Record e statistiche della fase a gironi/fase campionato di Champions League

Tutte le statistiche si riferiscono alle partite della fase a gironi (sei giornate) tra il 1992/93 e il 2023/24 (esclusa la seconda fase a gironi nelle stagioni 1999/2000–2002/03) e alle partite della fase di campionato (otto giornate) dal 2024/25 in poi. Le squadre indicate per i giocatori sono solo quelle per cui sono scesi in campo/hanno segnato nella fase a gironi/fase di campionato della UEFA Champions League.

Giocatori

Quali giocatori hanno collezionato più presenze nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

98 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

95 Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

86 Lionel Messi (Barcellona, Paris)

83 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

81 Thomas Müller (Bayern)

81 Sergio Ramos (Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sevilla)

80 Xavi Hernández (Barcellona)

78 Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Paris, Manchester United, Milan)

78 Toni Kroos (Bayern, Real Madrid)



Quali giocatori hanno segnato più gol nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

80 Lionel Messi (Barcellona, Paris)

73 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

64 Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern, Barcellona)

56 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)



Di chi è il record di gol in una partita della fase a gironi/fase campionato di Champions League?

5 Luiz Adriano (BATE Borisov - Shakhtar 0-7, 21/10/14)

Di chi è il record di gol in una fase a gironi/fase campionato di Champions League?

11 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2015/16)

Quali giocatori hanno segnato in tutte le giornate di una fase a gironi/fase campionato?

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2017/18)

Sébastien Haller (Ajax, 2021/22)

Jonas ha segnato dopo 11 secondi della partita col Leverkusen @Getty Images

Qual è stato il gol più veloce nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

10,96 secondi Jonas (Valencia - Leverkusen 3-1, 01/11/11)

Qual è stato l'autogol più veloce nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

1:09 Iñigo Martínez (Manchester United - Real Sociedad 1-0, 23/10/13)

Qual è stata la tripletta più veloce nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

7 minuti Mohamed Salah (Rangers - LivRangers - Liverpool 1-7, 07/12/11erpool 1-7, 12/10/22)

Chi è stato il giocatore più giovane della fase a gironi/fase campionato di Champions League?

16 anni 18 giorni Youssoufa Moukoko (Zenit - Dortmund 1-2, 08/12/20)

Chi è stato il marcatore più giovane della fase a gironi/fase campionato di Champions League?

17 anni 40 giorni Ansu Fati (Inter - Barcellona 1-2, 10/12/19)

Chi è stato il giocatore più anziano della fase a gironi/fase campionato di Champions League?

43 anni 252 giorni Marco Ballotta (Real Madrid - Lazio 3-1, 11/12/07)

Chi è stato il marcatore più anziano della fase a gironi/fase campionato di Champions League?

40 anni 290 giorni Pepe (Porto - Shakhtar Donetsk5-3, 13/12/23)

Squadre

Quali squadre hanno partecipato più volte alla fase a gironi/fase campionato di Champions League?

29 Barcellona, Real Madrid

28 Bayern Monaco

Incluso 2024/25

Quali squadre hanno totalizzato più punti in Champions League nella fase a gironi/fase campionato (2 punti a vittoria nel 1992/93, 1993/94 e 1994/95)?

367 Real Madrid

349 Bayern

345 Barcelona

Quali squadre hanno segnato più gol in Champions League?

406 Real Madrid

367 Bayern

364 Barcelona

Quale squadra ha superato più volte la fase a gironi/fase campionato di Champions League?

28 Real Madrid

Quale squadra ha superato più volte consecutivamente la fase a gironi/fase campionato di Champions League?

27 Real Madrid (dal 1997/98)

Quale squadra è arrivata prima più volte nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

19 Barcellona

Quale squadra è arrivata prima più volte consecutivamente nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

13 Barcellona (2007/08–2019/20)

Quante squadre hanno vinto tutte e sei le partite di una fase a gironi di Champions League?

