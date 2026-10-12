Kane fa nove di fila: chi ha segnato in più partite consecutive di Champions League?
lunedì 12 ottobre 2026
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Kane segna per la nona partita consecutiva ed eguaglia Robert Lewandowski e Ruud van Nistelrooy, ma il record è ancora di Cristiano Ronaldo.
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Cristiano Ronaldo detiene il record di partite consecutive a segno in UEFA Champions League, con una striscia di 11 gare nella stagione 2017-18, ma Harry Kane lo tallona sempre più da vicino.
Andando a segno contro il Viking alla seconda giornata di questa edizione, Kane è diventato il quarto giocatore dopo Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy e Robert a trovare la rete in nove partite consecutive della massima competizione europea per club. Solo Lewandowski è riuscito in questa impresa, in due diverse occasioni.
La striscia da record di Ronaldo è iniziata con la doppietta nel 4-1 tra Real Madrid e Juventus nella finale di Champions League del 2017. L'attaccante ha poi segnato nelle sei partite della fase a gironi 2017/18 e in entrambe le gare degli ottavi e dei quarti di finale contro Paris Saint-Germain e Juventus, per un totale di 17 gol in 11 partite consecutive.
Chi ha segnato per il maggior numero di partite consecutive di Champions League?
11: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2017–18)
9: Ruud van Nistelrooy (Manchester United, 2002–03)
9: Robert Lewandowski (Bayern München, 2019–20)
9: Robert Lewandowski (Bayern München, 2020–21)
9: Harry Kane (Bayern München, 2026–presente)
8: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2013–14)
* Statistiche solo dalla fase a gironi/campionato alla finale.