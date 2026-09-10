Classifica marcatori Champions League: Ermedin Demirović e Ferran Torres in testa

Ermedin Demirović e Ferran Torres sono gli attuali capocannonieri della UEFA Champions League dopo aver realizzato una tripletta alla prima giornata.

Classifica marcatori Champions League 2026/27 3 Ermedin Demirović (Stuttgart)

3 Ferran Torres (Parigi) 2 Marc Bartra (Real Betis)

2 Ousmane Dembélé (Parigi)

2 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

2 Erling Haaland (Man City)

2 Michael Olise (Bayern München)

2 Raphinha (Barcelona)

2 Danijel Šturm (Slavia Praha)

Demirović, che aveva segnato un solo gol nelle otto partite precedenti di Champions League, ha firmato tre reti in 13 minuti contro il Viking il 9 settembre, mettendo a segno la prima tripletta della stagione.

Ferran Torres ha fatto altrettanto poche ore dopo contro lo Slovan Bratislava nella sua prima gara di Champions League con il Paris Saint-Germain, staccando di una lunghezza un folto gruppo di inseguitori.

Serhou Guirassy, Erling Haaland e Raphinha, ex capocannonieri, hanno iniziato la stagione con una doppietta insieme a Ousmane Dembélé, Marc Bartra, Michael Olise e Danijel Šturm.

Classifica marcatori completa

Classifica di assist in Champions League 2026/27

Deniz Undav ha servito due assist per Demirović, mentre Lamine Yamal ha totalizzato due assist e un gol con il Barcellona contro il Feyenoord. Dembélé ha fatto ancora meglio con due gol e due assist per il Paris Saint-Germain, ma anche Nicolás Paz e Villa Pau Torres hanno fornito due assist alla prima giornata.

2 Ousmane Dembélé (Paris)

2 Nicolás Paz (Como)

2 Pau Torres (Aston Villa)

2 Deniz Undav (Stuttgart)

2 Lamine Yamal (Barcelona)

Classifica assist completa

Triplette in Champions League 2026/27

Nella Champions League 2026/27 ci sono state finora due triplette, una di Demirović e una di Torres alla prima giornata. Nella stagione 2024/25 ce ne sono state 12 in totale, mentre nella precedente sono state otto.

Ermedin Demirović (Stuttgart - Viking 3-1, 09/09/2026)

Ferran Torres (Paris - Slovan Bratislava 6-1, 09/09/2026)

Capocannonieri della Champions League per stagione (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Haaland e Kylian Mbappé sono tra i nomi più celebri che hanno vinto la classifica cannonieri di Champions League in più di un'occasione.

Ronaldo ha raggiunto questo traguardo per ben sette volte, contro le sei di Messi. Ruud van Nistelrooy è arrivato primo in classifica tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività dominano Haaland e Mbappé con due vittorie a testa.

2025/26 Kylian Mbappé (Paris) 15

2024/25 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24 Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23 Erling Haaland (Man City) 12

2021/22 Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21 Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20 Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19 Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15 Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12 Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11 Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10 Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09 Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07 Kaká (AC Milan) 10

2005/06 Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04 Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01 Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000 Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99 Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98 Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97 Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96 Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95 George Weah (Paris) 7

1993/94 Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93 Franck Sauzée (Marseille) 5

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