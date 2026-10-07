Seconda giornata Champions League: le statistiche e i temi di ogni partita
mercoledì 7 ottobre 2026
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Tutti i dettagli di ogni incontro della seconda giornata di UEFA Champions League con le nostre statistiche.
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La UEFA Champions League torna protagonista con la seconda giornata, in programma il 13 e 14 ottobre.
UEFA.com analizza i temi e le principali statistiche di ogni partita della fase campionato.
Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione. Statistiche dalla fase a gironi/campionato alla finale salvo diversa indicazione.
Martedì 13 ottobre
- Il Lens ha ingaggiato Franjo Ivanović in prestito dal Benfica durante l'estate. L'attaccante ha pareggiato una partita e vinto l'altra contro lo Sporting CP la scorsa stagione.
- Il Lens ha perso solo due delle ultime dieci partite di Champions League (5 vittorie e 3 pareggi) e punta a vincere tre gare consecutive per la prima volta.
- La squadra francese ha segnato in tutte e nove le partite casalinghe di Champions League, ma non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 14 gare nella competizione.
- Il Lens è imbattuto da sei gare casalinghe di Champions League (4 vittorie e 2 pareggi).
- Lo Sporting CP ha vinto le ultime tre partite contro avversarie francesi, sempre nella fase campionato di Champions League: ha battuto il Lille 2-0 nella stagione 2024/25 e sia Marsiglia che Paris 2-1 la scorsa stagione. Tuttavia, tutte queste vittorie sono arrivate a Lisbona.
- La squadra portoghese ha vinto le ultime tre gare della fase campionato.
- Il Sabah ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe di qualificazione (GF12 GS2), mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.
- Nessuna delle 23 partite disputate dal Sabah nelle competizioni UEFA si è conclusa a reti inviolate. Nelle ultime quattro sono stati segnati ben 18 gol.
- Lo Slavia non vince da 20 gare ufficiali di Champions League (7 pareggi e 13 sconfitte), una serie negativa che risale al settembre 2007.
- La squadra ceca è alla ricerca della sua prima vittoria esterna nel tabellone principale di Champions League dopo 11 tentativi (4 pareggi e 6 sconfitte).
- Nelle ultime tre partite ufficiali di Champions League dello Slavia sono stati segnati almeno cinque gol.
- Gabriel, difensore dell'Arsenal, ha collezionato 52 presenze con il Lille tra il 2017 e il 2020 prima di approdare al club londinese.
- Viktor Gyökeres (Arsenal) ha fatto il suo debutto in Champions League contro il Lille, segnando nella vittoria per 2-0 dello Sporting CP nella fase campionato 2024/25 a settembre 2024.
- L'Arsenal ha vinto 13 partite consecutive nella fase campionato e ha perso solo due delle ultime 31 partite della fase a gironi/campionato (25 vittorie e 4 pareggi).
- La squadra londinese ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite di Champions League e ha segnato tre o più gol in cinque delle ultime sei gare casalinghe della fase campionato.
- Olivier Giroud ha segnato 73 gol in 180 partite con l'Arsenal tra il 2012 e il 2018, di cui 12 in 29 presenze in Champions League.
- Dilane Bakwa è in prestito al Lille dal Nottingham Forest e ha fatto il suo debutto in Premier League nella sconfitta per 3-0 contro l'Arsenal il 13 settembre 2025.
- Il centrocampista del Lille, Nabil Bentaleb, ha giocato nel Tottenham dal 2013 al 2017. Ha subito due sconfitte contro l'Arsenal di Mikel Arteta nella stagione 2013/14, ma ha servito l'assist per il gol della vittoria di Harry Kane nel suo ultimo derby del nord di Londra a febbraio 2015.
- Il Lille ha perso le ultime otto trasferte contro squadre inglesi.
- Il difensore dell'Atletico Madrid, Cristian Romero, era il capitano del Tottenham ed è stato Player of the Match quando la sua squadra ha battuto il Manchester United nella finale di UEFA Europa League 2025. Tuttavia, è stato espulso nella sua ultima gara contro i Red Devils, vinta in casa per 2-0 dallo United il 7 febbraio di quest'anno.
- Julián Alvarez ha giocato nel Manchester City tra il 2022 e il 2024. Ha vinto tutte e tre i derby di Premier League, ma ha perso 2-1 contro lo United nella finale di FA Cup del 2024 alla sua ultima partita con la maglia del City.
- L'Atletico Madrid non ha mai vinto una partita della fase a gironi/campionato contro una squadra inglese (4 pareggi e 7 sconfitte).
- La squadra spagnola ha segnato nel primo tempo in 11 delle ultime 12 partite casalinghe della fase a gironi/campionato.
- Matheus Cunha, attaccante del Manchester United, ha giocato nell'Atletico Madrid dal 2021 al 2023, segnando sette gol in 54 partite in tutte le competizioni.
- Harry Maguire, Diogo Dalot, Luke Shaw, Bruno Fernandes e Marcus Rashford hanno giocato nell'ultimo incontro tra le due squadre, con una vittoria complessiva dell'Atletico per 2-1 agli ottavi di finale della stagione 2021/22.
- Il Manchester United ha perso solo una delle ultime 11 partite contro avversarie spagnole (7 vittorie e 3 pareggi).
- Nessuna delle ultime 49 partite del Manchester United nelle competizioni UEFA si è conclusa a reti inviolate. L'ultimo 0-0 risale al febbraio 2021 contro un'altra squadra spagnola, la Real Sociedad.
- Aleksandar Stanković è tornato all'Inter dal Club Brugge quest'estate, dopo nove gol in 55 presenze con la squadra belga la scorsa stagione.
- L'Inter è stata sconfitta in sei delle ultime sette partite di Champions League (1 vittoria). Ha perso tre gare consecutive, eguagliando la striscia di sconfitte più lunga nella storia del club nella competizione, e tre consecutive in casa, altro record negativo nella competizione.
- Nessuna delle ultime 16 partite dell'Inter nella fase campionato si è conclusa con un pareggio (11 vittorie e 5 sconfitte).
- L'Inter ha vinto le ultime 18 gare di Champions League quando è andata all'intervallo in vantaggio.
- Il Club Brugge ha ingaggiato Yann Sommer dall'Inter in estate. Il portiere trentasettenne ha collezionato 139 presenze con la maglia nerazzurra tra il 2023 e il 2026.
- La squadra belga ha vinto solo due delle ultime 18 partite contro avversarie italiane (6 pareggi e 10 sconfitte).
- Nelle ultime 16 partite di Champions League del Club Brugge sono stati segnati 66 gol, una media di 4,13 a partita.
- İlkay Gündoğan del Galatasaray ha segnato cinque gol in 51 presenze con il Barcellona nella stagione 2023/24, la sua unica con il club. Il centrocampista tedesco è stato anche compagno di squadra di João Cancelo, Rodri e Gabriel Jesus al Manchester City.
- L'unica vittoria del Galatasaray contro il Barcellona risale al novembre 1994, 2-1. In campo c'era anche l'attuale allenatore Okan Buruk (unica apparizione in Champions League contro i blaugrana), entrato dalla panchina quando la sua squadra era già in svantaggio per 1-0.
- La squadra turca ha vinto solo una delle ultime 22 partite contro avversarie spagnole (6 pareggi e 15 sconfitte) e non vince da nove (2 pareggi e 7 sconfitte), ovvero dal 3-2 contro il Real Madrid ai quarti di finale di Champions League nell'aprile 2013.
- Pedri ha segnato nell'ultimo incontro tra le due squadre, vinto 2-1 dal Barcellona al ritorno degli ottavi di Europa League nel marzo 2022.
- Raphinha ha segnato 21 gol in Champions League, tutti nelle ultime 24 presenze, ed era rimasto a secco nelle prime dieci.
- Lamine Yamal ha segnato 12 gol in Champions League prima dei 20 anni, arrivando a una sola lunghezza dal record di Kylian Mbappé.
- Nelle ultime 31 gare di Champions League, il Barcellona ha segnato in media 4,55 gol a partita, per un totale di 141 reti, ma non è riuscito a tenere la porta inviolata in 16 occasioni.
- Johan Bakayoko è passato al Lipsia dal PSV nel 2025. L'attaccante ha segnato 33 gol in 130 partite in tutte le competizioni e ha vinto due Eredivisie con il PSV tra il 2022 e il 2025.
