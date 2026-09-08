Riepilogo prima giornata Champions League, martedì: l'Inter perde col Real Madrid, vittorie per Man City e Dortmund
martedì 8 settembre 2026
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Nella prima giornata della fase campionato di UEFA Champions League, l'Inter perde 2-1 in casa del Real Madrid, mentre vincono City, Dortmund e Aston Villa.
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L'Inter perde 2-1 in casa del Real Madrid che si aggiudica i suoi primi tre punti della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 insieme ad altre squadre come Manchester City, Borussia Dortmund e Aston Villa.
Il capocannoniere della passata edizione, Kylian Mbappé, segna il primo dei due gol che regalano il successo per 2-1 al Madrid contro l'Inter. Nell'anticipo pomeridiano, John McGinn segna il primo gol di questa edizione nella vittoria dell'Aston Villa per 3-2 in casa del Club Brugge.
Borussia Dortmund e Real Betis vincono in due partite al cardiopalma condite da cinque gol, rispettivamente contro Villarreal e Lille, mentre Erling Haaland segna entrambe le reti nella vittoria per 2-0 del Manchester City in casa del Porto. L’AEK Atene batte gli esordienti del LASK per 1-0.
UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della prima giornata di UEFA Champions League.
AEK Athens - LASK 1-0
Il magnifico calcio di punizione di Răzvan Marin a metà del primo tempo basta ai padroni di casa dell'AEK per conquistare la prima vittoria nella fase campionato della Champions League dopo 20 anni. Dopo la rimonta storica contro il Celtic negli spareggi, gli esordienti del LASK sfiorano un’altra impresa nel secondo tempo.
Gli ospiti però non riescono a superare il 35enne Alberto Brignoli, che mantiene il risultato sull'1-0 in favore dei greci grazie ad alcune ottime parate.
Player of the Match: Răzvan Marin (AEK Athens)
Club Brugge - Aston Villa 2-3
Il primo gol di Nicolas Jackson con la maglia dell’Aston Villa aiuta la squadra inglese a vincere a Bruges. John McGinn apre le marcature all’11° minuto con un tiro a giro, ma il Brugge pareggia otto minuti dopo grazie a un gol di Hugo Vetlesen.
Emiliano Buendía impiega tre minuti per riportare in vantaggio l’Aston Villa e al 43' Jackson porta il risultato sull'1-3. Al 61' Nicolò Tresoldi accorcia le distanze con un rigore, ma la partita termina sul 2-3 nonostante qualche altra buona azione dei padroni di casa.
Player of the Match: John McGinn (Aston Villa)
Real Madrid - Inter 2-1
Gli uomini di José Mourinho faticano non poco ma battono di misura l'Inter, ex squadra del tecnico portoghese.
I padroni di casa passano in vantaggio con una conclusione precisa di Kylian Mbappé, e raddoppiano nove minuti dopo con Federico Valverde, abile a rubare il pallone al portiere ospite, Josep Martínez, dopo un tentativo di dribbling dentro l'area piccola.
I nerazzurri si infrangono sui guantoni di un ispirato Thibaut Courtois alla sua 100ª presenza in UEFA Champions League, che in un'azione respinge il tiro di Curtis Jones sulla traversa.
Carlos Augusto regala un finale al cardiopalma quando devia in rete il cross di Lautaro Martínez, ma i Blancos tengono duro e conquistano i loro primi tre punti di questa edizione.
Player of the Match: Federico Valverde (Real Madrid)
B. Dortmund - Villarreal 3-2
Il Dortmund inizia la propria campagna europea con una vittoria al cardiopalma, con tutte e cinque le reti segnate nel secondo tempo.
L’autogol di Renato Veiga al 53' porta in vantaggio il Dortmund, ma al 66' il potente colpo di testa di Santiago Mouriño vale l'1-1. A dieci minuti dalla fine, Serhou Guirassy si scatena e segna una doppietta: prima devia in rete il traversone di Jobe Bellingham e poi trasforma con freddezza un calcio di rigore.
Pochi istanti dopo, un calcio di punizione deviato di Nicolas Pépé sfiora il guantone di Gregor Kobel, poi il volto di Guirassy, prima di finire in rete, ma il Dortmund resiste e chiude la partita sul 3-2. Con questo risultato i tedeschi hanno perso solo due delle ultime 24 partite casalinghe di Champions League.
Player of the Match: Serhou Guirassy (B. Dortmund)
Porto - Man City 0-2
Haaland sale a quota 59 gol in altrettante partite di Champions League, grazie alla doppietta segnata nel secondo tempo in casa del Porto che regala al City i suoi primi tre punti.
Il portiere di casa Diogo Costa, riesce a fermare le conclusioni del norvegese, di Phil Foden e Rayan Cherki prima dell’intervallo con una serie di ottime parate.
Dopo la ripresa, tuttavia, la squadra di Enzo Maresca cambia marcia e sblocca il risultato: Haaland segna l'1-0 con un colpo di testa su cross di Matheus Nunes, e raddoppia nei minuti di recupero con un tiro da distanza ravvicinata su assist di Rayan Aït-Nouri.
Player of the Match: Erling Haaland (Man City)
Lille 2-3 Real Betis
Il Betis festeggia la sua prima partita in Champions League dopo 21 anni rimontando e vincendo in casa del Lille.
I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di testa di Ayase Ueda e Alexsandro, con Marc Bartra che nel frattempo aveva pareggiato con un altro colpo di testa.
Al 49' Bartra segna il suo secondo gol di testa pareggiando i conti, ma al 53' Troy Parrott realizza il gol della vittoria. Pochi istanti dopo lo svantaggio, Ethan Mbappé viene espulso complicando ulteriormente i piani dei padroni di casa che non riescono a impensierire ulteriormente gli ospiti.
Player of the Match: Marc Bartra (Real Betis)
Le altre partite della prima giornata
Mercoledì 9 settembre 2026
Barcelona - Feyenoord (18:45)
Stuttgart - Viking (18:45)
Liverpool - Atlético Madrid
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Sporting CP - Galatasaray
Napoli - Arsenal
Giovedì 10 settembre 2026
Fenerbahçe - Roma (18:45)
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (18:45)
Como - Leipzig
Bayern München - Bodø/Glimt
Manchester United - Sabah
Slavia Praha - Lens
Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione.