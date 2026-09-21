Quali giocatori hanno vinto più partite in Champions League?
lunedì 21 settembre 2026
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Cristiano Ronaldo è in testa alla classifica, ma Manuel Neuer si avvicina al suo record.
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Sono quattro i giocatori che hanno vinto più di 100 partite di UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo detiene attualmente il record con 115 successi nella competizione.
Il suo primato, però, potrebbe però non durare ancora a lungo, perché il portiere Manuel Neuer si avvicina rapidamente. Ecco l'elenco dei giocatori più vincenti in singole partite di Champions League.
Quali giocatori hanno vinto più partite di Champions League?
Cristiano Ronaldo, Thomas Müller, Manuel Neuer e Iker Casillas sono gli unici giocatori nella storia della Champions League ad aver vinto più di 100 partite.
Ultimo aggiornamento: 10/09/26
|Giocatore
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Cristiano Ronaldo
|115
|36
|32
|Thomas Müller
|111
|21
|31
|Manuel Neuer
|108
|21
|33
|Iker Casillas
|101
|34
|42
|Lionel Messi
|95
|41
|27
|Toni Kroos
|95
|27
|29
|Karim Benzema
|94
|27
|31
|Xavi Hernández
|91
|35
|25
|Robert Lewandowski
|91
|20
|33
|Luka Modrić
|88
|24
|30