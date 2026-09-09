Riepilogo prima giornata di Champions League, mercoledì: Paris e Barça a valanga, l'Arsenal espugna Napoli

Il Paris inizia alla grande la sua corsa al terzo titolo consecutivo in UEFA Champions League, ma il Barcelona non è da meno e segna cinque gol, l'Arsenal vince a Napoli e il Liverpool batte l'Atleti in rimonta.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della prima giornata della fase campionato.

Classifica fase campionato

Ferran Torres sigla una tripletta al suo debutto in Champions League con il Paris Saint-Germain, contribuendo al netto 5-1 dei campioni in carica contro lo Slovan Bratislava. Ousmane Dembélé apre le marcature ribadendo in rete dopo un legno colpito da Nuno Mendes, poi raddoppia di testa e lascia il ruolo da protagonista al suo compagno di reparto spagnolo. Il gol più bello di Torres è il quarto con un tiro a giro, poi arriva un'altra rete dalla corta distanza. Nonostante il gol ospite di Suleiman Camara, Fabián Ruiz chiude la gara a 2' dal termine.

Player of the Match: Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

Highlights: Barcelona - Feyenoord 5-1

Raphinha segna una doppietta al Camp Nou che spiana la strada alla prima vittoria del Barcelona in questa fase campionato. L’attaccante brasiliano apre le marcature al terzo minuto. Al 22' Karim Adeyemi sigla il raddoppio con un fantastico tiro a giro da fuori area. Il secondo gol di Raphinha (57') e il calcio di punizione di Lamine Yamal (77') consolidano il vantaggio del Barça, che colpisce anche un palo con João Cancelo. All'82' Sem Steijn accorcia le distanze, ma dopo soli tre minuti il subentrato Gabriel Jesus segna su cross di Lamine Yamal la rete del definitivo 5-1.

Player of the Match: Raphinha (Barcelona)

La precisa conclusione di Dominik Szoboszlai e il potente tiro di Alexis Mac Allister regalano ai Reds un successo in rimonta. Il quinto gol di Marcos Llorente in tre partite ad Anfield porta in vantaggio gli ospiti, ma la squadra di Andoni Iraola pareggia poco prima dell'intervallo con Szoboszlai, che insacca nell'angolino basso dopo un delizioso tocco di Ronald Araújo. Il Liverpool si porta avanti poco dopo l'intervallo grazie a Mac Allister, che insacca di potenza da fuori area, e difende il risultato con grande determinazione.

Player of the Match: Dominik Szoboszlai (Liverpool).

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La splendida rete di Martin Ødegaard al 75' regala all'Arsenal una sofferta vittoria in casa del Napoli. Una sforbiciata di Bukayo Saka e un colpo di testa di Mikel Merino sono tra le migliori occasioni del primo tempo per i vicecampioni in carica, mentre Kevin De Bruyne e Matteo Politano impegnano David Raya sull'altro fronte. L'Arsenal impone il proprio dominio nella ripresa e trova il gol decisivo con il capitano Ødegaard, che finalizza una bella azione corale con un tiro che colpisce l'interno del palo e carambola in rete.

Player of the Match: Martin Ødegaard (Arsenal)

I padroni di casa vincono in rimonta e iniziano al meglio la loro avventura in Champions League. Gli ospiti li colgono di sorpresa e li mettono subito sotto pressione, provocando un involontario autogol di Gonçalo Inácio dopo soli cinque minuti. I padroni di casa reagiscono bene e pareggiando con Geny Catamo, mentre un rigore di Luis Suárez nella ripresa completa la rimonta e un'imparabile punizione di Rodrigo Zalazar mette al sicuro i tre punti.

Player of the Match: Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Ermedin Demirović realizza una tripletta in appena 12 minuti nel primo tempo, consentendo allo Stuttgart di battere agevolmente gli esordienti del Viking. L'attaccante bosniaco segna il primo gol al 20', deviando in rete un cross di Angelo Stiller, ma gli ospiti pareggiano dopo soli due minuti con Zlatko Tripić. Al 26' Demirović riporta in vantaggio i padroni di casa con un tiro potente che colpisce la parte inferiore della traversa, mentre al 32' il numero 9 dei padroni di casa chiude la gara con un bel tiro al volo dopo un controllo di petto in area.



Player of the Match: Ermedin Demirović (Stuttgart)﻿

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