opportunità di ricordare loro le proprie qualità.
- Il Napoli fa visita al Porto nella quarta giornata, offrendo al tecnico dei "Dragões" Francesco Farioli un primo assaggio di Champions League contro una squadra del suo Paese d'origine.
- Michael Carrick conserva ricordi piacevoli delle sfide contro la Roma, risalenti ai doppi confronti nei quarti di finale che videro il Manchester United prevalere sia nel 2006/07 che nel 2007/08. Il primo di questi incontri ha rappresentato un momento culminante nella carriera di Carrick, autore di una doppietta nel celebre 7-1 della gara di ritorno. Riuscirà a replicare quel successo nelle vesti di allenatore dello United, in occasione della sfida contro la Roma valida per la quarta giornata?
Dove si disputerà la finale di UEFA Champions League 2027?
La finale di UEFA Champions League 2026/27 si disputerà all'Estadio Metropolitano di Madrid sabato 5 giugno 2027.