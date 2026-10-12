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Chi ha segnato in più partite consecutive di Champions League?

lunedì 12 ottobre 2026

Harry Kane, Robert Lewandowski e Ruud van Nistelrooy vantano ottime serie, ma il record è di Cristiano Ronaldo.

La striscia di gol di Harry Kane in Champions League con il Bayern

Cristiano Ronaldo detiene il record di partite consecutive a segno in UEFA Champions League, con una striscia di 11 nella stagione 2017-18, ma Harry Kane lo tallona da vicino in questa stagione.

Kane potrebbe diventare il quarto giocatore dopo Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy e Robert – a trovare la rete in nove partite consecutive della massima competizione europea per club se dovesse andare a segno contro il Viking alla seconda giornata . Solo Lewandowski è riuscito in questa impresa, in due diverse occasioni.

La striscia da record di Ronaldo è iniziata con la doppietta nel 4-1 tra Real Madrid e Juventus nella finale di Champions League del 2017. L'attaccante ha poi segnato nelle sei partite della fase a gironi 2017/18 e in entrambe le gare degli ottavi e dei quarti di finale contro Paris Saint-Germain e Juventus, per un totale di 17 gol in 11 partite consecutive.

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

Chi ha segnato per il maggior numero di partite consecutive di Champions League?

11: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2017–18)
9: Ruud van Nistelrooy (Manchester United, 2002–03)
9: Robert Lewandowski (Bayern München, 2019–20)
9: Robert Lewandowski (Bayern München, 2020–21)
8: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2013–14)
8: Harry Kane (Bayern München, 2026–present)

* Statistiche solo dalla fase a gironi/campionato alla finale.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 12 ottobre 2026

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