- Il Lipsia ha vinto solo una delle ultime 11 partite di Champions League (1 pareggio 9 sconfitte).
- La squadra tedesca non ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 19 partite delle competizioni UEFA.
- Lutsharel Geertruida è passato al PSV in prestito dal Lipsia ad agosto, dopo aver collezionato 35 presenze con il club tedesco nella stagione 2024/25 (la sua unica in Germania).
- Il PSV ha vinto solo una delle sue 21 trasferte in Germania (5 pareggi e 15 sconfitte).
- Il PSV è stato in vantaggio all'intervallo solo in una delle ultime 13 partite di Champions League.
- Il Viking non vince da sette partite contro squadre tedesche (2 pareggi e 5 sconfitte).
- Nelle ultime 11 partite del Viking nelle competizioni UEFA sono stati segnati 47 gol, una media di 4,3 a partita.
- Harry Kane ha segnato in otto partite consecutive di Champions League ed è stato appena il quarto giocatore a riuscirci.
- Scendendo in campo contro il Bodø/Glimt alla prima giornata, Manuel Neuer ha eguagliato un record di Iker Casillas, che ha giocato contro 53 squadre diverse in Champions League. Inoltre, gli manca una sola presenza per eguagliare il record di presenze per un giocatore tedesco in Champions League, detenuto da Thomas Müller con 163.
- Il Bayern non ha mai perso in nove partite contro squadre norvegesi (7 vittorie e 2 pareggi).
- Il Bayern ha segnato quattro o più gol in cinque delle ultime sette gare di Champions League.
- Villarreal e Napoli si sono affrontate sei volte, con due vittorie a testa e due pareggi. Il Napoli ha vinto gli unici due incontri disputati in Champions League, imponendosi 2-0 sia in casa che in trasferta nella fase a gironi 2011/12.
- La squadra spagnola non vince da 12 partite di Champions League (2 pareggi e 10 sconfitte) e ha perso le ultime sette gare della fase campionato.
- Il Sottomarino Giallo non segna nel primo tempo da sette partite di Champions League.
- Il difensore del Napoli, Rafa Marín, ha trascorso la stagione 2025/26 in prestito al Villarreal, collezionando 31 presenze, mentre il centrocampista Frank Anguissa ha giocato nel Villarreal in prestito dal Fulham nella stagione 2019/20.
- Gli azzurri hanno vinto solo due delle ultime 18 partite contro squadre spagnole (6 pareggi e 10 sconfitte) e sono senza vittorie da sei incontri (2 pareggi e 4 sconfitte).
- Il Napoli non ha mai vinto in trasferta nelle ultime sei gare di Champions League (1 pareggio e 5 sconfitte).
Mercoledì 14 ottobre
- Il Feyenoord ha vinto solo una delle ultime sette partite contro avversarie italiane (3 pareggi e 3 sconfitte).
- La squadra dei Paesi Bassi ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Champions League, qualificazioni comprese (1 sconfitta), e punta alla terza vittoria casalinga consecutiva nella fase campionato.
- Il Feyenoord ha vinto le ultime nove partite di Champions League quando si trovava in vantaggio all'intervallo.
- La squadra dei Paesi Bassi non è riuscita a segnare solo in due delle ultime 16 partite della fase a gironi/campionato di Champions League.
- Avendo segnato alla prima giornata, Martin Baturina del Como è alla seconda marcatura in due gare consecutive di Champions League dopo quella con la maglia della GNK Dinamo contro il Milan nella fase campionato a gennaio 2025.
- Il LASK non ha mai vinto in sei partite contro avversarie inglesi (1 pareggio e 5 sconfitte).
- Il LASK non vince da nove partite della fase a gironi/campionato delle competizioni europee (3 pareggi e 6 sconfitte).
- Il centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, ha affrontato il LASK cinque volte con la sua ex squadra, il Salisburgo, vincendone quattro e perdendone una. Nelle prime tre ha contribuito con due gol e quattro assist.
- Cody Gakpo ha segnato due gol nel 4-0 tra Liverpool e LASK nella fase a gironi di UEFA Europa League 2023/24.