12 AC Milan (1992/93), Paris Saint-Germain (1994/95), Spartak Moskva (1995/96), Barcellona (2002/03), Real Madrid (2011/12, 2014/15, 2023/24), Bayern München (2019/20, 2021/22), Ajax (2021/22), Liverpool (2021/22), Manchester City (2023/24)

Una squadra ha mai pareggiato tutte e sei le partite di una fase a gironi di Champions League?



AEK Atene (2002/03)

Qual è il record di gol segnati in una fase a gironi/fase campionato di Champions League?



25 Paris Saint-Germain (2017/18)

Highlights: Paris - Celtic 7-1

Qual è il record di gol subiti in una fase a gironi/fase campionato di Champions League?

24 BATE Borisov (2014/15), Legia Warszawa (2016/17), Viktoria Plzeň (2022/23)

Qual è il record di gol totali (segnati e subiti) in una fase a gironi/fase campionato di Champions League?



33 Legia Varsavia (2016/17)

Qual è stato il minor numero di gol subiti in una fase a gironi/fase campionato di Champions League?

1 Milan (1992/93), Ajax (1995/96), Juventus (1996/97, 2004/05), Villarreal (2005/06), Liverpool (2005/06), Chelsea (2005/06), Manchester United (2010/11), Monaco (2014/15), Paris Saint-Germain (2015/16), Barcellona (2017/18), Manchester City (2020/21)

Qual è stato il minor numero di gol segnati in una fase a gironi/fase campionato di Champions League?

0 Deportivo La Coruña (2004/05), Maccabi Haifa (2009/10), Dinamo Zagreb (2016/17)

Qual è stato il distacco più ampio sulla seconda nella fase a gironi di Champions League?

11 Spartak Moskva (1995/96), Barcellona (2002/03), Real Madrid (2014/15), Liverpool (2021/22)

Qual è stata la qualificazione con il minor numero di punti nella fase a gironi di Champions League (3 punti a vittoria)?

6 FC Zenit (2013/14)

Qual è stato il maggior numero di punti conquistati nella fase a gironi di Champions League senza qualificazione (3 punti a vittoria)?

12 Paris Saint-Germain** (1997/98), Napoli (2013/14)

**Classificatosi al secondo posto, ma non tra le due migliori seconde che si qualificavano per la fase successiva

Highlights: Dortmund - Legia 8-4

Partite

Qual è il record di gol in una partita della fase a gironi/fase campionato di Champions League?

12 Borussia Dortmund - Legia Varsavia 8-4 (22/11/16)



Qual è stato il margine di vittoria più ampio in una partita della fase a gironi/fase campionato di Champions League?

8-0 Liverpool - Beşiktaş 8-0 (06/11/07), Real Madrid - Malmö 8-0 (08/12/15)

Qual è stato il pareggio con più gol in una partita della fase a gironi/fase campionato di Champions League?

4-4 Hamburg - Juventus 4-4 (13/09/00), Bayer Leverkusen - Roma 4-4 (20/10/15), Chelsea - Ajax 4-4 (05/11/19)

Altro

Qual è stata la fase a gironi/fase campionato con più gol segnati?

308 2019/20

Qual è stato il girone con più gol segnati nella storia della Champions League?

53 2019/20 Gruppo B

Record per nazione



Quali nazioni hanno partecipato più volte alla fase a gironi/fase campionato di Champions League?

113 Spagna

108 Inghilterra

100 Germania

99 Italia

Incluso 2024/25

Quali nazioni hanno avuto più rappresentanti diverse nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

15 Germania14 Spagna

12 Francia

11 Inghilterra, Italia

Incluso 2024/25

Quante nazioni sono state rappresentate nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

34 Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Kazakistan, Moldavia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina

Quante nazioni non sono mai state rappresentate nella fase a gironi/fase campionato di Champions League?

21 Albania, Andorra, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Estonia, Isole Faroe, Nord Macedonia, Galles, Georgia, Gibilterra, Irlanda del Nord, Islanda, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Repubblica d'Irlanda, San Marino