Prima giornata Champions League, giovedì: vincono Como, Bayern e United, pari Roma

La prima giornata della fase campionato di UEFA Champions League si conclude con le vittorie eclatanti del Como, al suo esordio, e di due squadre decisamente più abituate a questo palcoscenico come Bayern München e Manchester United.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di giovedì.

Classifica fase campionato

Highlights: Bayern München - Bodø/Glimt 5-0

La squadra tedesca segna cinque gol nel secondo tempo e prende subito il largo. Un palo colpito da Joshua Kimmich è l'occasione più pericolosa dei primi 45 minuti, ma nell'intervallo il portiere ospite Nikita Haikin è costretto a uscire e il suo sostituto Julian Faye Lund deve subito raccogliere la palla in fondo al sacco dopo il gol di Jamal Musiala. Harry Kane raddoppia di testa, poi un tiro imparabile di Alphonso Davies e una doppietta nel finale di Michael Olise affossano un Bodø/Glimt che termina la gara in dieci uomini dopo l'espulsione nel finale di Odin Bjørtuft.

Player of the Match: Michael Olise (Bayern)

L'undici di Michael Carrick festeggia il ritorno in Champions League con un successo convincente contro il Sabah, al debutto nella competizione. Matheus Cunha porta in vantaggio i padroni di casa a metà del primo tempo e, dopo il gol del pareggio sfiorato da Joy-Lance Mickels, Bruno Fernandes e Benjamin Šeško danno il controllo della partita ai Red Devils in tre minuti prima dell'intervallo. Lisandro Martínez chiude i conti nella ripresa.

Player of the Match: Patrick Dorgu (Manchester United)

Highlights: Fenerbahçe - Roma 1-1 ﻿

Il Fenerbahçe torna al gol nella competizione dopo 18 anni grazie ad Archie Brown, che mette a segno la prima rete del club nella fase campionato e gli permette di pareggiare l'avvincente sfida di Istanbul contro la Roma. I giallorossi, assenti dalla Champions League dal 2019, mettono alla prova i riflessi di Ederson con Paulo Dybala e passano in vantaggio al 39' grazie a un tiro dalla distanza di Bryan Cristante. Brown firma il pareggio poco dopo la ripresa; nel finale, i padroni di casa sfiorano la vittoria con un colpo di testa di Nathan Aké che però colpisce la traversa.

Player of the Match: Archie Brown (Fenerbahçe)

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Highlights: PSV - Shakhtar 1-1

PSV e Shakhtar si dividono la posta al termine di una partita molto equilibrata e decisa da due bei gol, uno prima e uno dopo l’intervallo. Gleiker Mendoza porta in vantaggio gli ospiti con un tiro spettacolare da posizione defilata allo scadere del primo tempo. Poco dopo la ripresa, il PSV pareggia con Sergiño Dest su assist di Armando Obispo. Nel finale, Dest salva il risultato con un intervento decisivo su Lassina Traoré.﻿

Player of the Match: Sergiño Dest (PSV)

Il Como si presenta sul palcoscenico più importante con una prestazione magistrale per velocità e precisione. Alla squadra di Cesc Fàbregas bastano 15 minuti per segnare il primo gol in Champions League, con Martin Baturina che insacca dopo un bello scambio con Tasos Douvikas, mentre 23' più tardi i ruoli si invertono e arriva il 2-0. Assane Diao sigla il terzo gol in contropiede dopo l'intervallo e, nonostante la rete ospite di Andrija Maksimović, il subentrato Máximo Perrone ripristina il vantaggio di tre reti al 90'.

Player of the Match: Martin Baturina (Como)

Il Lens rimonta da un 2-1 allo scadere e strappa i tre punti a uno Slavia che per due volte si trova in vantaggio con un uomo in meno. A sferrare il colpo decisivo nei minuti di recupero è Ruben Aguilar dopo una doppietta di Danijel Šturm che aveva portato i padroni di casa a un passo dalla prima vittoria in Champions League dopo quasi 7000 giorni. La prima rete di Šturm viene vanificata da Abdallah Sima, poi Florian Thauvin risponde al secondo gol sloveno e Aguilar completa la rimonta al 93'.

Player of the Match: Florian Thauvin (Lens)

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