- Il Liverpool ha vinto otto delle dieci partite disputate contro squadre austriache (1 sconfitta) ed è imbattuto in trasferta (4 vittorie e 1 pareggio).
- I Reds hanno totalizzato otto vittorie su dieci contro squadre austriache (1 pareggio e 1 sconfitta) e sono imbattuti in trasferta con quattro vittorie e un pareggio.
- Le due squadre si sono affrontate 12 volte, con otto vittorie per il Real Madrid, tre per la Roma e un pareggio. La squadra spagnola ha vinto gli ultimi quattro incontri senza subire gol e ha anche vinto cinque delle sei trasferte a Roma (1 sconfitta).
- Paolo Dybala e Donyell Malen hanno perso una finale di Champions League contro il Real Madrid: Dybala con la Juventus nel 2017, Malen con il Borussia Dortmund nel 2024.
- La Roma ha vinto otto delle ultime nove partite casalinghe di Champions League (1 sconfitta).
- A 27 anni e 298 giorni, Kylian Mbappé potrebbe diventare il giocatore più giovane a raggiungere le 100 presenze in Champions League, battendo il record di Lionel Messi (28 anni e 84 giorni).
- José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha guidato la Roma dal 2021 al 2024, portandola alla vittoria della prima edizione della UEFA Conference League nella stagione 2021/22 e alla finale di Europa League nella stagione successiva.
- Il difensore del Real Madrid, Dean Huijsen, ha disputato 24 partite con la Roma durante il periodo in prestito dalla Juventus nel 2024, mentre Antonio Rüdiger ha collezionato 72 presenze con i giallorossi tra il 2015 e il 2017.
- Le merengues hanno vinto 20 delle ultime 22 partite contro squadre italiane (2 sconfitte).
- L'Aston Villa ha vinto tutti e tre gli incontri tra le due squadre, senza subire gol. L'ultimo si è concluso con un 1-0 in trasferta alla settima giornata della scorsa Europa League.
- La formazione inglese è imbattuta da 13 partite casalinghe europee (P1) e ha vinto le ultime dieci.
- L'Aston Villa non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 22 partite e ha mantenuto la porta inviolata in nove delle ultime 13 gare casalinghe europee.
- Marco Asensio (Fenerbahçe) ha segnato otto gol in 21 partite durante il periodo in prestito all'Aston Villa nella seconda metà della stagione 2024/25, di cui tre in quattro gare di Champions League.
- Romelu Lukaku (Fenerbahçe) ha segnato otto gol nelle ultime sette partite contro Villa, Everton e Chelsea. Gli manca un solo gol per diventare il primo giocatore belga a raggiungere quota 50 reti nelle competizioni UEFA per club.
- Il Fenerbahçe non vince da otto partite di Champions League (3 pareggi e 5 sconfitte).
- In otto delle ultime dieci gare di Champions League, la formazione turca è andata all'intervallo in svantaggio.
- Lo Shakhtar non ha mai perso in cinque partite contro le squadre greche (1 vittoria e 4 pareggi).
- La squadra di casa ha perso solo quattro delle ultime 21 gare europee (10 vittorie e 7 pareggi).
- Lo Shakhtar è stato in vantaggio all'intervallo in quattro delle ultime sei partite di Champions League.
- Il centrocampista ucraino dell'AEK, Oleksandr Zubkov, ha segnato 20 gol in 107 presenze con lo Shakhtar in due periodi diversi (2015-18, 2022-2025).
- Il difensore dell'AEK, Domagoj Vida, ha affrontato lo Shakhtar Donetsk più di qualsiasi altro club nella sua carriera. Ha sfidato i "minatori" 18 volte con la maglia della Dynamo Kyiv tra il 2013 e il 2018, subendo dieci sconfitte.
- La squadra greca ha perso solo tre delle ultime 20 partite europee (12 vittorie e 5 pareggi).
- Haitam Aleesami e Jens Petter Hauge sono andati a segno per il Bodø/Glimt nel 2-2 contro il Dortmund della scorsa fase campionato.
- Jens Petter Hauge ha segnato contro il Dortmund anche al suo debutto in Bundesliga con l'Eintracht Frankfurt il 14 agosto 2021.
