Seconda giornata da record con 78 gol: serate e le giornate con più reti in Champions League

La seconda giornata di UEFA Champions League 2026/27 diventa quella con più gol di sempre nella massima competizione, 78, superando di sette reti il record stabilito la scorsa stagione alla terza giornata.

Tutte le statistiche si riferiscono alle partite della fase a gironi (sei giornate) tra il 1992/93-2023/24 (esclusa la seconda fase a gironi delle stagioni 1999/2000-2002/03) e alle partite della fase campionato (otto giornate) dal 2024/25 in poi.

Le partite di Champions League con più gol

Qual è stata la giornata di Champions League con più gol?

Seconda giornata 2026/27 (78 gol, 18 partite)

Terza giornata 2025/26 (71 gol, 18 partite)

Prima giornata 2026/27 (69 gol, 18 partite)

Prima giornata 2025/26 (67 gol, 18 partite)

Quinta giornata 2024/25 (67 gol, 18 partite)

Quinta giornata 2025/26 (64 gol, 18 partite)

Ottava giornata 2024/25 (64 gol, 18 partite)

Prima giornata 2000/01 (63 gol, 16 partite)

Seconda giornata 2025/26 (62 gol, 18 partite)

Terza giornata 2020/21 (62 gol, 16 partite)

Settima giornata 2025/26 (61 gol, 18 partite)

Ottava giornata 2025/26 (61 gol, 18 partite)

Settima giornata 2025/26 (61 gol, 18 partite)

Ottava giornata 2025/26 (61 gol, 18 partite)

Il racconto di una settimana da record

Delle 18 partite disputate nella seconda giornata, nove si sono concluse con almeno cinque gol. Aston Villa e Liverpool hanno segnato rispettivamente sei e sette reti, mentre Roma-Real Madrid e Inter-Club Brugge hanno regalato due spettacolari sfide da sette gol. Sei reti anche in Viking-Bayern, mentre il Paris Saint-Germain ha vinto 4-2 in casa del Manchester City..

Bradley Barcola, autore di una tripletta per il Liverpool Liverpool FC via Getty Images

Martedì 13 ottobre 2026

Lens - Sporting CP 0-2

Sabah - Slavia Praha 2-0

Arsenal - Lille 3-0

Atlético de Madrid - Manchester United 2-0

Inter - Club Brugge 3-4

Galatasaray - Barcelona 1-4

Leipzig - PSV Eindhoven 1-0

Viking - Bayern München 3-3

Villarreal - Napoli 3-1

Mercoledì 14 ottobre 2026

Feyenoord - Como 3-2

LASK - Liverpool 3-6

Roma - Real Madrid 3-4

Aston Villa - Fenerbahçe 6-0

Shakhtar Donetsk - AEK Athens 3-1

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund 1-0

Manchester City - Paris Saint-Germain 2-4

Real Betis - Porto 3-2

Slovan Bratislava - Stuttgart 0-3

I 655 gol in 189 partite nella stagione 2025/26 hanno rappresentato un nuovo record, sia per il maggior numero di gol che per i gol a partita, con una media di 3,47 a partita che ha superato il primato dell'anno precedente: 3,27 gol in media a partita.

Qual è il record di gol segnati in una serata della fase campionato di Champions League?

64 gol in 18 partite, 29/01/2025

Aston Villa - Celtic 4-2

Bayer Leverkusen - Sparta Praha 2-0

Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk 3-1

Young Boys - Crvena Zvezda 0-1

Barcelona - Atalanta 2-2

Bayern München - Slovan Bratislava 3-1

Inter - Monaco 3-0

Salzburg - Atlético de Madrid 1-4

Girona - Arsenal 1-2

GNK Dinamo - AC Milan 2-1

Juventus - Benfica 0-2

LOSC Lille - Feyenoord 6-1

Manchester City - Club Brugge 3-1

PSV Eindhoven - Liverpool 3-2

Sturm Graz - Leipzig 1-0

Sporting CP - Bologna 1-1

Brest - Real Madrid 0-3

Stuttgart - Paris Saint-Germain 1-4

Qual è stato il record di gol in una serata della fase a gironi di Champions League?

21 ottobre 2014: Roma - Bayern 1-7

44 gol in 12 partite, 01/10/1997

Monaco - Leverkusen 4-0, Lierse - Sporting CP 1-1

Beşiktaş - Paris Saint-Germain 3-1, IFK Göteborg - Bayern München 1-3

Rosenborg - Olympiacos 5-1, Porto - Real Madrid 0-2

Dynamo Kyiv - Newcastle 2-2, Barcelona - PSV Eindhoven 2-2

Manchester Utd - Juventus 3-2, Feyenoord - Košice 2-0

Parma - Galatasaray 2-0, Borussia Dortmund - Sparta Praha 4-1

Record della fase a gironi/campionato

Qual è stato il record di gol in un girone di Champions League in una sola serata?

16 gol

25/10/2022, Gruppo H: Benfica - Juventus 4-3, Paris - Maccabi Haifa 7-2

Qual è il record di gol per ogni giornata di Champions League?

Prima giornata: 69 gol in 18 partite (2026/27)

Seconda giornata: ﻿78 gol in 18 partite (2026/27)

Terza giornata: 71 gol in 18 partite (2025/26)﻿

Quarta giornata: 58 gol in 16 partite (2012/13)

Quinta giornata: 59 gol in 16 partite (2022/23)

Sesta giornata: 59 gol in 18 partite (2024/25)

Settima giornata: 61 gol in 18 partite (2025/26)

Ottava giornata 64 gol in 18 partite (2024/25)