- Il Bodø/Glimt ha vinto le ultime cinque partite casalinghe europee, qualificazioni comprese, segnando tre gol in ciascuna.
- Serhou Guirassy del Borussia Dortmund potrebbe balzare al quarto posto nella classifica dei marcatori di Champions League nelle prime 30 presenze, avendo segnato 21 gol in 29 partite. I primi quattro in questa classifica sono Erling Haaland (35 gol), Ruud van Nistelrooy (26), Filippo Inzaghi (25) e Harry Kane (21).
- Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle sette partite contro squadre norvegesi (4 vittorie e 2 pareggi). In queste gare sono stati segnati complessivamente 37 gol, una media di 5,29 a partita.
- Nelle ultime 17 gare della squadra tedesca nella fase campionato sono stati segnati 75 gol, una media di 4,41 a partita.
- Il City è in vantaggio negli scontri diretti con quattro vittorie, due sconfitte e due pareggi. Tuttavia, il Paris Saint-Germain ha vinto l'ultimo incontro per 4-2 in casa alla settima giornata di Champions League 2024/25.
- Erling Haaland ha segnato 59 gol in 59 partite di Champions League. Se scenderà in campo, batterà il record di gol segnati da nelle prime 60 presenze in Champions League, attualmente detenuto da Ruud van Nistelrooy con 48 reti. Haaland è anche il miglior marcatore del City in Champions League a pari merito con Sergio Agüero con 36 gol.
- Il portiere del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, ha collezionato 161 presenze con la maglia del PSG tra il 2021 e il 2025, vincendo quattro campionati e la Champions League 2025.
- Il City ha perso solo una delle ultime 25 gare casalinghe della fase a gironi/campionato (21 vittorie e 3 pareggi).
- Ferran Torres, acquistato quest'estate dal Paris Saint-Germain, ha segnato 16 gol in 43 partite con il City tra il 2020 e il 2022, vincendo una Premier League e una Coppa di Lega.
- Ousmane Dembélé ha segnato in cinque partite consecutive di Champions League, realizzando un totale di otto gol.
- Il Paris Saint-Germain è imbattuto da 11 partite contro squadre inglesi (8 vittorie e 3 pareggi).
- Solo una delle ultime 48 partite del Betis nelle competizioni UEFA si è conclusa a reti inviolate, mentre nessuna delle ultime 31 del Porto è terminata 0-0.
- Il bilancio del Betis contro le squadre portoghesi è di tre vittorie, tre sconfitte e due pareggi.
- I padroni di casa hanno perso solo una delle ultime 11 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (8 vittorie e 2 pareggi).
- Il Betis ha segnato due o più gol nelle ultime nove partite casalinghe europee.
- Il Porto ha perso quattro delle ultime cinque gare contro squadre spagnole (1 vittoria).
- Il Porto è andato all'intervallo in svantaggio solo in tre delle ultime 15 partite di Champions League.
- Jamie Leweling ha segnato una doppietta nel 3-1 tra Stoccarda e Slovan nella scorsa fase campionato.
- Lo Slovan ha perso tutte e nove le partite disputate in Champions League, ma ha segnato nelle ultime sei.
- Lo Slovan non ha mai vinto nelle ultime cinque gare contro squadre tedesche (1 pareggio e 4 sconfitte).
- Lo Stoccarda non ha mai perso in sette gare contro squadre slovacche (5 vittorie e 2 pareggi).
- Lo Stoccarda è stato in svantaggio all'intervallo solo in tre delle ultime 13 partite di Champions League.
Giornate successive
- Alla terza giornata, Ferran Torres tornerà a Barcellona con il Paris Saint-Germain.
- Il Bayern affronterà l'Arsenal a Monaco e avrà l'opportunità di vendicare la sconfitta per 3-1 della scorsa fase campionato.
- L'inesperienza in Champions League di Sabah e Como è in netto contrasto con quella di Borussia Dortmund e Manchester United, rispettive avversarie alla terza giornata.
Dove si disputerà la finale di UEFA Champions League 2027?
La finale di UEFA Champions League 2026/27 si disputerà all'Estadio Metropolitano di Madrid sabato 5 giugno 2027.